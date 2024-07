Tennis Tracker: Tým Bucie se vrátil výhrou nad favoritkami, Hurkacz přijde o olympiádu

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 22. července?

19:17 – Sedmatřicetiletá Lucie Šafářová se při krátkodobém návratu dočkala prvního vítězství. Na domácí antuce v pražské Stromovce slaví ve čtyřhře s devětatřicetiletou Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, s níž si zahrála po dlouhých šesti letech. Pětinásobné grandslamové šampionky porazily 6:2, 7:5 druhé nasazené Japonky Šuko Aojamaovou a Enu Šibaharovou, pro které to byla generálky na olympiádu.

"Jako tým jsme začaly tam, kde jsme přestaly, což bylo úžasné. Hrály jsme výborně a byly jsme lepším týmem, což je super," pochvalovala si Šafářová v rozhovoru pro Českou televizi. "Zatím nemáme v plánu hrát další turnaj, ale uvidíme, necháváme to otevřené. Bethanie teď hraje se Sofií (Keninovou) a mají šanci na Turnaj mistryň. No uvidíme," rozesmála česká tenistka svou parťačku. Ve čtvrtfinále narazí na českou dvojici Palicová/Šalková.

Rozhovor s Lucií Šafářovou a Bethanií Mattekovou-Sandsovou

18:29 – Stejně jako Markéta Vondroušová se dnes ze zdravotních důvodů musel vzdát olympijského turnaje i sedmý tenista světa Hubert Hurkacz. Před dvěma a půl týdny si ve Wimbledonu poranil koleno a po artroskopické operaci ještě není fit. Sedmadvacetiletý Polák měl v Paříži hrát i čtyřhru mužů a mix se světovou singlovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Při prvním olympijském startu v Tokiu 2021 vypadl ve druhém kole s Britem Liamem Broadym.

18:03 – Jakub Menšík po nezdarech na trávě oslavil návrat na antuku vítězstvím. V chorvatském Umagu na úvod olympijské generálky přehrál 6:3, 6:2 australského obhájce titulu Alexeie Popyrina. O čtvrtfinále si osmnáctiletý Čech zahraje s nasazeným Italem Lucianem Darderim, nebo Chorvatem Dujem Ajdukovičem.

Jakub Menšík vyřadil obhájce titulu

21:31 – Šampion z roku 2019 Dušan Lajovič na antuce v Umagu zdolal 6:4, 3:6, 6:2 Rakušana Filipa Misolice a na třetí pokus si připsal jeho skalp. O čtvrtfinále si 34letý Srb zahraje s dalším o 12 let mladším soupeřem Flaviem Cobollim z Itálie (H2H 0:0).

18:51 – Tomáš Macháč skončil na svém jediném přípravném turnaji před olympiádou hned v prvním kole. Na antukové akci ATP 250 v chorvatském Umagu český tenista neudržel vedení proti Brazilci Thiagu Monteirovi a prohrál 6:3, 3:6, 4:6.

17:44 – Vít Kopřiva na antukovém turnaji ATP 250 v Kitzbühelu na dvě třísetové výhry z kvalifikace stejně jako při svém jediném předchozím startu v roce 2022 nenavázal a dál čeká na první letošní výhru na okruhu ATP. V Rakousku podlehl 6:7, 3:6 semifinalistovi z let 2020 a 2023 Laslu Djeremu ze Srbska.

17:43 – Anna Sisková s Britkou Maiou Lumsdenovou na úvod antukového klání WTA 250 v rumunském Iasi smetly 6:0, 6:3 čistě britskou dvojici Alicia Barnettová a Freya Christieová. O první semifinále na třetím společném turnaji se utkají s domácími Irinou Baraovou Ancou Todoniovou.

17:42 – Adam Pavlásek s bývalým nejlepším deblistou světa Jamiem Murraym vstoupili výhrou i do druhého společného turnaje. Na antuce v rakouském Kitzbühelu nejvýše nasazený česko-britský pár porazil 6:3, 6:4 bolívijský tandem Boris Arias a Federico Zeballos a postoupil do čtvrtfinále.

