Čtvrtý den na Roland Garros: Ozdobou je duel Šwiatekové s Ósakaovou, Sinnera prověří veterán

V Paříži se ve středu rozehrají druhá kola dvouher a Livesport Zprávy vybírají tři zápasy, které byste si neměli nechat ujít. Oči fanoušků tenisu se budou upínat na souboj grandslamových šampionek Igy Šwiatekové (22) a Naomi Ósakaové (26). Velká výzva stojí před Keiem Nišikorim (34) a na závěr dne se chystá střet domácího oblíbence a jednoho z největších favoritů turnaje.

11:00, kurt číslo 7

Ben Shelton, velká americká naděje pro budoucnost, startuje v Paříži teprve podruhé v kariéře, naopak japonský bojovník počítá už 12. start. Pro Keie Nišikoriho je vzhledem k posledním sezonám protkaným zraněními každé vítězství za odměnu. O to působivější je fakt, že v prvním kole French Open zvládl pětisetovou bitvu s mnohem mladším Gabrielem Diallem. Čtyřiatřicetiletý Japonec ztratil náskok dvou setů, ale v rozhodujícím dějství využil bohaté zkušenosti.

Když býval Nišikori zdravý, patřil do elitní desítky a díky svému celodvorcovému atraktivnímu tenisu na Roland Garros hrál třikrát čtvrtfinále. Přesto tentokrát data mluví spíše pro Sheltona, který se v průběhu loňské sezony vyšplhal do širší špičky a dodnes se zdatně drží v TOP20. Ve druhém kole letošní Paříže se odehraje jejich vůbec první vzájemný zápas a je možná neuctivé, že tak zajímavá bitva se odeheraje mimo velké arény až na kurtu číslo sedm.

17:00, kurt Philippe Chatriera

Současná a bývalá světová jednička, obě vítězky čtyř grandslamů – na to, jaké jsou Iga Šwiateková a Naomi Ósakaová tenisové veličiny, spolu stihly odehrát zatím jen dva zápasy. A tak když se Ósakaová vracela po těhotenství na okruh, polská tenistka mluvila nadšeně: "Jsem opravdu šťastná, že je Naomi zpět. Je úžasné slyšet, že se mimo kurt cítí skvěle a zároveň bude nyní hezké ji zase vidět. Chci říct, že její tenis byl vždy skvělý. Měla spoustu vzestupů a pádů, ale když hrála skvěle, bylo těžké proti ní vyhrát." Netrvalo dlouho a los svedl obě hvězdy, které podle magazínu Forbes v roce 2023 patřily mezi pět nejlépe vydělávajících sportovkyň světa, proti sobě.

O ambicích i formě současné polské fenoménky není třeba více mluvit. Jistě hrající Polka v prvním kole upravila svou skvostnou letošní bilancí na 39:4 a protáhla aktuální neporazitelnost, která zahrnuje triumfy v Madridu a Římě, na 13 zápasů.

Zatracovat ale nelze ani Ósakaovou. Ta sice nepředvedla v úvodním kole svůj nejlepší výkon, trefila jen 52 % prvních servisů a Italku Luciu Bronzettiovou zdolala až po třísetové bitvě, ale už fakt, že se vydala do Paříže, svědčí o jejím odhodlání. French Open ani antuka nejsou jejími oblíbenými disciplínami, v Paříži slavila japonská hráčka postup poprvé po třech letech, jejím zdejším maximem je třetí kolo z ročníků 2016 a 2018-19.

Šwiateková je samozřejmě jednoznačnou favoritkou. Ósakaová ještě nikdy neporazila hráčku TOP 10 na antuce, v tomto ohledu má bilanci 0:4. Vzájemné zápasy jsou ale vyrovnané 1:1.

19:00, kurt Philippe Chatriera

Střet dvou generací. Domácím publikem podporovaný veterán, a proti němu vycházející superstar. Roland Garros je pro Jannika Sinnera jedním z jeho slabších grandslamů a v Paříži ještě nikdy nepřekročil čtvrtfinále. Ital sice nahlas nemluví o tom, že by French Open měl vyhrát, ale pokud by se to podařilo, nikoho by to nepřekvapilo. Vždyť letos je jasně nejlepším hráčem na tour a zdobí ho parádní bilance 29:2.

Richard Gasquet mívá na domácím French Open podporu při každém startu, letos i díky tomu vyřadil bez ztráty setu Bornu Čoriče. O to je větším zklamáním, že v tomto dějišti není příliš úspěšný. Za sebou má 20 startů a na kontě jen jedno čtvrtfinále. Sinner vede na vzájemné zápasy 2:0, naposledy přetlačil Gasqueta loni na trávě v Halle ve třech setech, a je favoritem i nyní.