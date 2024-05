Nadal je i přes zranění pořád silný, hlásí Wawrinka. V 1. kole French Open si zahraje proti Murraymu

Švýcarský veterán Stan Wawrinka (39) agentuře AFP prozradil, že je Rafael Nadal (37) je "stále silný jako předtím". Španělský král antuky se připravuje na své poslední French Open v kariéře.

Nadal, který příští týden oslaví 38. narozeniny, od ledna 2023 téměř nehrál, jelikož řešil zdravotní trable v podobně zranění kyčle a natrženého svalu. Minulý rok musel rodák z Madridu vynechat French Open, kde obhajoval titul. V Paříži se ukáže letos naposledy a jistě to pro všechny bude emotivní rozloučení, obzvlášť když zde prohrál od roku 2005 jen třikrát ze 115 zápasů.

"Je dobré vidět, že může znovu hrát, že není zraněný. Pevně doufám, že se vrátí ve formě, protože pokud ho tělo pustí, dokáže velké věci," řekl Wawrinka, šampion Roland Garros z roku 2015. "Je pořád silný jako vždycky. Ve středu jsem s ním trénoval. Rád s ním hraji, vždy do toho dává hodně intenzity. Pokud nebude zraněný, tak hrozí, že bude ve zbytku sezony velmi nebezpečný," dodal Wawrinka.

Nadal, který je držitelem 22 grandslamových titulů, dostal na nejprestižnějším antukovém turnaji noční můru v podobě losu. Bývalá světová jednička, která se nyní nachází na 276. místě, se v prvním kole utká se čtvrtým nasazeným Alexanderem Zverevem, který navíc před týdnem ovládl Masters podnik v Římě.

Španěl v posledním vzájemném zápase dokázal zvítězit, Zverev však utrpěl vážné zranění kotníku a byl nucen ze zápasu odstoupit. Wawrinka se domnívá, že Nadalovu antukovou nadvládu by mohly narušit jeho nedávné zdravotní problémy. "V některých věcech je horší než dříve, ale je to kvůli zraněním," řekl Wawrinka.

Bývalá světová trojka, která je nyní v žebříčku na 97. místě, Wawrinka si v prvním kole přišel rovněž na těžký los. Utká se s trojnásobným grandslamovým šampionem Andym Murraym, který hraje na turnaji také naposled.

Tři z celkových 22 duelů této dvojice se odehrály v Paříži, přičemž Murray v roce 2016 vyhrál v semifinále, zatímco v roce 2017 to byl Švýcar, kdo se radoval z postupu do finále. V roce 2020 znovu slavil výhru Wawrinka, bylo to ovšem v prvním kole, kde zvítězil hladce 3:0 na sety.

"V posledních letech jsme spolu na Roland Garros hráli několikrát, velké i o něco menší zápasy po našich zraněních," řekl Wawrinka. V roce 2007 podstoupil operaci pravého kolena a v březnu a červnu 2021 levé nohy. Murray podstoupil v roce 2018 operaci kyčle, která mu zachránila kariéru. Bývalá světová jednička, sedmatřicetiletý Brit, míří do hlavního města Francie na 75. místě v žebříčku ATP.

"Je to člověk, kterého znám velmi dobře. Během našich kariér jsme spolu hráli mnohokrát. V posledních letech jsme měli několik velkých zranění, ale mohl by to být velmi zajímavý zápas. Od začátku roku jsem vyhrál jen pár zápasů, ale celkově jsem se svojí technickou i fyzickou úrovní spokojený. V tréninku se mi daří, takže doufám, že budu schopen vyhrávat zápasy," uvedl Wawrinka.