Sedmý den na Roland Garros: Hrozba pro Sabalenkovou, Djokovič proti Italovi, který se nebojí

V Paříži jsou na sobotní den naplánovány zápasy třetího kola dvouher a Livesport Zprávy vybírají tři, které byste si neměli nechat ujít. Dojde i k repríze duelu z roku 2021, kdy Novak Djokovič (37) musel otáčet ztrátu 0:2 na sety...

14:00, kurt Philippe Chatriera

Paula Badosaová hraje v Paříži jako znovuzrozená. Snad jí svědčí návrat do náruče Stefanose Tsitsipase, vždyť po velmi nevýrazném období zaviněném zraněním zad, vyřadila na French Open dvě favoritky. Nejdříve nasazenou Katie Boulterovou, poté i bývalou čtvrtfinalistku Jelenu Putincevovou. Pokaždé to byla třísetová bitva, Badosaová ale ukázala, že jí tenis zase baví.

Aryna Sabalenková v Paříži dle očekávání postupuje bez problémů. Loňská semifinalistka zatím ztratila jen sedm her a během probíhajícího antukového jara zapsala už 13 vítězství. Jenže proti Badosové se musí mít na pozoru, v posledních dvou antukových zápasech ve Stuttgartu vždy přišla o set a letos postoupila dál možná i díky skreči Španělky. Pokud někde může Badosalová Sabalenkovou porazit, tak je to právě v Paříži.

20:00, kurt Suzanne Mathieuové

Nezdá se to, ale pravověrný betonář Taylor Fritz pomalu ale jistě začíná přicházet na chuť i antuce. Na posledních třech h turnajích prošel alespoň do čtvrtfinále, a řeč je mimo jiné o podnicích Masters v Madridu a Římě. Americký tenista, který osciluje na pozicích okolo 10. příčky světového žebříčku tak na svém nejméně oblíbeném povrchu navazuje na velmi solidní loňský rok. Motivací může být i bilance posledních grandslamů, na US Open i v Melbourne byl ve čtvrtfinále a kdyby prošel mezi nejlepších osm i v Paříži, definitivně by potvrdil, že patří mezi elitu.

Dobré časy ale na svůj standard zažívá i Thanasi Kokkinakis. Roland Garros si zatím užívá dosyta, v obou dosavadních zápasech musel do pěti setů, ale oba vyhrál. Kokkinakis je možná o trochu větším talentem než Fritz, nyní se ale může projevit úbytek sil. Každopádně se dá čekat velmi atraktivní podívaná a souboj dvou různých stylů hry.

20:15, kurt Philippe Chatriera

V roce 2021 sehráli tihle dva jeden z nejkrásnějších zápasů celého turnaje. Musetti vedl v osmifinále už 2:0 na sety a sahal po senzaci. Djokovič pak ze sebe dostal to nejlepší zápas otočil. Podobně Ital dostal do úzkých světovou jedničku loni v Monte Carlu, kde slavil vítězství 2:1 na sety.

Pro Musettiho by mohly mluvit dva faktory. Už je zkušenější a srbského šampiona se nebojí a také fakt, že Novak Djokovič letos nehraje kdovíjakou sezonu - vždyť ještě nezískal turnajovou trofej!

V Paříži se ale Srb dostal se do třetího kola suverénně a tak trochu potvrdil, že na grandslamy se umí připravit velmi dobře. To samé platí i o Musettim, ten v úvodním kole nedal šanci antukovému specialistovi Danielvi Galáneovi a set neztratil ani si Gaëlem Monfilsem. Oba tenisty a zároveň fotbalové faouška ale určitě musí mrzet, že jejich zápas je naplánovaný přímo proti finále Ligy mistrů…