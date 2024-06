Zverev porazil De Minaura a je počtvrté v řadě v semifinále French Open. Zlomí jeho prokletí?

Alexander Zverev (27) porazil 6:4, 7:6, 6:4 Australana Alexe de Minaura (25), svou neporazitelnost protáhl na 11 zápasů a čtvrtý rok po sobě na French Open postoupil do semifinále. To dosud nepřekonal, letos se německý tenista utká o první finále na pařížské antuce a celkově druhé grandslamové v odvetě za loňské vyřazení s finalistou posledních dvou ročníků Norem Casperem Ruudem.

Alexander Zverev po nepříliš povedeném začátku antukového jara ovládl Masters v Římě, kde si poprvé v sezoně zahrál finále a ukončil devět měsíců dlouhé čekání na titul. Formu si přivezl i na French Open, kde už nabyté sebevědomí prodal ve vyrovnání nejlepšího výsledku na pařížské antuce.

Přestože do turnaje vstupoval soubojem s hvězdným Španělem Rafaelem Nadalem a s Tallonem Griekspoorem i Holgerem Runem musel otáčet nepříznivý vývoj 1:2 na sety, poradil si už s pěti soupeři a neprohrál již 11 utkání v řadě.

Ve čtvrtfinále sedmadvacetiletý Němec vyhrál souboj s Alexem de Minaurem. O dva roky mladšího Australana přehrál po třech hodinách relativně vyrovnaného průběhu 6:4, 7:6, 6:3, když ve druhém setu odvrátil setbol a v tie-breaku utekl ze stavu 0:4.

Statistiky zápasu Alexander Zverev – Alex de Minaur Livesport

"Jsem fyzicky skvěle připravený, zdraví mi drží a jsem připravený hrát pětisetové zápasy. O fyzickou přípravu se mi stará můj táta. Naučil mě španělskému způsobu tenisu, tedy všechno oběhat. Přál bych si být někdy agresivnější, ale moc mi to nejde," řekl v pozápasovém rozhovoru s Alexem Corretjou Zverev, který zahrál jen 20 winnerů a spáchal 48 nevynucených chyb.

Německý tenista vylepšil vzájemnou bilanci s De Minaurem na 8:2, přičemž obě porážky utrpěl v týmových soutěžích na soupeřově domácí půdě (ATP Cup 2020 a United Cup 2024).

Do semifinále grandslamu Zverev postoupil poosmé v kariéře, z toho čtvrtý rok po sobě právě na French Open. Až do finále to zatím dotáhnul jen na US Open 2020 po obratu z 0:2 na sety proti Pablu Carreňovi ze Španělska, v následném boji o titul ale naopak neudržel vedení 2:0 proti Dominicu Thiemovi.

Předposlední krok na cestě za premiérovým grandslamovým triumfem se dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů či majitel olympijské medaile z Tokia 2021 pokusí udělat v pátek proti Casperu Ruudovi. S o dva roky mladším Norem má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2:2, ale poslední dva duely prohrál. Naposledy loni právě v semifinále Roland Garros neuhrál ani set a loučil se kanárem.

Ve spodní polovině pavouka se o místo ve finále utkají Ital Jannik Sinner a Španěl Carlos Alcaraz.

