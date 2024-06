Šwiateková počtvrté vyhrála French Open a vydala se stíhat legendy, Paoliniové povolila tři hry

Iga Šwiateková (23) jako nejmladší vyhrála už počtvrté French Open a jako třetí ho ovládla třetí rok po sobě. Světová jednička z Polska ovládla sobotní finále s italskou vyzývatelkou Jasmine Paoliniovou (28) jistě 6:2 a 6:1 a v Paříži natáhla svou neporazitelnost na 21 zápasů.

Pro Paoliniovou byla účast ve finále senzací, na grandslamech přešla přes druhé kolo teprve podruhé v kariéře, zápas s polskou suverénkou ale začala odvážně. Už ve třetí hře vzala Šwiatekové servis a cítila i obrovskou podporu z tribun.

Světová jednička ale vzápětí přeřadila na vyšší level, ztracený servis si vzala rychle čistou hrou zpět a začala dominovat. První sadu získala díky 10 vítězným úderům (oproti třem Paoliniové) pro sebe už za 35 minut a v jistém výkonu pokračovala i nadále.

Druhá sada byla ještě jednoznačnější záležitostí. Paoliniová se sice snažila, ale na razantní hru Šwiatekové neměla odpověď a začala kupit daleko více nevynucených chyb. Odměnou za bojovnost byl pro Italku aspoň game, který získala těsně před koncem po 10 po sobě jdoucích hrách Šwiatekové a neodcházela z kurtu s potupným kanárem.

Statistika zápasu Livesport / Enet Pulse

Nejtěžší zkouškou pro polskou světovou jedničku na letošním pařížském grandslamu byl zápas druhého kola s Naomi Ósakaovou, což byl jediný zápas, ve kterém musela do tří setů a také čelila mečbolu.

"Ve druhém kole jsem skoro vypadla. Moc fanouškům děkuju za podporu, bez vás bych tu teď nebyla. Děkuju všem, kdo se tomto turnaji podílí. Mám tohle místo moc ráda, miluju to tady...," dojaly Šwiatekovou emoce během ceremoniálu s trofejí pro šampionku v náručí.

Třiadvacetiletá Polka startovala na Roland Garros pošesté v kariéře a svou parádní bilanci na pařížské antuce vylepšila 35:2. Porážky utrpěla pouze při debutu v sezoně 2019 v osmifinále proti Simoně Halepové a o dva roky později ve čtvrtfinále proti Marii Sakkariové. Letos navázala na triumfy z let 2020, 2022 a 2023.

Jen čtyřem tenistkám v otevřené éře se podařilo vyhrát pařížský grandslam čtyřikrát nebo vícekrát. Šwiateková dotáhla v počtu trumfů Justine Heninovou a směle může v dalších letech atakovat Steffi Grafovou (6 vítězství) nebo Chris Evertovou (7). V Paříži vyhrála už 21 zápasů v řadě a osamostatnila se před Grafovou. Delší sérii drží jen Justine Heninová (24), Monica Selešová (25) a Evertová (29).

Vyhrát French Open v open éře (1968) tři roky po sobě dokázala jako teprve třetí po Selešové a Heninové. Čtyřikrát v řadě se to dosud žádné tenistce nepovedlo, příští ročník tak bude mít Polka speciální motivaci.

Šwiateková za posledních 13 měsíců vyhrála 9. finále po sobě a skvělou finálovou bilanci vylepšila na 22:4, z toho 5:0 na grandslamech. Celkově na majorech získala pátý titul, mimo Paříž zatím dokázala triumfovat jen na US Open 2022.

Osmadvacetiletá Paoliniová se teprve letos na Australian Open dostala poprvé přes druhé kolo grandslamu a dotáhla to až do osmifinále. Na podniku WTA 1000 v Dubaji pak senzačně získala svůj druhý a dosud nejcennější titul a nyní životní formu potvrdila senzační jízdou do finále French Open.

"Dnešní zápas jsem si moc užila. Ize musím pogratulovat. Hrát s ní tady na tomto kurtu je teď v tenise asi to nejtěžší, co si umím představit. Udělala další skvělý výsledek, je světovou jedničkou a má další grandslamový titul," řekla Paoliniová, která má v Paříži stále šanci získat grandslamový titul. V neděli s krajankou Sarou Erraniovou vyzvou ve finále čtyřhry žen Kateřinu Siniakovou s Coco Gauffovou.

"Tohle jsou nejlepší dny mého život a pořád pokračují, protože zítra mě čeká ještě deblové finále," usmívala se navzdory jednoznačné finálové porážce Paoliniová, která ve světovém žebříčku vyletí na 7. místo a poprvé bude figurovat v TOP 10. "Bylo to intenzivních patnáct dní. Jsem pyšná na to, čeho jsme tady s týmem dosáhli. Dnešek byl těžký, ale můžu být hrdá."

