Jako bájný Fénix. Haddadová Maiaová otočila i proti Jabeurové, je v semifinále French Open

Ondřej Jirásek / Luboš Zabloudil

Beatriz Haddadová Maiaová (27) zvládla na letošním French Open už čtvrtou třísetovou bitvu v řadě a ve třetím zápase po sobě slavila vítězství až po obratu. První brazilská grandslamová čtvrtfinalistka od roku 1968 si vyšlápla 3:6, 7:6, 6:1 na světovou sedmičku a finalistku dvou loňských grandslamů Ons Jabeurovou (28) a v semifinále se utká s obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou (22).

Beatriz Haddadová Maiaová se v září 2020 vrátila po dopingovém trestu a od té doby prožívá nejlepší období své kariéry. Loni na trávě v Nottinghamu a Birminghamu získala své první tituly na nejvyšším okruhu, dále hrála finále na WTA 1000 v Torontu a postupně se vypracovala až do TOP 15 světového hodnocení.

Vytáhlé Brazilce ale pořád něco chybělo. A sice úspěch na grandslamech, na kterých ještě před dvěma týdny nikdy nebyla dál než ve druhém kole. V areálu Rolanda Garrose ovšem své maximum na majorech mnohonásobně vylepšila, ačkoli byla v posledních třech zápasech velmi blízko konci na turnaji.

Ve třetím kole likvidovala mečbol Jekatěriny Alexandrovové, v osmifinále prohrávala o set a dva brejky se Sarou Sorribesovou a po obratu musela sáhnout i ve středečním čtvrtfinále se zkušenou světovou sedmičkou Ons Jabeurovou.

V úvodním dějství třikrát přišla o servis a ani jednou se nedostala do vedení. V tom následujícím byl k vidění brejkbol až za stavu 5:5, kdy Haddadová Maiaová čelila dokonce dvěma hrozbám v řadě. Ty ale zlikvidovala, a přestože v další hře nevyužila setbol, set nakonec získala poměrem 7:5 v tie-breaku a utkání srovnala.

Proti očividně rozhozené Jabeurové si v závěrečné sadě rychle vypracovala náskok 3:0 se dvěma brejky. Soupeřka se však zase zvedla a následoval tuhý boj o každý game. Haddadová Maiaová byla v klíčových momentech silnější a nakonec Tunisance povolila jen jednu hru.

Rodačka ze Sao Paula, která ukončila 55 let dlouhé čekání na brazilskou čtvrtfinalistku grandslamů, je v otevřené éře tenisu první brazilskou semifinalistkou French Open a druhou na majorech po Marii Buenové na US Open 1968. Jako první v open éře došla do semifinále na pařížské antuce po obratech ve třetím kole, osmifinále i čtvrtfinále. Postupem mezi nejlepší kvarteto si s největší pravděpodobností zajistila debut v TOP 10 pořadí.

Na své největší finále v kariéře a celkově páté na hlavní tour bude útočit proti světové jedničce Ize Šwiatekové. Polka pokračuje v obhajobě na French Open bez ztráty jediného setu. Navíc po cestě do semifinále prohrála dohromady jen 15 gamů, nadělila čtyři kanáry a na kurtech strávila pouhých pět hodin a 32 minut.

Vítězka dvou ze tří posledních ročníků přehrála v repríze loňského finále 6:4, 6:2 Cori Gauffovou a Američance nepovolila set ani v sedmém vzájemném souboji. Proti své oblíbené soupeřce měla neobvyklé potíže. V úvodní sadě nepotvrdila brejk a do vedení šla až poté, co jí v závěrečném gamu sebrala čistou hrou podání. Ve druhém setu zlikvidovala ve třetí hře celkem tři brejkboly a pak už dominovala.

"Dnes to byl takticky jiný zápas než před rokem. Musela jsem vzít do úvahy podmínky. Loni ve finále docela foukalo, dnes to tak hrozné nebylo. Důležitý byl první set, který byl vyrovnaný a já zvládla klíčové momenty. A také jsem držela Coco neustále pod tlakem," řekla Šwiateková na tiskové konferenci.

V loňské sezoně na ženském okruhu kralovala, posbírala osm titulů a ovládla dva ze čtyř grandslamů. V dosavadním průběhu té letošní ale nejlepší hráčkou není a na kontě má zatím jen dva triumfy. Oba vybojovala na akcích série WTA 500, když obhájila prvenství v Dauhá a Stuttgartu. Po skončení French Open může přijít o post světové jedničky.

"Semifinále je vynikající výsledek. Tím spíše, že tu hraju jako obhájkyně titulu. Je pro mě moc důležité, že jsem předvedla stabilní výkon," pochvalovala si rodačka z Varšavy.

Ve čtvrtek odpoledne bude usilovat o své čtvrté finále na grandslamových turnajích, v nichž má stoprocentní úspěšnost. Trofej pro šampionku zvedla nad hlavu na French Open 2020 a 2022 a ještě loni na US Open.

O dalších dvou semifinalistkách se rozhodlo již v úterý, Karolína Muchová vyzve šampionku lednového Australian Open a světovou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Výsledky dvouhry žen na French Open