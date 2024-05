Plakala jsem, přiznala Ósakaová. Z Paříže před lety utekla, teď na antuce tančila i díky baletu

Bylo to sice jen druhé kolo, ale už nyní je zřejmé, že to byl jeden z největších klenotů, které mohlo letošní French Open nabídnout. Naomi Ósakaová (26) ukázala, že je zpět. Dostala do nesnází světovou jedničku Igu Šwiatekovou (22) na jejím nejlepším povrchu. Nakonec padla, napsala ale další kapitolu svého neobyčejného příběhu. A nakonec se až neuvěřitelně otevřela i médiím, kvůli kterým ze světa tenisu utíkala.

Tenis vždy hrát uměla, jenže návraty po pauze bývají zrádné. Ósakaová nejdříve z tenisového prostředí kvůli psychickým problémům zmizela, pak se stala maminkou. A dnes? Hraje jako z partesu.

Když se vracela, mluvila o tenisu jako své životní lásce. Zápas, který v Paříži odehrála s Igou Šwiatekovou byl jednou z největších odměn.

Slzy při odchodu

Emoce, které prožila, by srazily každého. "Když jsem odcházela z kurtu, plakala jsem," přiznala. "Ale upřímně, není to nejhorší, jindy jsem se cítila hůř. Uvědomila jsem si, že loni, když jsem byla těhotná, tak jsem ji viděla tenhle turnaj vyhrát. Měla jsem sen, vrátit se a Igu tady potkat," svěřila se.

V prostředí pařížského centrkurtu promarnila Japonka v rozhodující třetí sadě vedení 3:0, 5:2 i mečbol. Šwiateková musela děkovat za několik chyb, které Naomi v klíčových chvílích udělala. Ósakaová byla lepší hráčkou, světová jednička její hře nedokázala čelit. "Upřímně jsem nevěřila, že bych mohla vyhrát, byla bych naivní, kdybych si to myslela," přiznala Šwiateková.

Rozhodla hlava, a zřejmě i ony emoce, které logicky byly na straně Ósakaové větší. Naomi ale po utkání ukázala, že během tří let neuvěřitelně dospěla. Před třemi lety Paříž opustila po prvním vyhraném kole. Řekla, ale, že nebude chodit na tiskové konference a dostala 15 tisíc dolarů pokutu za neplnění mediálních povinností. To jí ranilo. Byla rozrušená a chtěla si dát pauzu. Odjela.

Tentokrát mezi novináře sama ráda přišla. Vzala prohru s pokorou a možná i díky tomu, jakou podporu cítila ze všech stran, se rozpovídala do pozitivna. "Byl to krásný zápas, pravděpodobně nejzábavnější, jaký jsem za celou svou kariéru odehrála. Atmosféra byla neuvěřitelná, bylo to pro mě něco nezapomenutelného," děkovala i publiku, které naopak její rivalka z Polska kárala.

Na hodinách baletu

Prohra pro Ósakaovou vlastně nic velkého neřeší, na antuce nikdy nebyla výjimečnou hráčkou, největší úspěchy dělala na hardu. Ale to se možná změní. Pohyb měla fantastický, byla vždy včas nohama pod míčem. "Nejvíc pracuji na fyzické stránce, je dost těžké, vrátit se po těhotenství a vnímat, že se vaše tělo hýbe tak, jak chcete. Pohyb nikdy nebyl mou silnou stránkou, chtěla jsem to zlepšit a tak jsem v pauze začala chodit na hodiny baletu. Je to neuvěřitelně komplikované, moc si dnes vážím tanečníků. Je to jako byste nakoukli do nového světa. Dnes svému tělu rozumím daleko lépe," překvapila přítomné.

Pokud se připočte úderová jistota, která byla ze strany Ósakaová až do závěrečné fáze zápasu výjimečná, je patrné, že s přibývajícím časem bude stále lepší a lepší. Navíc období tvrdých povrchů, na kterých sbírala největší úspěchy, teprve přijde.

Knížka už to ví

Už nyní Ósakaová ví, že návrat do velkého tenisového světa zatím zvládá zdárně. "Když o tom tak přemýšlím, myslím, že se mi to docela daří. Snažím se na sebe nebýt moc tvrdá," připustila.

A pak přišel ještě jeden dotaz z řad novinářů: "Když říkáte, že jste k sobě laskavější. Co to v takové chvíli obnáší?"

Naomi se v tu chvíli všem naprosto otevřela: "Víte, mám takovou svou malou knížku… Dnes jsem si do ní napsala… 'Jsem na tebe hrdá'."