Samson v Praze vyřadila Siniakovou, ve čtvrtfinále je i Nosková. Obrat Šalkové uťalo zranění

Laura Samson (16) se při debutu na okruhu WTA nezalekla ani 38. hráčky světa Kateřiny Siniakové (28) a po životním skalpu čerstvé wimbledonské vítězky ve čtyřhře postoupila do čtvrtfinále. V boji o premiérové místo mezi osmičkou nejlepších naopak neuspěla Dominika Šalková (20), jejíž velký obrat proti nasazené Polce Magdaleně Frechové (26) zastavilo podvrtnutí levého kotníku. Po skreči soupeřky je ve čtvrtfinále loňská finalistka Linda Nosková (19).

Současná juniorská světová jednička Laura Samson letos vyhrála tři turnaje ITF, na dívčím Roland Garros prohrála až ve finále s krajankou Terezou Valentovou a nyní si odbývá povedenou premiéru na turnaji WTA. V pražské Stromovce, kde startuje díky divoké kartě, už vyřadila dvě soupeřky a postoupila do čtvrtfinále.

Den po deklasování Chorvatky Tary Würthové zaskočila i 38. tenistku světa Kateřinu Siniakovou, kterou po nervózním vstupu do utkání zdolala 1:6, 7:5, 6:3. Přitom až dosud neporazila hráčku TOP 400 a nehrála s členkou TOP 200.

Šestnáctiletá Samson v prvním setu ani jednou ze čtyř pokusů neudržela své podání a až za stavu 0:5 na returnu alespoň odvrátila po přežití setbolu kanára.

Ve druhé sadě se už uklidnila a hru s o dvanáct let zkušenější krajankou vyrovnala. Byť dvakrát neudržela náskok brejku, i za pomoci neuvěřitelných 36 nevynucených chyb Siniakové duel poslala do rozhodujícího dějství.

Statistiky zápasu Laura Samson – Kateřina Siniaková Livesport

I když v něm nepotvrdila brejk z úvodní hry a prohrávala 1:3, ziskem pěti her v řadě souboj proti čím dál více zlomené Siniakové ukončila a zaznamenala životní skalp.

Rozhovor se Samson

Rozhovor s Laurou Samson Livesport

"Mám hroznou radost, je to super pocit. Nečekala jsem, že se tu dostanu do třetího kola. Doufám, že to tak bude pokračovat. První set jsem nehrála dobře, ale pak jsem se chytla a mám z toho radost," usmívala se Samson pár minut po premiéře na centrálním kurtu. "Moc jsem si to užívala. Jsem ráda, že lidi přišli a fandili," dodala tenistka domácího klubu TK Sparta Praha.

Samson mezi ženami vyhrála 12. z posledních 13 zápasů. O semifinále se utká s jednadvacetiletou Ruskou Oksanou Selechmetětovou (H2H 0:0). Aktuálně 248. hráčka světa ve Stromovce vyhrála včetně kvalifikace všech osm setů a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maiximum na hlavním okruhu právě z předloňského ročníku.

Siniaková v úterý nastoupila necelých 24 hodin poté, co po pondělní třísetové bitvě s Američankou Louisou Ciricovou musela kvůli teplotě a vyčerpání organismu do nemocnice. Už pár dní totiž bojuje s kašlem a zdravotní potíže ji v dusném počasí limitovaly i dnes.

"Za ten předvedený výkon se stydím. Ale dnes to bylo lepší, hodně mi pomohlo, že nesvítilo sluníčko. Hrát jsem chtěla a je to prostě tak, jak to je," řekla Siniaková, jež vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nastoupila neobvykle s kšiltovkou na hlavě a spáchala 11 dvojchyb.

"Zní to trapně, ale může za to ta kšiltovka. Dala jsem přednost zdraví před pohodlím na kurtu. Měla jsem s tím hrozné problémy," přiznala rodačka z Hradce Králové po vyřazení z olympijské generálky.

Ve Stromovce ve dvouhře pokračovala navzdory zdravotním potížím hlavně kvůli čtyřhře. V té se má poprvé v sezoně představit po boku Barbory Krejčíkové, s níž má od soboty obhajovat olympijské zlato. V úterý večer nastoupí znovu proti Samson, jež se představí po boku sedmnáctileté Renáty Jamrichové ze Slovenska.

