Djokovič vstoupil vítězně i do 20. French Open. Postupuje také dvojnásobný finalista Ruud

Obhájce titulu Novak Djokovič (37) vykročil za ziskem 25. grandslamu vydřenou třísetovou výhrou nad domácí divokou kartou Pierrem-Huguesem Herbertem (33), kterého po dvou a půl hodinách boje přehrál 6:4, 7:6, 6:4 a ovládl i druhý vzájemný souboj v Paříži. Casper Ruud (25) zahájil cestu za třetím finále na French Open v řadě vítězstvím 6:3, 6:4, 6:3 nad brazilským kvalifikantem Felipem Meligenim (26).

Novak Djokovič letos přijel na French Open bez jediného titulu, či postupu do finále. Naposledy se Srb představil na turnaji v Ženevě, kde netradičně startoval týden před zahájením pařížského grandslamu. Na švýcarské generálce skončil v semifinále na Tomáši Macháčovi, kterému podlehl ve třech setech.

Majitel 24 grandslamových trofejí ale přesně ví, jak hrát na turnajích velké čtyřky a v zápasech na tři vítězné sety dokáže předvést svůj nejlepší tenis.

Obhájce titulu začal v prvním kole výhrou nad domácí divokou kartou Pierrem-Huguesem Herbertem, se kterým sehrál i druhý vzájemný zápas v Paříži. Ten předchozí v roce 2013 na halovém Masters vyhrál ve dvou setech. A na antukovém grandslamu s francouzským protivníkem opět neztratil ani sadu. Tentokrát se však na kurtu Philippea Chatriera pořádně zapotil.

Djokovič získal podání Francouze hned ve třetím gamu a náskok brejku si až do konce setu pohlídal. Druhý set nabídl více než hodinové drama, které vyvrcholilo tie-breakem. Zkrácenou hru získal Srb poměrem 7:3 a dostal se do vedení 2:0.

Ve třetí sadě si oba tenisté bez problémů drželi podání až do desátého gamu. Když se Djokovič ocitl dva míčky od výhry ošklivě upadl při dobíhání kraťasu k síti, ale poté co se očistil od antuky ihned v utkání pokračoval. Po dvou a půl hodinách boje se dostal k prvnímu mečbolu, který po sedmé dvojchybě soupeře využil.

Statistiky zápasu Livesport

Djokovič tak i při svém 20. startu na Roland Garros zvládl úvodní zápas. O postup do třetího kola se utká se Španělem Robertem Carballésem.

Casper Ruud se rozhodl dát přednost soutěžním zápasům před tréninkem a poslední týden před pařížským grandslamem odehrál turnaj v Ženevě. Ve všech čtyřech zápasech zvládl roli favorita a dokráčel si pro 12. titul. Letos slavil na antuce už podruhé, když v dubnu získal svůj největší titul na turnaji ATP 500 v Barceloně. Finalista posledních dvou ročníků tak ukázal, že i tento rok platí za jednoho z favoritů French Open.

Nor, který zažívá svůj nejlepší vstup do sezony, zvládl první kolo i při sedmém startu v hlavní soutěži turnaje. V zápase, který se kvůli deštivému počasí konal pod zataženou střechou kurtu Philippea Chatriera, přehrál Brazilce Felipe Meligeniho, jenž letos poprvé prošel v Paříži kvalifikací.

Ruud byl v prvních dvou sadách suverénní na podání, při kterém ztratil pouze 10 bodů. Od stavu 3:3 získal pět her v řadě a dva brejky mu stačily k vedení 2:0 na sety. Podobný průběh mělo i třetí dějtsví, ve kterém sedmý hráč světa získal dvakrát servis soupeře a po hodině a 55 minutách hry zápas ukončil.

"Myslím, že to pro mě byla dobrá antuková sezona. Madrid a Řím mohly dopadnout o něco lépe, nebylo to to, v co jsem doufal. Ale ostatní turnaje byly dobré. Pro mě a pro všechny hráče je French Open každý rok jeden z největších turnajů. Jeden z mých vrcholů sezony, na který se vždy těším. Poslední dva roky mi tady v Paříži daly mnoho. Doufám, že letos budu mít další dobrý rok," vyjádřil se Ruud v pozápasovém rozhovoru.

Holger Rune si při svých prvních dvou startech na French Open pokaždé zahrál čtvrtfinále. V obou případech prohrál s pozdějším finalistou Casperem Ruudem ve čtyřech setech. Letos začal třináctý nasazený výhrou nad Danielem Evansem. Zkušeného Brita v prvním vzájemném duelu přehrál 6:4, 6:4, 6:4. Ve druhém kole čeká bývalou světovou čtyřku Ital Flavio Cobolli.

Dán neprožívá zrovna povedenou sezonu, čemuž nasvědčuje jeho vypadnutí z TOP 10 i to, že už více než rok čeká na zisk titulu. Nejlepší výsledek dosáhl na lednovém turnaji v Brisbane, kde prohrál až ve finále. Na antuce si zahrál pouze jedno semifinále v Mnichově, kde utrpěl debakl s Janem Lennardem Struffem a neobhájil loňský triumf. Přípravné turnaje Masters 1000 v Madridu a v Římě opouštěl s bilancí jedné výhry a jedné prohry.

