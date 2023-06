Fantastická Muchová odvrátila Sabalenkové mečbol a zahraje si první finále grandslamu

Ondřej Jirásek

Jízda Karolíny Muchové (26) na letošním French Open stále neskončila. Nenasazená Češka si v semifinále ze stavu 2:5 ve třetím setu a mečbolu vyšlápla 7:6, 6:7, 7:5 na vítězku lednového Australian Open a světovou dvojku Arynu Sabalenkovou (25), prošla do svého prvního grandslamového finále a stala se už čtvrtou českou finalistkou této akce za posledních osm let. O nejcennější titul se v sobotu utká s obhájkyní Igou Šwiatekovou, nebo Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Karolína Muchová na letošním French Open není mezi nasazenými, přesto měla dobrý los a první kolo se světovou osmičkou Marií Sakkariovou se potvrdilo jako klíčové. Po skalpu řecké jedničky si poradila také s další bývalou semifinalistkou Nadiou Podoroskou, Irinou Beguovou, lucky loserem Elinou Avanesjanovou a předloňskou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou.

Postupem do svého prvního semifinále od Australian Open 2021 a trojnásobným vylepšením vlastního maxima na French Open, kde před pár dny zkompletovala účasti ve druhé týdnu všech čtyř grandslamů, si v live žebříčku zajistila posun na své dosavadní maximum, 19. místo.

A v pondělí ho vylepší, protože u toho jediná zástupkyně českého tenisu, která letos v Paříži prošla do třetího kola, nezůstala. V semifinále si vyšlápla na letos fenomenální Arynu Sabalenkovou. Favorizovanou vítězku lednového Australian Open a jednu z největších favoritek, jež po cestě do semifinále neztratila jediný set a vstupovala do něj s famózní letošní bilancí 34:5, skolila po více než třech hodinách.

Muchová do puntíku dodržovala přesně tu taktiku, která mohla na Sabalenkovou platit, a sice měnit rytmus hry, nabíhat na síť a snažit se hrát aktivně a neutralizovat palebnou sílu ze druhé strany kurtu.

Až do stavu 4:4 si obě aktérky držely servis. Zatímco Sabalenková se do žádných potíží nedostala, Muchová musela řešit dva kritické momenty: dva brejkboly ve čtvrté hře a stav 0:30 v osmém gamu. Po fantastickém gamu na returnu měla Češka možnost set dopodávat, jenže Sabalenková zabrala, setbol odvrátila a vzala si ztracený servis zpět. Úvodní dějství se tak rozhodlo až v tie-breaku, v němž rodačka z Olomouce po famózním bekhendu po lajně zvítězila 7:5, ačkoli promarnila vedení 3:0.

Ve druhém setu ve skvělém výkonu pokračovala a se ztrátou jediného fiftýnu si vypracovala náskok 2:0. Zdaleka však neměla vyhráno, Běloruska se zdravě naštvala, manko dohnala a po skončení sedmé hry šla sama do náskoku brejku. V následujícím gamu však na returnu zaúřadovala Muchová a následně se znovu ujala vedení. Sabalenková ovšem s ledovým klidem srovnala na 5:5 i 6:6, na řadu přišla další zkrácená hra a v té tentokrát uspěla.

Boj o každý míč ve fyzicky i psychicky velmi náročném zápase pokračoval v rozhodujícím dějství. Muchová odvrátila v úvodním gamu na servisu celkem čtyři brejkboly, dokonce sérii tří, a držela krok. V šesté hře však Sabalenková využila hned první šanci na brejk a přiblížila se k postupu.

Česká naděje se ale nevzdávala, za stavu 2:5 odvrátila mečbol, poté chybující protivnici brejkla a skóre srovnala. Sabalenková nedokázala seřídit mířidla ani v další hře a Muchové se podařilo využít i pátý brejkbol v utkání. Následně senzační obrat dokonala čistou hrou na vlastním servisu.

V sobotu si tak zahraje své třetí finále a první od sezony 2019, kdy na akcích WTA 250 bojovala o titul na Livesport Prague Open a triumfovala v Soulu. Sabalenková, jež přišla o letošní semifinálovou neporazitelnost a na druhé grandslamové finále si bude muset počkat, může po dnešní porážce přijít o šanci stát se novou světovou jedničkou.

Muchová je sedmou českou finalistkou French Open a už čtvrtou za posledních osm let po Lucii Šafářové, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové. Dosud dokázaly tuto akci ovládnout jen Hana Mandlíková (1981) a Krejčíková (2021), která je poslední českou šampionkou majorů. Z Češek hrála jako poslední finále grandslamů Karolína Plíšková předloni ve Wimbledonu. Ve finále v areálu Rolanda Garrose je jako teprve třetí hráčka mimo TOP 40 po Jeleně Ostapenkové (2017) a Ize Šwiatekové (2020). Obě tehdy uspěly.

Ve finálovém souboji bude čelit světové jedničce, vítězce dvou ze tří posledních ročníků a obhájkyni titulu Ize Šwiatekové, nebo debutantce v semifinále grandslamů Beatriz Haddadové Maiaové.

Výsledky dvouhry žen na French Open