Dominice Šalkové se v úvodu zápasu proti 57. hráčce světa Magdaleně Frechové příliš nedařilo a za stavu 4:6 a 0:4 to vypadalo na rychlý konec. Dvacetiletá Češka ale zbraně nesložila a aktivním tenisem se dostala do hry. Manko dvou brejků postupně smazala, vyrovnala na 5:5 a vynutila si tie-break. V něm vyhrála úvodní výměnu, následných 10 bodů získala vždy tenistka na returnu a zápas dospěl do třetího dějství.

Šalková v něm po brejku vedla 2:1 a na lavičce rozdávala úsměvy. V následném gamu si ale vybrala slabší chvilku na podání, po pětiminutové pauze zaviněné zdravotní indispozicí divačky v hledišti spáchala při brejkbolu svou sedmou dvojchybu a bylo vyrovnáno 2:2.

Vzápětí česká tenistka znovu bojovala o servis soupeřky, při čtvrté shodě si ale podvrtla kotník a po pádu na zem hned věděla, že je zle. Po konzultaci s fyzioterapeutkou se už ani nepokoušela vrátit na kurt a za stavu 4:6, 7:6 a 2:2 vzdala.

"Takhle vyhrát zápas rozhodně nechcete. Dominika hrála skvěle, je to velká smůla. Já ve druhém setu nevyužila šance a byla jsem nervózní. Ve třetím se mohlo stát cokoliv, protože jsem se zase trochu zvedla. Hlavně Dominice přeju rychlé uzdravení," řekla šestadvacetiletá Polka Frechová v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi. Ve čtvrtfinále ji v souboji nasazených hráček čeká Ukrajinka Anhelina Kalininová.

135. hráčka světa Šalková si hlavní soutěž turnaje WTA zahrála podruhé v kariéře a znovu v pražské Stromovce. Stejně jako při předloňském debutu, kdy se hrálo na tvrdém povrchu, postoupila přes první soupeřku, do premiérového čtvrtfinále se ale opět neprodrala.

Dominika Šalková zápas 2. kola vzdala Livesport Prague Open / Pavel Lebeda, sport-pics.cz

Linda Nosková si loni v Praze zahrála své druhé a dosud poslední finále na okruhu WTA a letos by ráda z pozice nasazené jedničky výsledek ještě o jeden stupínek vylepšila. Dva z pěti kroků na cestě za premiérovým titulem už udělala, po hladké výhře nad Ukrajinkou Katarinou Zavackou jí ve druhém kole vzdala Němka Eva Lysová kvůli bolestem pravého ramena.

Devatenáctiletá Češka v úvodu prohrávala 0:2, v dalším průběhu prvního setu ale ztratila jen pět míčků a ujala se vedení. Lysová byla před druhou sadu v péči fyzioterapeutky, zázraky s bolavým ramenem ale nedokázala. Němka ještě zkusila tři gamy, když však počtvrté neudržela podání, oznámila skreč.

"Ty skreče soupeřek neberu nijak pozitivně. Většinou se připravuju na dva až tři sety, takže mě teď asi čeká delší rozehrávka, abych to dohnala. Ale já si na svých gamech uhrála to, co jsem měla a s tím jsem spokojená," komentovala Nosková. "Od začátku bylo vidět, že má potíže. Servisy jí nelétaly tak rychle, takže jsem se soustředila hlavně na své údery," uvedla vsetínská rodačka, jež Lysovou porazila i předloni v kazašském Nur-Sultanu.

"Popravdě jsem to zjistila až tady na kurtu, když jste to ukázali na tabuli. Tady aspoň vidíte, jaká je moje příprava na zápasy," usmála se vsetínská rodačka.

Rozhovor s Noskovou

Rozhovor s Lindou Noskovou Livesport

Čtvrtfinalistka lednového Australian Open Nosková na 12 ze 14 letošních turnajů vyhrála svůj úvodní zápas, druhou výhru ale přidala teprve počtvrté a poprvé od únorového Dauhá a následné sérii devíti nezdarů.

Ve čtvrtfinále se 27 hráčka světa střetne s další Němkou ze druhé světové stovky Ellou Seidelovou (H2H 0:0). "Do teď jsem nevěděla, s kým budu hrát, tak uvidíme," dodala směrem ke středečnímu utkání o postup do semifinále.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze