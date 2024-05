Pátý den na Roland Garros: Italská výzva pro Monfilse, souboj ranařů a Sinner půjde fandit

V Paříži bude ve čtvrtek napilno. Pokud počasí dovolí, musí se co nejvíce dohnat ztráta ze středy, kdy se dohrálo jen osm dvouher. Livesport Zprávy vybírají z pátého dne antukového grandslamu tři zápasy, které byste si neměli nechat ujít. Těžká výzva čeká domácího oblíbence Gaela Monfilse, duel Struff vs. Bublik budou zřejmě rozhodovat esa i tiebreaky a navzdory volnému dnu vyrazí do areálu i Jannik Sinner, který podpoří svou přítelkyni v zápase s bývalou vítězkou US Open.

16:00, kurt číslo 5

Tohle může být rokenrol plný es. Postaví se proti sobě dva skvěle servírující hráči, kteří v aktuální sezoně hrají ve výborné formě. Struff se letos ve svých 34 letech dočkal v Mnichově vůbec prvního titulu na okruhu a potvrdil, že navzdory svému stylu tenisu je nejúspěšnější právě na antuce. Však v Paříži už dvakrát došel do druhého týdne.

Alexander Bublik letos už také jednou triumfoval a ač bývá neřízenou střelou, také v posledních měsících často ukazuje velkou psychickou odolnost. Motivací pro něj může být i to, že na French Open ještě nikdy nepostoupil dál než do druhého kola a stále čeká na nějaký větší grandslamový úspěch. Struff vede na zápasy 3:1, jediný vzájemný zápas na antuce vyhrál, ale dá se čekat, že vyrovnaný zápas budou rozhodovat tiebreaky.

19:00, kurt číslo 7

Anna Kalinská byla donedávna velkou neznámou, dnes je ale jednou z nejsledovanějších hráček okruhu. Ne snad kvůli stále lepším výsledkům, ale hlavně proto, že vešel ve známost její vztah s Jannikem Sinnerem. Ital zřejmě její zápas opět bude sledovat z tribuny.

Pětadvacetiletá Ruska měla v úvodních dvou měsících sezony životní formu a uhrála čtvrtfinále na Australian Open a finále na tisícovce v Dubaji. Antuka už jí tolik nechutná, na úvodních čtyřech turnajích jara zapsala dohromady jen dvě výhry. Nebylo proto překvapením, že měla v prvním kole French Open potíže i s domácí nadějí Clarou Burelovou (7:6, 7:5).

Na druhé straně kurtu bude bývalá šampionka US Open Bianca Andreescuová, která odehrála svůj první soutěžní duel po devíti a půl měsících a zároveň se radovala se ze své první výhry po téměř 11 měsících. Počin Kanaďanky byl pozoruhodný: překvapivě snadno přehrála 7:5, 6:1 expertku na dlouhé zápasy Saru Sorribesovou, které sedmkrát sebrala podání. Kalinská s Andreescuovou spolu ještě nikdy nehrály.

20:15, kurt Philippe Chatriera

Pokud má Gael Monfils někdy motivaci, tak je to na domácím grandslamu. Semifinále z roku 2008 je sice dávná historie, ale zárukou je to, že na tribuny přijdou fanoušci a budou slyšet. Už v prvním kole bylo vidět Monfilsovo soustředění, ve čtyřech setech porazil ve formě hrajícího mladíka Thiaga Seybotha Wilda, který loni ve stejné fázi senzačně vyřadil Daniila Medveděva.

Tentokrát ale bude muset čelit nevyzpytatelnému Italovi Lorenzovi Musettimi. Ten má na Paříž vzpomínky i díky báječným zápasům s Novakem Djokovičem (2021) nebo Stefanosem Tsitsipasem (2022). Nad oběma vedl 2:0 na sety, a i když své snažení nedotáhl do zdárného konce, zanechal solidní vizitku. Musettimu nyní sice trochu chybí forma, klesl na 30. příčku rankingu, ale French Open ho může zase nastartovat.