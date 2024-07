Šafářová si návrat s Mattekovou-Sandsovou vychutnala, uvítání jí vehnalo slzy do očí

Za velmi emotivní označila Lucie Šafářová (37) úspěšný start ve čtyřhře na turnaji WTA v Praze po boku Bethanie Mattekové-Sandsové (39). S Američankou, s níž se setkala na kurtu po téměř šesti letech, porazila na antuce ve Stromovce japonský pár Šuko Aojamaová, Ena Šibaharaová 6:2, 7:5 a postoupila do 2. kola. V rozhovoru s novináři řekla, že s parťačkou navázaly tam, kde skončily, a vedle domácí atmosféry si užila podporu rodiny.

"Bylo to úžasné. Jak jsme vcházely na kurt a lidé nás vítali, tak jsme se na sebe s Bethanií koukly a měly slzy v očích. Bylo to krásné. Jsem strašně ráda, že přijela, že je tu taková atmosféra, a myslím, že jsme odehrály skvělý zápas," uvedla Šafářová.

Tenistka, která se letos krátkodobě vrátila na kurty, měla během rozhovoru v náruči dcerku Leontýnku. Také ona během utkání Šafářové fandila. Při jedné výměně zakřičela: "Mami, do toho". Když na to přišla řeč, čtyřletá dcerka české hráčky se rozplakala.

Pozápasový rozhovor

Rozhovor s Lucií Šafářovou a Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Livesport

"Ona se za to teď stydí," uvedla s úsměvem Šafářová, kterou podpořil i dvouletý syn Oliver. "Samozřejmě jsem to vnímala. Je to úžasné, že tu mohu mít rodinu a malou. Dopoledne jsme se rozehrávaly a ona tam pinkala vedle nás. Je to krásné, jak se život někam posouvá. Jsem ráda, že nás viděla hrát s Bethanií, protože tu byla poprvé," podotkla Šafářová.

S Mattekovou-Sandsovou získala pět deblových grandslamových titulů a nyní s ní hrála po takřka šesti letech. Naposledy spolu bojovaly na US Open 2018. "Myslím, že jsme dnes začaly tam, kde jsme skončily. Ta naše energie a spolupráce je v tomhle unikátní. Šly jsme si to hlavně užít a opravdu si to užily," uvedla Šafářová, která dva dny předtím nestačila v kvalifikaci dvouhry na Ukrajinku Anastasiju Soboljevovou. "Při tom singlu už je pro mě těžší pokrýt ten kurt, ale ve čtyřhře jsem se cítila moc dobře," dodala.

V příštím kole narazí Šafářová s Mattekovou-Sandsovou na českou dvojici Dominika Šalková, Barbora Palicová. Půjde o souboj generací, Šalkové i Palicové je teprve 20 let. "Půjdeme turnajem dál krok za krokem. Čeká nás další zápas, na který se těšíme. Půjdeme si ho zase užít a snad si ho užijou i lidi," řekla Šafářová.

O plánech po turnaji v Praze nyní Šafářová nepřemýšlí. "Zatím je jen Praha. Bethanie totiž hraje se Sofií Keninovou a mohou se dostat na Masters. A myslím, že také ona plánuje rodinu. Uvidíme, necháme to otevřené. Život to zase někam zavede," doplnila Šafářová.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze