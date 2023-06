Kontroverzní diskvalifikace pomohla Bouzkové a Sorribesové do čtvrtfinále Roland Garros

Marie Bouzková (24) postoupila s deblovou parťačkou Sarou Sorribesovou (26) po diskvalifikaci japonsko-indonéského páru Miju Katóová, Aldila Sutjiadiová do čtvrtfinále Roland Garros. Soupeřky byly za stavu 7:6, 1:3 pro česko-španělskou dvojici diskvalifikovány poté, co Japonka trefila balonkem jednu ze sběraček míčků.

Bouzková se Sorribesovou odvrátily v prvním setu tři setboly a vyhrály tie-break 7:1. Soupeřky ve druhém setu získaly brejk a vedly 3:1. V přerušené hře za stavu 30:30 odevzdávala Katóová míček za síť. Po nástřelu jednoručným bekhendem ale trefila na druhé straně kurtu do ramene jednu ze sběraček míčků, která byla zrovna připravená hodit balonek servírující Sorribesové.

Sorribesová s Bouzkovou u umpirového rozhodčího celou situaci reklamovaly. Utkání bylo na několik minut přerušeno a po vyšetřování rozhodčí se supervizorem rozhodli o diskvalifikaci. Katóová verdikt obrečela.

"Je to zvláštní pocit. Divný z toho, co se všechno odehrálo. Ani pro nás to nebylo jednoduché. Chtěly jsme jen rozhodčímu říct, aby si trošičku všiml, co se stalo. A že ta holčička tam potom fakt ještě 15 minut brečela, takže ten míč asi nebyl rozehraný, co soupeřka říkala. To bylo vše. Pak už jsme to nechaly na něm," řekla po utkání Bouzková.

Postup označila za zvláštní. "Je to hezké být potřetí ve čtvrtfinále v deblu, i když takhle to není úplně nejsladší. Zápas měl vysokou úroveň, soupeřky hrály také dobře, ale na druhou stranu v takové situaci nechcete být," doplnila rodačka z Prahy.

Sorribesová s Bouzkovou vyzvou v další fázi americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová, která porazila čínský pár Sü I-fan, Jang Čao-süan 6:0, 6:3.