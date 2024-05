Vondroušová dokonala obrat, Bouzková je v Paříži ve 3. kole poprvé. Siniaková a Nosková končí

Kvarteto českých tenistek mělo ve čtvrtek ve druhém kole na French Open poloviční úspěšnost. Markéta Vondroušová (24) dokonala obrat v dohrávce, když přehrála 0:6, 6:1, 6:4 kvalifikantku Katie Volynetsovou. S Kateřinou Siniakovou (28) si ale o osmifinále nezahraje, bývalá deblová šampionka prohrála 6:3, 6:7, 6:7 bitvu s domácí divokou kartou Chloé Paquetovou. Marie Bouzková (25) je v Paříži poprvé ve třetím kole, bývalá juniorská šampionka Linda Nosková (19) ji večer napodobit nedokázala.

Markéta Vondroušová rozehrála utkání druhého kola už ve středu a úvodní set si za rámeček rozhodně nedá. Bývalá finalistka v něm uhrála jen osm fiftýnů a od hráčky druhé stovky a kvalifikantky Katie Volynetsové schytala kanára.

Od začátku druhé sady ale převzala kontrolu nad zápasem, jenže ten byl kvůli dešti za stavu 4:1 pro českou favoritku odložen a dohrával se až ve čtvrtek. Rodačka ze Sokolova se v dohrávce zpočátku nijak nezdržovala a po dvou rychlých gamech poslala duel do rozhodujícího dějství.

V něm si vypracovala vedení 4:0 se dvěma brejky. Přesto se musela o postup ještě pořádně porvat. Američanka nebyla daleko od srovnání na 4:4 a v závěrečném gamu měla po dvou neproměněných mečbolech Vondroušové brejkbol. Češka jej však aktivní hrou zlikvidovala a třetí šanci už využila.

Statistiky zápasu. Livesport

Vondroušová loni senzačně kralovala ve Wimbledonu, ale po čtvrtfinálové účasti na US Open se jí přestalo dařit. Do Paříže dorazila s letošní bilancí 11:8 a více než jednu soupeřku na jednom turnaji porazila teprve potřetí v sezoně.

Na French Open má zajímavé pravidlo, buď končí v úvodních dvou kolech, nebo dojde do druhého týdne. Branami druhého kola prošla v tomto dějišti teprve potřetí, v roce 2019 se dostala až do finále a před třemi lety uhrála osmifinále.

Světová šestka, jež na Australian Open ztroskotala hned v prvním kole po výprasku od Dajany Jastremské, se o postup do druhého týdne popere s domácí divokou kartou Chloé Paquetovou. Francouzka senzačně vyřadila Kateřinu Siniakovou.

Kateřina Siniaková ve 28 letech poprvé v kariéře plnila roli nasazené hráčky na grandslamových turnajích. A novou zkušenost mohla i s pomocí příznivého losu zvládnout na výbornou. Po lucky loserovi Dalmě Gálfiové narazila na Chloé Paquetovou, jenže proti domácí divoké kartě překvapivě neuspěla.

Česká favoritka se rozjížděla pomaleji, ovšem manko 1:3 dohnala a od stavu 3:3 získala snadno tři hry v řadě a tím i úvodní set. Do vedení brejku šla také ve druhé sadě, avšak ho nepotvrdila a absolutně nezvládla tie-break, v němž získala pouhé dva body.

V rozhodujícím dějství se dostala do ztráty 0:2, ale po už druhé dešťové přestávce ji zlikvidovala. Postupně se propracovala k dalšímu náskoku brejku, nicméně ani tentokrát z něj nic nevytěžila. Stejně jako v předchozím setu okamžitě zaváhala na podání a Francouzka měla znovu navrch v tie-breaku, tentokrát poměrem 10:6.

Statistiky zápasu. Livesport

Rodačka z Hradce Králové absolvovala na pařížské antuce svůj 13. letošní turnaj na nejvyšším okruhu a stále se jen jednou dostala přes druhé kolo, v únoru zaznamenala osmifinále na tisícovce v Dauhá. Mimo hlavní tour si odskočila pouze před pár týdny na podnik 125k v Lleidě, kde získala svůj 14. kariérní titul.

