Tsitsipas se vrátil na antuku výhrou, ve Gstaadu se srbským mladíkem musel odvracet setboly

Stefanos Tsitsipas (25) se po nezdarech na trávě vrátil na antuku vítězstvím, na postup přes 122. hráče světa Hamada Medjedoviče se ale nadřel. Srbského mladíka ve švýcarském Gstaadu sice porazil bez ztráty podání 7:6, 6:3, úvodní sadu však získal až po odvrácení čtyř setbolů.

Stefanos Tsitsipas letos na své nepříliš oblíbené trávě vyhrál jen dva ze čtyř zápasů a je tak jistě rád, že je za dveřmi olympijský turnaj konaný na antuce v Paříži. Jedinou přípravu si naplánoval na menší akci ATP 250 ve Gstaadu, kde by jinak před startem US Open Series pravděpodobně nehrál.

Premiéru ve švýcarském třítisícovém městečku v nadmořské výšce 1050 metrů si osladil výhrou, když v souboji bývalých vítězů ATP Next Gen Finals vyřadil Hamada Medjedoviče. O pět let mladšího Srba porazil i díky odvrácení všech pěti brejkbolů 7:6, 6:3.

Sestřih zápasu

Stefanos Tsitsipas musel odvracet setboly Livesport

V úvodním dějství měl pětadvacetiletý Řek namále. Za stavu 4:5 a 0:40 čelil třem setbolům, ale všechny zlikvidoval. Medjedovič pak nevyužil šanci ukončit set ani v tie-breaku při svém podání a Tsitsipas se po 69 minutách boje ujal vedení.

Ve druhé sadě dvojnásobný grandslamový finalista Tsitsipas čelil ve dvou gamech brejkbolům, ale opět všechny smazal a v prvním vzájemném duelu našel cestu k dvousetovému vítězství.

Statistiky zápasu Stefanos Tsitsipas – Hamad Medjedovič Livesport

"Hamad hrál skvěle. Od začátku to pro mě bylo velmi náročné. Dostával mě do problémů a já musel vynaložit velké úsilí. V tie-breaku jsem se parádně vrátil do hry, dal jsem tam do toho všechno," přiznal Tsitsipas, který vyhrál svůj úvodní zápas na antuce na 22. z 23 posledních turnajů.

"Na trávě jsem se necítil dobře a je pravda, že jsem se na antuku těšil. Doufám, že tady najdu herní pohodu a dobře se připravim na Paříž," dodal 12. hráč světa.

Ve čtvrtfinále se Tsitsipas střetne s šampionem z roku 2017 Fabiem Fogninim., s nímž ve čtyřech vzájemných zápasech ztratil pouze jeden set.

Sedmatřicetiletý Ital na 15 ze 16 letošních turnajů (včetně challengerů) zvládl vstup do hlavní soutěže a ve Gstaadu po již druhé výhře dokonce poprvé v sezoně postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP. Ve druhém kole udolal až po odvrácení dvou mečbolů a téměř třech hodinách boje 3:6, 7:6, 7:5 peruánského kvalifikanta Juana Pabla Varillase.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Gstaadu