17:32 – Linda Nosková si loni v Praze zahrála své druhé a dosud poslední finále na okruhu WTA a letos by ráda z pozice nasazené jedničky výsledek ještě o jeden stupínek vylepšila. Za premiérovým titulem devatenáctiletá Češka vykročila výhrou 6:3, 6:2 nad ukrajinskou kvalifikantkou Katarinou Zavackou a na 12. ze 14 letošních turnajů zvládla své úvodní vystoupení.

16:31 – Michael Vrbenský skončil na antukovém challengeru ve finském Tampere hned po úvodním vystoupení. Čtyřiadvacetiletý Čech na severu Evropy nestačil na Argentince Santiaga Rodrigueze Tavernu a prohrál 4:6, 3:6.

16:13 – Mezinárodní tenisová federace ITF potvrdila nahradnice za zraněnou Markétu Vondroušovou pro olympijský turnaj v Paříži. Ve dvouhře stříbrnou medailistku z Tokia nahradila podle očekávání Kateřina Siniaková, které měla hrát jen debl, ve čtyřhře s Karolínou Muchovou se představí Linda Nosková, jež se naopak měla představit jen v singlu.

15:59 – Dominika Šalková i při druhém startu na turnaji WTA slaví vítězný start. Dvacetiletá Češka slaví znovu po dvou letech na domácí půdě v Praze, letos na antuce ve Stromovce zametla 6:4, 6:0 s Turkyní Zeynep Sönmezovou.

14:58 – Kateřina Siniaková po třísetovém utkání úvodního kola domácího turnaje WTA v Praze, v němž bojovala s teplotou, nedorazila na tiskovou konferenci. Česká tenistka kvůli vyčerpání a kolapsu organizmu zamířila do nemocnice. O jejím dalším pokračování ve dvouhře i ve čtyřhře se teprve rozhodne.

14:52 – Český tým přichází před startem olympijských her v Paříži o medailovou naději. Na poslední chvíli zrušila svou účast v Paříži Markéta Vondroušová, která měla ve dvouhře obhajovat tři roky staré stříbro z Tokia. "Je mi to moc líto, ale ze zdravotních důvodů se neúčastním letošních olympijských her v Paříži. Doufala jsem do poslední chvíle, věřila, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí. Soustředím se nyní na to, abych byla v pořádku na US Open," oznámila vítězka loňského Wimbledonu. V singlu si místo ní zahraje Kateřina Siniaková, do deblu s Karolínou Muchovou by teoreticky mohla nastoupit Linda Nosková.

14:45 – Kateřina Siniaková devět dní po deblovém triumfu ve Wimbledonu zvládla vstup do domácího antukového podniku WTA 250 v pražské Stromovce. Druhá nasazená Češka udolala 7:5, 4:6, 6:3 Američanku Louisu Chiricovou, přestože celý zápas bojovala s teplotou a únavou. Pokud v generálce na olympiádu nastoupí do druhého kola, narazí v něm na šestnáctiletou krajanku Lauru Samson (H2H 0:0).

14:37 – Linda Klimovičová, jež na konci června vyhrála podnik ITF W50 ve Španělsku a získala nejcennější trofej, vstoupila do turnaje WTA 125k na tvrdém povrchu ve Varšavě výhrou 6:4, 6:3 nad Ruskou Valeriou Savinychovou. O čtvrtfinále si dvacetiletá Češka zahraje s bývalou světovou čtyřicítkou Alyciou Parksovou z USA (H2H 0:0).

14:19 – Finalistka juniorského Roland Garros Laura Samson si odbyla vítěznou premiéru na okruhu WTA. Na domácí antuce v pražské Stromovce šestnáctiletá Češka smetla 6:0, 6:2 členku páté světové stovky Taru Würthovou z Chorvatska, jež se o víkendu rozehrála v kvalifikaci. Vítězka tří turnajů ITF Samson si o čtvrtfinále zahraje s krajankou Kateřinou Siniakovou, nebo Američankou Louisou Chiricovou.

