Djokovič zvládl rekordní pařížské čtvrtfinále a poprvé na grandslamu vyzve Alcaraze

Luboš Zabloudil

Novak Djokovič (36) v rekordním 17. čtvrtfinále na French Open zdolal 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 Karena Chačanova (27), s nímž vyhrál devátý z deseti vzájemných duelů, a podvanácté na pařížské antuce postoupil do semifinále. V něm se fanoušci dočkají očekávaného šlágru, neboť poprvé na grandslamu svede souboj s Carlosem Alcarazem (20). Španěl rozcupoval naděje dlouho neškodného Řeka Stefanose Tsitsipase (24) a poprvé na Roland Garros postoupil mezi kvarteto nejlepších.

Novak Djokovič po nepříliš povedené antukové přípravě vyhrál na Roland Garros už pět zápasů. Proti Karenu Chačanovovi se sice rozjížděl pomaleji a poprvé na turnaji ztratil set, ale brilantním tie-breakem ve druhé sadě našel svůj rytmus dostal zápas pod kontrolu.

Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu sice ve čtvrtém setu nevyužil za stavu 4:2 a 40:15 dva brejkboly, následně přišel o podání a dal semifinalistovi posledních dvou grandslamů naději, neměla však dlouhého trvání. Po 3 hodinách a 38 minutách hry zvítězil 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznil už na 9:1.

"Karen byl kvalitou tenisu dva sety lepším hráčem. Já nemohl najít svůj rytmus, dělal jsem spoustu nevynucených chyb. Do zápasu jsem se dostával dost pomalu," řekl v pozápasovém rozhovoru s Matsem Wilanderem Djokovič, který duel ukončil s bilancí 57 winnerů a 42 nevynucených chyb.

"Pak jsem ale odehrál skvělý tie-break a od té doby jsem zápasu dominoval. Úroveň mé hry šla hodně nahoru, dokázal jsem vyhrát několik bodů za sebou. Byla to velká bitva, ale bylo to čtvrtfinále grandslamu a tam jsem lehkého soupeře čekat nemohl. Jsem rád, jak jsem si s tím poradil," byl spokojený srbský tenista.

"Karen hraje agresivně, má skvělý servis. Snažil jsem se ho trochu rozběhat, hrát nepředvídatelně, měnit rytmus. Od třetího setu to začalo fungovat a byla to skvělá bitva," dodal.

Djokovič jako první tenista či tenistka hrál 17. čtvrtfinále na French Open a postupem do celkově 45. grandslamového semifinále překonal Martinu Navrátilovou (44). Víckrát běhm open éry byli mezi čtyřkou nejlepších už jen Roger Federer (46) a Chris Evertová (52).

Šampion z let 2016 a 2021 vylepšil svou bilanci na Roland Garros na 90 výher a 16 porážek a celkově 19. start přetavil v 12. semifinále. V metropoli Francie usiluje o rekordní 23. grandslamový titul, kterým by se odpoutal od kvůli zranění kyčle absentujícího Rafaela Nadala.

Djokovič se by se v případě triumfu vrátil na post světové jedničky. V mnohými fanoušky očekávaném semifinále si totiž může z cesty 'uklidit' současného lídra světového žebříčku Carlose Alcaraze, s nímž dosud jediný vzájemný duel loni na antuce v Madridu prohrál po třísetové bitvě.

20letý Španěl ve večerním čtvrtfinále smetl jednoznačně 6:2, 6:1, 7:6 světovou pětku a předloňského finalistu Řeka Stefanose Tsitsipase, se kterým vyhrál i pátý vzájemný zápas.

Zatímco Alcaraz zaznamenal 36 winnerů a jen 20 nevynucených chyb, po velkou část zápasu bezradný Tsitsipas trefil 21 vítězných a 30 pokažených úderů.

Alcaraz hodinu a tři čtvrtě předváděl fantastický tenis. Sebevědomě plnil herní plán a mířil za drtivým vítězstvím. Vypadal neporazitelně a soupeř nenacházel zbraně. Odehrát celý zápas ve famózním tempu ale nedokázal a malé klopýtnutí si neodpustil.

Za stavu 6:2, 6:1, 5:2 a 40:15 nevyužil dva mečboly při podání soupeře, lehce znervózněl a ztratil stoprocentní koncentraci. Tsitsipas to vycítil, na poslední chvíli si vypracoval první brejkboly, zaznamenal premiérový brejk a po přežití třetího mečbolu vyrovnal na 5:5.

Ovšem Alcaraz se dokázal znovu plně zkoncentrovat a Řekovy myšlenky na obrat rázně rozprášil. Třetí set získal v tie-breaku, při celkově šestém mečbolu si pro vítězný míč došel k síti.

"Na konci třetího setu jsem trochu ztratil koncentraci. Podával jsem na výhru, ale on pak začal hrát trochu lépe a já ztratil koncentraci. Jsem šťastný, že jsem se do toho dokázal rychle vrátit zpět a hrát na vysoké úrovni. A hlavně jsem nepřestával věřit sám sobě. Bylo náročné tenhle zápas ukončit," řekl Alcaraz v pozápasovém rozhovoru s Marion Bartoliovou.

"Po celou dobu a za každé situace věřím sám v sebe. To je nejdůležitější věc nejen pro mě, ale i pro vás. Abych byl schopný hrát tenis na této úrovni, tak je potřeba věřit ve své schopnosti a zároveň si užívat to, že tu můžete být," vysvětloval pozitivně naladěný rodák z Murcii.

"Hrál jsem jeden ze svých nejlepších tenisů. Hrál jsme jako jeden z nejlepších hráčů světa, byl to jeden z mých nejlepších výkonů, které jsem dosud předvedl. Na kurtu jsem se cítil opravdu skvěle, míčky jsem umisťoval podle představ a pobyt na kurtu jsem si užíval," dodal v dalším rozhovoru s Alexem Corretjou.

Alcaraz hrající první grandslam jako nasazená jednička vylepšil svou letošní bilanci na 35:3, z toho 25:2 na antuce, a podruhé v kariéře postoupil do semifinále grandslamu. Loni na US Open to nakonec dotáhl až k triumfu a nyní svou neporazitelnost na grandslamech prodloužil na jedenáct utkání. Letos na Australian Open kvůli zranění nestartoval.

Ve čtvrtek ho čeká souboj s Djokovičem, na kterého na grandslamu narazí poprvé.

"Hrozně moc jsem chtěl postoupit a zahrát si s Novakem. Po celý zápas jsem na to myslel a snažil jsem se jít bod po bodu. Tenhle zápas chce každý vidět. Znovu se pokusím předvést tak dobrý výkon, jako dnes. Novak Djokovič je aktuálně jedním z nejlepších hráčů na světě a já se budu snažit předvést maximum," těší se třetí nejmladší semifinalista French Open za posledních 30 let po Djokovičovi, Nadalovi a Andreji Medveděvovi.

V Paříži může po 20 letech navázat na triumf svého trenéra Juana Carlose Ferrera, který ho vede už šestou sezonu.

O druhé semifinálové dvojici se rozhodne ve středu, kdy se utkají Nor Casper Ruud s Dánem Holgerem Runem a Němec Alexander Zverev s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym.

Výsledky nas French Open ve dvouhře mužů