Líbí se mi, jak hraje, opravdu ji respektuji, říká Šwiateková o Muchové. Nikdy ji neporazila

Světová tenisová jednička Iga Šwiateková (22) bude v sobotu usilovat o třetí vítězství na French Open. V Paříži triumfovala v letech 2020 a 2022 a při letošní obhajobě jí bude stát v cestě Karolína Muchová (26). Polská hráčka přiznala, že k české naději má velký respekt a velmi dobře ji zná.

Při vší úctě ke světové jedničce, hitem čtvrtečního programu na Roland Garros byl duel Aryny Sabalenkové s Karolínou Muchovou. Tušila to i sama Šwiateková.

"Dívala jsem se na ten jejich zápas hlavně proto, abych věděla, kdy se mám začít rozcvičovat. Ale šlo mi hlavně o skóre, nesledovala jsem to nějak pečlivě," vyprávěla polská hráčka, která má v Paříži bilanci 27 vítězství oproti pouhým dvěma prohrám.

Spousta tenisových fanoušků předpokládala, že po 10 letech dojde ve finále k setkání dvou nejlepších hráček žebříčku (tehdy se střetly Serena Willamsová a Maria Šarapovová). Muchová ale svým výkonem tento scénář překazila.

Nemyslet na Sabalenkovou

"Po tom jejich utkání bylo nejdůležitější, abych se soustředila na sebe. Jsem ráda, že jsem tu Aryninu prohru vytěsnila z hlavy. Nemá cenu něco plánovat, když máte před sebou velkou výzvu. Proto na začátku turnaje ani nesleduji postavení hráček na žebříčku," dodala Šwiateková.

Muchová a Šwiateková se spolu v historii střetly dvakrát, z toho jeden zápas byl oficiální, a to na antuce na pražském Livesport Prague Open v roce 2019. "Na ten si pamatuji překvapivě velmi dobře, bylo to hodně těsné. Pro mě to byl jeden z prvních turnajů kariéry a v ten den jsem musela hrát dva zápasy. Tehdy jsem ještě začínala v kvalifikaci, a ta se kvůli dešti dohrávala ve stejný den, jako startovalo první kolo. Byla jsem vyčerpaná a taky jsem měla pocit, že ten turnaj pro mě není zrovna ideální," vzpomínala dnešní světová jednička.

Podruhé také vyhrála Muchová, o rok později na letním exhibičním klání v Praze, a to poměrem 2:1, když poslední sadu rozhodl super-tiebreak.

Proti Muchové nesázet

Ke hře Muchové, která si v Paříži zahraje své první grandslamové finále, měla ale jen slova chvály. "Moc se mi líbí, jak hraje, opravdu ji respektuji. Je to hráčka, která na kurtu umí všechno. Hraje uvolněně, má skvělý pohyb i úžasnou techniku. Vím to, často jsme spolu i trénovaly," dodala.

Koneckonců, podobně mluví i trenér Tomasz Wiktorowski. "Muchová je všestranná, hraje velmi pěkný tenis, na rozdíl od zbylých 95 procent hráček. Určitě se jí budeme věnovat. Rozhodně to není hráčka, proti které je radno sázet," hodnotil.

Přehled zápasu Muchová – Šwiateková (15:00)