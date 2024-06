Hraje jinak než většina hráčů, navíc je to levák, chválil Sinner výkon domácího Mouteta

Jannik Sinner (22), druhý nejvýše nasazený hráč letošního French Open, se dokázal oklepat z nevydařeného výkonu v prvním setu proti domácímu Corentinu Moutetovi (25) a postoupil do čtvrtfinále díky vítězství 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Ital si tak stále drží naději, že po Roland Garros sesadí Novaka Djokoviče (37) z postu světové jedničky.

Letošní vítěz Australian Open se před domácími fanoušky na kurtu Philippa Chatriera ze začátku trápil. Rozladěný Sinner po 23 minutách prohrával v prvním setu 0:5, ke konci úvodní sady se však dostal do hry a dokázal se tak vyvarovat kanáru. "Bylo to pro mě velmi těžké. Myslím, že v prvním setu hrál opravdu velmi dobře," řekl dvaadvacetiletý Ital.

"Měl jsem nějaké šance, ale on hrál mnohem lépe než já, takže jsem se musel trochu přizpůsobit. Letos se mu tady na Roland Garros velmi dařilo, atmosféra byla jako vždy úžasná a mu hrálo do karet," dodal Sinner.

"Hraje jinak než většina mých soupeřů, takže to pro mě bylo těžké. Navíc je to levák. Nehraju proti levákům tak často, takže i v tomhle to bylo těžší. Každopádně jsem rád, že jsem v dalším kole," oddychl si.

Moutet usiloval o to, stát se prvním Francouzem, který se dostane na Roland Garros do čtvrtfinále od roku 2016, kdy se to naposledy povedlo Richardu Gasquetovi. Když 79. hráč světa v prvním setu za stavu 5:0 přišel o svůj servis, dostal od domácího publika extrémní podporu, která ho dovedla k zisku prvního setu 6:2.

Sinner, jemuž přípravu na French Open zkomplikovalo zranění kyčle a nemoc, se od začátku druhého setu jako kdyby probudil a jeho hra se rapidně zlepšila. Následujícími třemi sety rodák z Innichenu hravě prošel a francouzskou naději na úspěch tak ukončil.