Na French Open startovala pojedenácté v kariéře a v tomto dějišti má své grandslamové maximum, osmifinále z roku 2019. Mnohem úspěšnější je na pařížské antuce v deblové soutěži, kterou v letech 2018 a 2021 s krajankou Barborou Krejčíkovou ovládla.

Další soupeřkou Markéty Vondroušové tak bude Paquetová. Francouzka, která ještě nikdy nedebutovala v TOP 100 žebříčku, si zahrála druhé kolo na grandslamech podruhé. Před sedmi lety právě doma na French Open neuspěla.

Marie Bouzková absolvuje na French Open svůj druhý turnaj po více než měsíční zdravotní pauze a zatím si vede výborně. V úvodním kole povolila jen šest gamů trápící se nasazené devětadvacítce Veronice Kuděrmetovové a ještě o dvě hry méně ztratila s lucky loserem Janou Fettovou.

Souboj s chorvatskou outsiderkou měla výborně rozehraný už ve středu, za stavu 6:2 a 1:0 z jejího pohledu však bylo utkání přerušeno a nakonec se muselo dohrávat až ve čtvrtek. Česká tenistka žádné výraznější komplikace nepřipustila, sice soupeřce dovolila srovnat z 0:2 na 2:2, nicméně ve zbytku zápasu už zase dominovala.

Statistiky zápasu. Livesport

Hlavní soutěž French Open hraje pošesté, jejím předchozím maximem bylo předloňské druhé kolo. Nyní ji čeká největší favoritka turnaje, a to trojnásobná šampionka a vítězka posledních dvou ročníků Iga Šwiateková. Se světovou jedničkou, jež v předchozím kole odvracela mečbol Naomi Ósakaové, se utká poprvé.

Bývalá šampionka Livesport Prague Open má za sebou tři zápasy třetího kola na grandslamech. V posledních dvou letech uspěla ve slavném Wimbledonu a na loňském US Open v této fázi prohrála těsnou bitvu s Ons Jabeurovou.

Postup do třetího kola letošního French Open je její teprve třetí letošní vítěznou sérií. Zbylé dvě předvedla v úvodním lednovém týdnu po cestě do čtvrtfinále v Aucklandu a nedávno během tažení do finále na antuce v Bogotě.

Linda Nosková v pondělí porazila Britku Harriet Dartovou a na French Open si připsala první výhru po využití mečbolu. Navázat na ni a překonat výsledek z loňského ročníku ale nedokázala, ve druhém kole prohrála hladce 4:6, 2:6 s Irinou Beguovou.

Juniorská šampionka z roku 2021 nezachytila začátek utkání, které začalo kvůli dešti s jednodenním zpožděním, ztratila první čtyři gamy a prohrávala 1:5. Manko jednoho brejku sice smazala a po odvrácení tří mečbolů snížila na 4:5, sadu už ale zachránit nedokázala.

Také ve druhém dějství prohrála čtyři hry po sobě, tentokrát ale na returnu uhrála dohromady jen čtyři míčky a vývoj více nezdramatizovala. O 14 let starší Rumunka trefila 22 winnerů, udělala jen 11 nevynucených chyb a povedla se jí odveta za loňskou porážku z Indian Wells.

Statistiky zápasu Irina Beguová – Linda Nosková Livesport

Devatenáctiletá Nosková na sebe v lednu upozornila skalpem světové jedničky Igy Šwiatekové a postupem do čtvrtfinále Australian Open a na osmi z 10 letošních turnajů zvládla své úvodní vystoupení v hlavní soutěži, už pošesté v řadě ale nevyhrála víc jak jedno utkání.

Mezi elitou na French Open mezi ženami hrála třetí rok po sobě. Loni se do druhého kola dostala po skreči soupeřky a vypadla s Elenou Rybakinovou, předloni v úvodním kole nestačila na jinou grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou.

