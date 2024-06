Jedenáctý den na Roland Garros: Bez Djokoviče? Jen tři semifinále se třemi jasnými favority

V Paříži se ve středu budou hrát zbylé čtvrtfinálové zápasy dvouher mužů i žen a Livesport Zprávy představují všechny duely krátkým preview. Po odstoupení Novaka Djokoviče (37) má program jen tři zápasy a také tři jasné favority.

Senzace sezony Jasmine Paoliniová sice neměla cestou do čtvrtfinále těžký los, její postup mezi osmičku nejlepších ale překvapením není. Letos triumfovala v Dubaji, hrála finále v Palermu a Monastiru a čtvrtfinále v Cincinnati a Stuttgartu. Jako 12. hráčka světového žebříčku tak potvrdila svou kvalitu.

Proti Rybakinové nicméně bude v pozici outsiderky. Tenistka reprezentující Kazachstán prošla do čtvrtfinále bez ztráty jediného setu a v žádném kole nepovolila soupeřce více než sedm gamů, naposledy v osmifinálovém duelu bývalých čtvrtfinalistek přehrála 6:4, 6:3 Elinu Svitolinovou. O semifinále French Open Rybakinová už jednou bojovala a těsně neuspěla, před třemi lety musela skousnout krutou porážku (7:9 v rozhodujícím setu) s Anastasií Pavljučenkovovou.

Na vzájemné zápasy Rybakinová vede 2:1, poslední souboj se odehrál na antuce ve Stuttgartu před pár týdny a šlo se do třetího setu, který pro sebe získala současná světová čtyřka.

Andrejevové je sice stále teprve 17 let ale v Paříži si zatím vede velmi dobře. Loňské Roland Garros, kde postoupila do třetího kola, bylo jejím premiérovovým grandslamem. Letos zatím došla o dvě fáze dál, když ztratila zatím jen jediný set s Viktorií Azarenkovou. Poté, co vyřídila i domácí naději Varvaru Gračevovou, ji čeká první čtvrtfinále na turnajích velké čtyřky.

Cesta Aryny Sabalenkové je však ještě suverénnější. Šestadvacetiletá Běloruska zvládla všechny čtyři duely ve dvou setech, přičemž v šesti z osmi setů neztratila více než dva gamy. Vyřadila mimo jiné Paulu Badosaovou a také Eriku Andrejevovou, starší sestru své nejbližší soupeřky. V semifinále French Open byla zatím jen jedinkrát, loni v něm nevyužila mečbol proti Karolíně Muchové.

Sabalenková zatím vyhrála oba vzájemné zápasy, oba na antuce v Madridu a pokaždé bez ztráty setu.

Zverev vzal hned na úvod turnaji největší hvězdu – z kurtu vyprovodil ve třech setech Rafaela Nadala. Dál už ale výsledky německého hráče tak přesvědčivé nebyly, Tallona Griekspoora i Holgera Runeho porazil až v pěti setech. Na klidu mu nepřidá ani fakt, že v průběhu pařížského klání probíhá soud ohledně obvinění z domácího násilí.

Jinak je ale sedmadvacetiletý Němec jasným favoritem, přesvědčivě ustál všechny kritické momenty a nejlepší tenis hraje v koncovkách. Aktuálně drží sérii 10 vítězných zápasů a pořád sní o první trofeji z grandslamu. V Paříži byl třikrát za sebou v semifinále.

Austrálie má díky Alexi de Minaurovi po dlouhých 20 letech čtvrtfinalistu French Open, je ale zřejmé, navzdory velmi úspěšnému období, že se bude De Minaur hlavně bránit. Kurty jsou ve druhém týdnu díky počasí rychlejší a Zverev bude moci využít své výškové převahy. V devíti vzájemných zápasech vyhrál Zverev sedmkrát, včetně jediného střetu na antuce.

Rozšířené preview včetně dalších statistik a podrobností můžete najít na webu tenisportal.cz.