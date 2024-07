V semifinále Livesport Prague Open jsou šestnáctiletá debutantka Samson i jednička Nosková

Laura Samson (16) při premiéře na turnaji WTA překonala i třetí soupeřku. Na domácím antukovém Livesport Prague Open ve Stromovce ji nezastavila ani devět zápasů neporažená Ruska Oksana Selechmetěvová (21) a po druhém obratu během dvou dnů postoupila již do semifinále. Mezi kvartetem nejlepších v Praze nechybí loňská finalistka a letos nasazená jednička Linda Nosková (19), jež stále neztratila ani set. Obě Češky budou v boji o finále čelit polským soupeřkám.

Současná juniorská světová jednička Laura Samson letos vyhrála tři turnaje ITF, na dívčím Roland Garros prohrála až ve finále s krajankou Terezou Valentovou a nyní si odbývá povedenou premiéru na turnaji WTA. V pražské Stromovce, kde startuje díky divoké kartě, vyřadila již tři soupeřky a postoupila do semifinále.

Po deklasování Chorvatky Tary Würthové a životním skalpu 38. tenistky světa Kateřiny Siniakové, proti které hrála poprvé s hráčkou TOP 200 a poprvé porazila členku TOP 400, si poradila i s 248. hráčkou světa Oksanou Selechmetěvovou.

O pět let starší Rusku, která v Praze v předchozích duelech včetně kvalifikace vyhrála všech osm setů a v součtu s triumfem na podniku ITF v Římě neprohrála devět utkání po sobě, udolala po 2 hodinách a 42 minutách 2:6, 6:3, 7:5.

Samson zašala druhý den po sobě vlažně a první set hladce ztratila. Na začátku druhé sady si navíc vyžádala pauzu na ošetření, během které si nechávala promasírovat zadní stehenní sval na levé noze. Nejednalo se však o nic vážného a po návratu na kurt se začala prosazovat na returnu. I když brejk potvrdila až na třetí pokus, vynutila si třetí dějství.

V něm si šestnáctiletá Češka opět udržovala mírný náskok, ale při svém servisu ho nedokázala potvrdit. Za stavu 5:4 nevyužila tři mečboly, ale dál se rvala o vítězství. V dramatické koncovce, ve které byly k vidění tři dlouhé gamy, nakonec proměnila po chybě soupeřky až celkově sedmý mečbol.

"Mám hroznou radost, je to super pocit. Byl to napínavý zápas a jsem ráda, že jsem to dotáhla do vítězného konce. Bylo to psychicky náročný, ale myslím, že jsem to v hlavě zvládla. Byly tam nějaké dvojchyby, ale ten poslední balon jsem vydřela," radovala se Samson, jež si na začátku druhého setu vyžádala medical timeout.

"Od včerejšího zápasu, který byl taky dlouhý, mě tahá levé stehno. Ale doufám, že to do zítra bude lepší," uvedla česká teenagerka ke svému zdravotnímu stavu.

Samson mezi ženami vyhrála 13 ze 14 posledních zápasů. O překvapivé finále se ve čtvrtek utká se 57. hráčkou světa Magdalenou Frechovou. Šestadvacetiletá Polka ve čtvrtfinále rovněž otočila nepříznivý vývoj, třetí nasazenou Ukrajinku Anhelinu Kalininovou porazila 2:6, 6:0, 6:1.

Linda Nosková si loni v Praze zahrála své druhé a dosud poslední finále na okruhu WTA a letos by ráda z pozice nasazené jedničky výsledek ještě o jeden stupínek vylepšila. Tři z pěti kroků na cestě za premiérovým titulem už udělala, když se třemi outsiderkami ztratila i díky jedné skreči dohromady jen 12 gamů.

Ve středu večer ve svém prvním čtvrtfinále od Australian Open potvrdila roli favoritky proti Němce Elle Seidelové. Až 150. hráčku světa přehrála 6:1, 6:3, když zápas ukončila esem z druhého podání.

"Můj výkon byl dobrý. Hrála jsem co jsem chtěla. Soupeřka mi dala spoustu času k tomu, abych hrála svou hru," hodnotila Nosková, jejíž formu před olympiádou soupeřky zatím příliš neprověřily.

Devatenáctiletá rodačka ze Vsetína letos na 12 ze 14 turnajů zvládla vstup do hlavní soutěže, ve Stromovce však poprvé od únorového Dauhá a následné sérii devíti nezdarů vyhrála víc jak jeden zápas.

V celkově pátém semifinále na okruhu WTA, z toho třetím právě na kurtech TK Sparta Praha, si Nosková zahraje o třetí finále proti Magdě Linetteové. Jediný vzájemný duel s o dvanáct let starší Polkou loni na antuce v Římě prohrála 0:2 na sety.

"Jednou jsme spolu hrály, ale každý den je jiný. Hodně jsme spolu trénovaly. Je to antuková hráčka, je nebojácná, hodně toho oběhá a vrátí spoustu míčků. Já se tedy budu snažit hodně zkrátit hru," plánuje Nosková.

Dvaatřicetiletá Linetteová ve čtvrtfinále zdolala až po téměř třech hodinách boje 4:6, 6:3, 6:2 Bulharku Viktoriji Tomovovovou a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4:0.

"Byl to fyzicky i psychicky velmi náročný zápas. Když už jsem si vypracovala náskok, nechala jsem ji zase vrátit se do hry. Z tohoto pohledu to bylo opravdu těžké," komentovala Linetteová.

Do semifinále Livesport Prague Open tak postoupily obě polské tenistky, které do Prahy dorazily. "Je to úžasné a výjimečné pro polský tenis," usmála se Linetteová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze