Tennis Tracker: Sabalenková bude další soupeřkou Muchové, letos vyhrála už 34 zápasů

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 6. června?

18:55 – Novak Djokovič v rekordním 17. čtvrtfinále na French Open zdolal 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 Karena Chačanova, s nímž vyhrál devátý z deseti vzájemných duelů, a podvanácté na pařížské antuce postoupil do semifinále. V něm může dojít na šlágr s Carlosem Alcarazem, kterého ale ještě čeká večerní souboj se Stefanosem Tsitsipasem.

18:17 – Alexander Zverev, jenž od dětství trpí cukrovkou, si může na Roland Garros píchat inzulín přímo na kurtu. Pokud bude chtít kvůli nezbytné aplikaci odejít do šaten, nebude se to započítávat do povolených přestávek na toaletu. Pořadatelé pařížského grandslamu se rozhodli dnešním vyjádřením jasně stanovit pravidla a rozptýlit všechny spekulace, které se kolem olympijského šampiona objevily.

18:00 – Sára Bejlek skončila na antukovém turnaji WTA 125k v chorvatské Makarské hned v prvním kole. 17letá Češka v něm prohrála 4:6, 2:6 s domácí bývalou světovou dvacítkou Anou Konjuhovou.

16:20 – Hynek Bartoň zvládl v Prostějově svůj první zápas hlavní soutěže na challengerech. Devatenáctiletý Čech si dokonce po setech 6:4, 6:4 vyšlápl na nasazenou osmičku a 159. hráče světa Flavia Cobolliho. Ve druhém kole ho čeká souboj s Dimitarem Kuzmanovem.

16:05 – Vít Kopřiva nestačil v prvním kole na challengeru v Prostějově 3:6, 6:4, 3:6 na kvalifikanta Mátého Valkusze, připsal si čtvrtou prohru v řadě a neobhájí loňský triumf. V žebříčku se tak propadne minimálně o 60 míst a do třetí stovky. Maďar bude dalším soupeřem Tomáše Macháče.

15:15 – Tomáš Macháč zahájil svůj debut na challengeru v Prostějově hladkou výhrou 6:2, 6:2 nad Fredericem Ferreirou Silvou a přerušil sérii čtyř porážek. O první čtvrtfinále po dvou měsících se pátý nasazený utká s Mátém Valkuszem.

14:45 – Karolína Muchová bude o své první grandslamové finále bojovat s Arynou Sabalenkovou, která v Paříži rovněž už třikrát vylepšila své maximum. Vítězka lednového Australian Open stále neztratila set, ve čtvrtfinále si poradila dvakrát 6:4 s Elinou Svitolinovou a upravila svou fenomenální letošní bilanci na 34:5.

13:30 – Jiří Lehečka začal na challengeru v Prostějově výhrou 6:3, 6:4 nad outsiderem a až 222. hráčem světa Nickem Hardtem, ovšem v utkání čelil více brejkbolům (11) než soupeř (8). Ve druhém kole se nejvýše nasazený střetne s Jellem Selsem, nebo Marianem Navonem.

12:58 – Marie Bouzková se Španělkou Sarou Sorribesovou, které postoupily do čtvrtfinále French Open po kontroverzní diskvalifikaci soupeřek, další vítězství nepřidaly. Česko-španělský tandem prohrál 5:7, 3:6 souboj o semifinále s nasazenými šestkami Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ellen Perezovou.

12:50 – Karolína Muchová pokračuje ve svém nejlepším vystoupení na French Open. Na pařížské antuce už potřetí vylepšila své maximum a její parádní tažení neskončilo ani na rozjeté Anastasii Pavljučenkovové. Finalistku předloňského ročníku přehrála 7:5, 6:2 a postoupila do svého prvního semifinále od Australian Open 2021. O premiérové grandslamové finále bude bojovat proti Aryně Sabalenkové, nebo Elině Svitolinové. Více informací v článku.

12:00 – Jakub Menšík narazil na druhém turnaji v řadě na Nicholase Davida Ionela. Zatímco v Tunisu potřeboval na postup přes tři hodiny, na challengeru v Prostějově přehrál Rumuna snadno 6:2, 6:3. O čtvrtfinále si zahraje šampion nedávného challengeru v Praze s Facundem Bagnisem, nebo Michaelem Geertsem.

06:30 – V rámci desátého hracího dne letošního ročníku French Open jsou na programu první čtvrtfinále. Poslední česká naděje Karolína Muchová se utká s předloňskou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou, Elina Svitolinová vyzve Arynu Sabalenkovou, největší favorit Carlos Alcaraz nastoupí proti finalistovi z roku 2021 Stefanosovi Tsitsipasovi a dvojnásobný šampion Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na rekordní 23. grandslamovou trofej proti Karenovi Chačanovovi.