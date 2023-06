Po zápase večeře s rodiči, pak odpočinek. A co dělala Muchová během dne volna?

Pokud se tenistka Karolína Muchová (26) dostane v sobotu do herní pohody, může podle trenéra Emila Miškeho porazit ve finále Roland Garros i takovou hráčku, jakou je světová jednička a obhájkyně titulu Polka Iga Šwiateková (22). Rodačka z Olomouce si po náročném semifinále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou (25) dnes zatrénovala a snažila se nabrat co nejvíce sil. Obě finalistky se znají ze společných tréninků, základem bude pro Muchovou pokračovat v kreativní hře.

"Jak sestavit taktiku na Igu? Nevidím v tom nic nemožného. Už nějakou představu mám. Výhoda je, že Karolína ani nemusí speciálně taktiku vymýšlet," řekl novinářům Miške. "Některé věci z jejího repertoáru využijeme více, jiné méně, ale tím, že ona umí, zjednodušeně řečeno, vše, může si vybrat, co zrovna potřebuje. Myslím, že když se Kája dostane do své zóny, tak ji napadají správná řešení sama od sebe. Když se do toho dostane, může porazit kohokoliv," doplnil.

Šestadvacetiletá Češka postoupila do boje o první grandslamový titul díky semifinálovému vítězství nad Sabalenkovou 7:6, 6:7, 7:5. Ve třetím setu prohrávala už 2:5 a odvracela mečbol. "Počítal jsem s tím, že zápas bude náročný. Nešlo sice počítat s tím, že ho Kája otočí z 2:5, ale pořád jsem věřil a dobře to dopadlo," prohlásil Miške.

Muchová vyhrála posledních 20 z 24 míčků. "Podstatné bylo, že Karolína byla připravená využít jejího útlumu. Sabalenková je měla i předtím, ale soupeřky to nevyužily. Kája to zvládla. Byl to zkrat Sabalenkové, všichni to viděli, ale to je běžné. Také je jen člověk," řekl slovenský trenér, který se k Muchové vrátil na začátku tohoto roku.

Po utkání si trenéři, Muchová i její rodiče dali společnou večeři. Zatímco někteří hráči bydlí na hotelech, Češka si se svým týmem pronajala dům deset minut od areálu. "Po vítězném zápase si vždy trochu ťukneme. Včera bylo i šampaňské. Decentně jsme to oslavili," řekl s úsmevěm Miške a právě ubytování v soukromí ocenil. "Je to velká výhoda, protože Kája může zmizet tam, kde ji nikdo neotravuje. Chtěli jsme, aby byla co nejvíc mimo toho cirkusu. Ukazuje se to jako správná varianta," doplnil.

Muchová, kterou v závěru semifinále chytaly křeče do nohy, se dnes snažila zregenerovat. Stihla trénink v menším areálu Jeana Bouina. "Naštěstí máme dva lidi z týmu, kteří se starají o její zdraví. Včera dorazil také její další fyzio, takže ji spolu s Jardou (Blažkem), který je také fyzio a kondiční trenér, dávali do kupy. Jsou tak strašně šikovní, že to zvládnou a bude připravená zvítězit," podotkl jednapadesátiletý kouč.

Trenéři Muchové čerpají během příprav na soupeřky z osobních zkušeností, při poradách ale využívají i video a vybírají konkrétní strategii. Pomáhá také belgická tenistka a mentorka Kirsten Flipkensová, která dodává datovou analýzu. Výsledkem jsou poznatky, které si Muchová bere i sebou na kurt. "Někdy se do nich podívá, někdy ne. Ale už jen to, že si to napíše, je super," prozradil Miške, který bude možná čerpat i z duelů Barbory Krejčíkové, která Šwiatekovou (22) naposledy dvakrát porazila.

Třiačtyřicátou tenistku světa, která se po turnaji posune v žebříčku minimálně na 16. místo, čeká první grandslamové finále a Miške věří, že duel po mentální stránce zvládne. "Víte dobře, že Kája je trochu salámistka, což jí pomáhá. Moc si z toho nedělá, je velmi klidná a v životě vyrovnaná," uvedl. "Je to sice první finále a včera to bylo vidět v jejích emocích, když se po zápase rozplakala, ale i já jsem upustil slzičku, protože si to fakt zasloužila. Ještě jsem snad neviděl, že by se Kája rozplakala z radosti. Pevně věřím, že už je natolik ostřílenou hráčkou, že ji důležitost zápasu negativně neovlivní," konstatoval Miške.

S o čtyři roky mladší Šwiatekovou se Muchová utká v soutěžním duelu podruhé, jediné vzájemné utkání před čtyřmi lety v Praze vyhrála Češka 4:6, 6:1, 6:4. "Dobře si to pamatuji. Bylo to velmi vyrovnané utkání a už tehdy jsem si říkal, že z Igy bude jednou vynikající tenistka," řekl Miške.

"Bylo super, že i když Iga s Kájou prohrála, na dalších turnajích nás s trenérem stále vyhledávali. Její kouč nám jednou řekl: 'Řekněte, kdy chcete trénovat, a i kdybychom byli domluvení s někým jiným, zrušíme to'. Jelikož je Kájina hra nevšední, chtěla se naučit, jak s ní hrát. I to ji dostalo tam, kde je. Iga je jedna z tenistek, které dávám dětem za vzor. Moc ji obdivuji a uznávám," uvedl Miške.

Dobré vztahy panují i mezi oběma hráčkami. "Podle toho, co mi Kája povídala, tak ano. Iga sice v poslední době s ostatními tenistkami tolik nekomunikuje, ale Kája říkala, že s ní se stále baví relativně často. Obě se velmi respektují. Asi tak bych jejich vztah zhodnotil," dodal Miške.