Rozhovor s Laurou Samson po první výhře na turnaji WTA

14:08 – Miriam Kolodziejová a Jesika Malečková končí na domácím antukovém turnaji WTA 250 v Praze v prvním kole. České tenistky v něm podlehly 7:5, 1:6, 4:10 s bývalou nejlepší deblistkou světa Su-Wei Hsieh z Tchajwanu a její krajankou Chia Yi Tsao.

13:26 – Yannick Hanfmann na antukovém turnaji ATP 250 v rakouském Kitzbühelu porazil 6:3, 6:4 Španěla Jaume Munara a oplatil mu porážky z ročníku 2018 i letošního Monte Carla. O druhé letošní čtvrtfinále se německý finalista z roku 2020 utká s třetím nasazeným Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym (H2H 0:1).

12:54 – Čtvrtá nasazená Magda Linetteová na turnaji WTA 250 v Praze porazila 7:6, 6:4 německou šampionku z roku 2017 Monu Barthelovou a oplatila jí sedm let starou porážku z Aucklandu. O čtvrtfinále si polská tenistka zahraje se Španělkou Rebeccou Masárovou (H2H 1:0).

Rozhovor s Magdou Linetteovou

12:01 – Barbora Palicová si třetí rok po sobě zahrála v pražské Stromovce hlavní soutěž, premiérovou výhru ani zisk setu ale opět nezaznamenala. Letos na antuce dvacetiletá Češka, jež na jaře vyhrála dva turnaje ITF, podlehla 5:7, 3:6 Rusce Oksane Selechmetěvové a od září 2022 prohrála před domácími fanoušky již osmý zápas v řadě.

09:45 – Andrej Rubljov po vyřazení v prvním kole turnaje ve švédském Bastadu klesl na devátou příčku světového žebříčku. O jedno místo si pohoršil i Tomáš Macháč, o dvě příčky spadl v nejnovější edici rankingu ATP také Jakub Menšík. Nové kariérní maximum naopak zapsali vítězové turnajů v Bastadu i Newportu Nuno Borges (41. místo) a Marcos Giron (37. pozice).

Tenisové žebříčky ATP k 22. červenci (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 9570, 2. (2.) Djokovič (Srb.) 8460, 3. (3.) Alcaraz (Šp.) 8130, 4. (4.) Zverev (Něm.) 7295, 5. (5.) Medveděv (Rus.) 6525, 6. (6.) De Minaur (Austr.) 4185, 7. (7.) Hurkacz (Pol.) 4105, 8. (9.) Ruud (Nor.) 3925, 9. (8.) Rubljov (Rus.) 3830, 10. (10.) Dimitrov (Bulh.) 3770, ...28. (29.) Lehečka 1405, 39. (38.) Macháč 1229, 81. (79.) Menšík (všichni ČR) 721.

09:30 – Karolína Muchová si po finálové účasti na antukovém turnaji v Palermu polepšila ve světovém žebříčku o šest míst na 29. pozici. Sedmadvacetiletá olomoucká rodačka hrála na Sicílii o titul na svém teprve třetím turnaji v sezoně po únorové operaci pravého zápěstí. Muchová se po čtyřech vítězných zápasech a finálové porážce s čínskou favoritkou Čeng Čchin-wen posunula z 35. místa a zůstala českou žebříčkovou čtyřkou. Mezi nejlepší stovkou je osm českých hráček.

Tenisové žebříčky WTA k 22. červenci (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 11.285, 2. (2.) Gauffová (USA) 8173, 3. (3.) Sabalenková (Běl.) 7061, 4. (4.) Rybakinová (Kaz.) 6376, 5. (5.) Paoliniová (It.) 5373, 6. (6.) Pegulaová (USA) 4665, 7. (7.) Čeng Čchin-wen (Čína) 4025, 8. (8.) Sakkariová (Řec.) 3925, 9. (9.) Collinsová (USA) 3702, 10. (10.) Krejčíková 3573, ...18. (18.) Vondroušová 2473, 27. (26.) Nosková 1835, 29. (35.) Muchová 1781, 38. (38.) Siniaková 1546, 42. (43.) Bouzková 1275, 43. (44.) Plíšková 1255, 90. (91.) B. Fruhvirtová (všechny ČR) 812.