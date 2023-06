Jak na Sabalenkovou? Muchová musí měnit hru, radí trenér Friedl. Čísla ukazují na síť

Tomáš Rambousek

Karolína Muchová se pokusí proklouznout do svého prvního finále grandslamu.

V semifinále grandslamového turnaje už Karolína Muchová (26) jednou byla. Na letošním Roland Garros má rodačka z Olomouce druhou šanci postupit do finále nejprestižnějších turnajů světa. V cestě jí stojí suverénka letošní sezony Aryna Sabalenková (25). Jaké zbraně by mohly posunout českou tenistku do duelu o trofej, rozebral pro Livesport Zprávy tenisový trenér a expert Leoš Friedl (46).

Před dvěma lety v Melbourne Muchovou zastavila těsně před branami finále Američanka Jennifer Bradyová, ve třísetové bitvě ji tehdy však limitovalo zranění břišního svalu.

Letos na French Open je Muchová chválena experty za ofenzivní a kreativní hru. Aryna Sabalenková zase demonstruje svou sílu agresivitou a dlouhými, tvrdými údery. Čtvrteční souboj tak zřejmě nabídne velmi atraktivní střetnutí, jehož favoritkou bude podle sázkových kanceláří běloruská tenistka.

Pohledem kouče

"Aby Karolína uspěla, musí Sabalenkovou donutit hrát technické údery. Také bude potřeba často měnit rytmus hry, zařazovat do výměn kraťasy, nebát se zrychlovat výměny, hrát servis-síť, nebo klidně i return-síť," myslí si vítěz wimbledonské smíšené čtyřhry z roku 2001 Leoš Friedl.

Běloruská hráčka je podle něj v komfortní pozici, když může režírovat hru forhendem od základní čáry: "V tom případě je nejvíce patrná její agresivita i razance úderů. Karolína se proto bude muset pokoušet kouskovat hru, aby se Sabalenkovou nedostala do dlouhých a pravidelných silových výměn," dodává Friedl, jenž v loňském sezoně koučoval i Karolínu Plíškovou.

Přestože se zdá, že má Muchová solidní šanci zdolat Sabalenkovou kvůli pomalým odskokům míčku právě na antuce, Friedl by věřil více české hráčce na trávě: "Důvodem je herní styl Karolíny a i to, že výměny bývají kratší a Sabalenková pak nemívá tolik času dostat hráčku pod tlak."

Muchová – Sabalenková řečí čísel

Ranking: (před French Open / živý)

Muchová: 43 / 19

Sabalenková: 2 / 1

Muchová má za sebou těžší období, během nějž spadla až do třetí stovky žebříčku. Před French Open už jí ale patřilo 43. místo a je jisté, že se na začátku týdne posune do Top 20 (už nyní je v živém žebříčku na 19. místě) – tak vysoko ještě nikdy v kariéře nebyla.

Sabalenková je sice druhou nasazenou i světovou dvojkou, ale pokud by Paříž vyhrála, nebo její hlavní rivalka Iga Swiateková zaváhala v semifinále, stane se světovou jedničkou.

Bilance v sezoně:

Muchová: 22 vítězství / 7 proher

Sabalenková: 34 vítězství / 5 proher

Pro obě tenistky je rok 2023 nejlepším v kariéře. Sabalenková dominuje. Vyhrála už tři turnaje: v Adelaide, v Melbourne a v Madridu. Muchová byla dvakrát ve čtvrtfinále "tisícovek".

Vzájemné zápasy:

0:1 (2019, Muchová – Sabalenková 5:7, 6:7)

Semifinálové soupeřky se spolu zatím potkaly jen jednou. Hrálo se v říjnu 2019 v čínském Ču-chaj na tvrdém povrchu na turnaji WTA Elite Trophy. Muchová i Sabalenková vyhrály své základní skupiny a los je svedl do semifinále. Těsnou bitvu vyhrála běloruská tenistka. Zápas rozhodlo 30 nevynucených chyb Muchové.

Cesta turnajem:

Muchová: průměrný ranking soupeřek 121

Sabalenková: průměrný ranking soupeřek 111,4

Navzdory uvedeným hodnotám měla Muchová těžší los. Hned v prvním kole totiž musela vyřadit turnajovou osmičku Marii Sakkariovou a zároveň ji čekala výzva v podobě 29. hráčky žebříčku WTA Iriny Beguové. Kvalitu musela potvrdit i v souboji s Nadiou Podoroskou, která na French Open hrála semifinále v roce 2020. Právě s Argentinkou také ztratila doposud jediný set. Čísla zkresluje aktuální postavení Anastasie Pavljučenkovové (333. místo WTA), která byla loni před zraněním na 11. místě a na letošním French Open startovala díky chráněnému žebříčku.

Pro Sabalenkovou byla nejtěžší soupeřkou Sloane Stephensová, aktuálně 30. hráčka žebříčku, proti níž musela Běloruska do tiebreaku. Jinak je ale bilance světové dvojky 10:0 na sety.

Využívání brejkbolů:

Muchová: 41 % (24 / 58)

Sabalenková: 45 % (20 / 44)

Odvracení brejkbolů:

Muchová 39 % (9 / 23)

Sabalenková 56 % (9/16)

I podle čísel je zřejmé, že v klíčových momentech si je daleko jistější Sabalenková, která v celém turnaji jen sedmkrát přišla o své podání. Naopak Muchová díky své pracovitosti dokázala dostat soupeřky do boje o brejk v 58 případech. Využila ale jen 41 %.

Tenisové zbraně

Servis:

Sabalenkové naměřili na Australian Open při podání 192 km/h, čím se dostala na pomyslné třetí místo mezi všemi hráčkami. Rychlejší podání měly jen Jelena Rybakinová a Coco Gauffová. Na French Open se hodnota snížila, přesto podává s větší razancí než Muchová. Česká tenistka většinou při prvním podání atakuje hranici 180 km/h, druhý servis se pak pohybuje v rozmezí 130-140 km/h.

Hra na síti:

Disciplína, ve které vyniká Muchová. Díky kreativní hře si dokáže připravovat pozice k přechodu do ofenzivy a pokud se ocitne u sítě, málokdy se mýlí. V tomto ohledu je daleko ofenzivnější, než Sabalenková. Zpravidla každou pátou výměnu řeší Muchová náběhem na síť (na turnaji 114 ze 641) a úspěšná byla v 75 %.

Sabalenková daleko častěji zůstává na základní čáře a poměr útoků má oproti české tenistce skoro poloviční (68 ze 573). Nižší je i její úspěšnost u sítě, pouze 65 %.