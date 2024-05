Goffin si v Paříži postěžoval na atmosféru: Brzy tu budou i dýmovnice, hooligans a bitky v hledišti

Belgický tenista David Goffin (33) zakusil v prvním kole Roland Garros naplno nepřátelskou atmosféru francouzského publika fandícího domácímu hráči a je přesvědčen, že někteří diváci už překračují hranice. Po maratonské výhře nad Giovannim Mpetshim Perricardem (20) si postěžoval, že na něho jeden z fanoušků dokonce plivl a vyzval pořadatele, aby se problémem vážně zabývali.

"Už to zachází příliš daleko, je to naprostá neúcta. Stává se z toho fotbal, brzy tu budou i dýmovnice, hooligans a bitky v hledišti. Začíná to být absurdní. Někteří lidé tam jsou jen proto, aby dělali problémy a ne atmosféru," řekl Goffin v rozhovoru pro belgická média.

Goffin zdolal dvacetiletého mladíka startujícího na divokou kartu v pěti setech, a zatímco při zápase se do konfliktů s diváky nepouštěl, při odchodu z kurtu si neodpustil malou provokaci a na pískot zareagoval tím, že si přiložil dlaň k uchu. "Když vás tři a půl hodiny urážejí, musíte je pak trochu pozlobit," řekl.

Během zápasu se snažil soustředit jen na hru. "Někdo po mně plivl žvýkačku. Zápas se ale začal komplikovat, proto jsem chtěl zůstat klidný. Kdybych se kvůli tomu začal rozčilovat, jen bych sám sebe rozhodil," řekl a přidal, že na chování publika si v šatnách stěžuje řada hráčů i rozhodčích.

"Řekl bych, že se to děje jen ve Francii. Ve Wimbledonu, tam to samozřejmě není. Ani na Australian Open. I US Open je proti tomu celkem klidné. Tady je ale opravdu nezdravá atmosféra," konstatoval.

Pořadatelé pařížského grandslamu zareagovali prohlášením, že zajistí, aby fanoušci dodržovali pravidla a hráče respektovali. "Publikum je mimořádně zanícené, zvlášť na menších kurtech. Samozřejmě ale musí plně respektovat hráče, i když fandí. I když je přirozené, že projevují své nadšení a povzbuzují své favority, nesmí to v žádném případě odporovat tenisovým hodnotám a ohleduplnosti k hráčům," uvedli organizátoři.