Nadal měl smůlu na los, na French Open by se mohl příští rok vrátit, myslí si Djokovič

Novak Djokovič (37) věří, že by jeho dlouholetého rivala Rafaela Nadala (37) mohlo lákat zahrát si na French Open i v příštím roce. Přestože v Paříži letos zažil unikátní moment, ve kterém se s fanoušky rozloučil, pořád neoznámil na Roland Garros definitivní konec.

Djokovič a Nadal se střetli ve své kariéře už v 59 zápasech, jejich bilance je velmi vyrovnaná, jelikož Srb dokázal ovládnout 30 vzájemných střetnutí, zbylých 29 si připsal na své konto španělský král antuky.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový vítěz byl v pondělí spatřen ve hvězdném publiku na kurtu Philippa Chatriera, při zápase Rafaela Nadala proti Alexandru Zverevovi. Německý tenista dokázal čtrnáctinásobného mistra Roland Garros udolat ve třech setech 6:3, 7:6 a 6:3.

"Bylo to skvělé. Byla tam Iga Šwiateková, byl tam Carlos Alcaraz a všichni chtěli nahlédnout do atmosféry toho možná jedinečného okamžiku, který mohl být jeho posledním. Ale nevypadá to tak," řekl Djokovič po svém úterním postupu do druhého kola.

Na otázku, zda očekává, že Nadal bude hrát na French Open v roce 2025, kdy oslaví 39. narozeniny, Srb odpověděl: "Ano, vypadá to tak. Myslím, že hrál velmi dobře. I přestože prohrál ve třech setech, druhý a třetí set byly opravdu těsné. Kdyby vyhrál jeden z těch dvou setů, zápas by se vyvíjel úplně jiným směrem."

Nadal se po zápase uvedl, že se aktuálně nemůže vyjádřit ke svým budoucím plánům. Zverev se po impozantní výhře připojil k Djokovičovi a Soderlingovi, to jsou momentálně jediní tři tenisté, kteří porazili Nadala na Roland Garros od roku 2005.

"Měl trochu smůlu na los, protože Zverev je ve skvělé formě, vyhrál Řím a výborně servíruje," dodal Djokovič. "Je těžké hrát se Sašou, když tak dobře trefuje míček. Ale bylo skvělé se na něj dívat. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy skutečně sledoval celý set nějakého zápasu naživo na takové úrovni," přiznal Djokovič.