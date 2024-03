Sinner zničil Medveděva a je v Miami opět ve finále, Dimitrov dál válí a vrátí se do TOP 10

Jannik Sinner (22) v semifinále na Masters v Miami zdeptal po fantastickém představení obhájce titulu Daniila Medveděva (28). Rozjetý italský mladík zvítězil v repríze loňského finále jasně 6:1, 6:2 a po páté výhře v řadě během šesti měsíců snížil vzájemnou bilanci na 5:6. Do finále na Floridě postoupil již potřetí a letos se v něm utká s Grigorem Dimitrovem (32), který si po skalpu Alexandera Zvereva (26) zajistil návrat do TOP 10.

Kruh se uzavřel. Když Jannik Sinner loni v Miami neuspěl Daniilem Medveděvem ve finálovém duelu, prohrával ve vzájemné bilanci drtivě 0:6. O rok později je ale stav už jen 5:6.

Dvaadvacetiletý Ital totiž porazil o šest let staršího Rusa pětkrát po sobě během půl roku. Zvítězil v Pekingu (finále), ve Vídni (finále), na Turnaji mistrů (semifinále), na Australian Open (finále) a nyní i na místě posledního nezdaru v Miami (semifinále).

Sestřih zápasu

Jannik Sinner porazil Daniila Medveděva popáté v řadě Livesport

Do odvety za loňské finále Sinner vstoupil sebevědomě a s odhodláním. Po boji zaznamenal dva brejky, sám dva brejkboly zlikvidoval a první game soupeři povolil až po půl hodině za stavu 5:0.

Vykolejit se ale nenechal. Následně vyhrál 10 fiftýnů v řadě, do vedení rychle odskočil i ve druhé sadě a odvrátil také třetí brejkbol. Nakonec po 69 minutách vyhrál snadno 6:1, 6:2, když zahrál o 9 winnerů více a udělal o 10 nevynucených chyb méně.

Statistiky zápasu Daniil Medveděv – Jannik Sinner Livesport

"On dnes udělal spoustu chyb, které obvykle nedělá. A já jsem toho využil. Pokud by mě v prvním nebo druhé setu brejknul, zápas by vypadal jinak," komentoval spokojený italský vítěz.

"Dnes jsem se na kurtu cítil opravdu skvěle. Čím déle na turnaji jsem, tím lépe se cítím. S dnešním představením jsem vážně spokojený," pochvaloval si Sinner, který se v případě zisku třetího letošního titulu stane poprvé světovou dvojkou.

Sinner vyhrál 34 z posledních 36 zápasů a letošní bilanci vylepšil na 21:1, přičemž jedinou porážku utrpěl s Carlosem Alcarazem. V Miami startuje počtvrté v kariéře a již potřetí se prodral do finále, v letech 2021 a 2023 na titul nedosáhl.

"Jsem teď jiný hráč, jiná osobnost. Někdy vzpomínám na noc před mým prvním finále, kdy jsem nemohl vůbec spát. Během noci jsem se potil. Teď tyhle situace zvládám mnohem lépe. Jsem nadšený, že jsem zpátky ve finále. Je to pro mě důležitý turnaj a když vyhraju, bude to skvělé. A pokud ne, vezmu to jako další šanci a skvělou zkušenost," dodal Sinner.

Vítěz lednového Australian Open postoupil do celkově 16. finále, v nichž má skvělou bilanci 12:3. Dvě ze tří finálových porážek utrpěl právě v Miami, dosud jediný triumf na Masters slavil loni v létě v kanadském Torontu.

Osmadvacetiletý Medveděv znovu nedokáže obhájit titul z předchozího ročníku, ve pestré sbírce trofejí má 20 titulů z 20 různých měst.

Sinner se v nedělním finále utká se skvěle hrajícím Alcarazovým přemožitelem Grigorem Dimitrovem z Bulharska (H2H 2:1).

Grigor Dimitrov v semifinále přerušil sérii sedmi porážek s finalistou ročníku 2018 Alexanderem Zverevem, vzájemnou bilanci upravil na 2:7 a navázal na skalp Carlose Alcaraze. Teprve podruhé v kariéře dokázal na jednom turnaji porazit dva hráče TOP 5 žebříčku (triumf v Brisbane 2017).

Úvodní dějství nabídlo jen jeden brejkbol na každé straně, zatímco Dimitrov si s hrozbou poradil, Zverev v závěrečném gamu na servisu zaváhal. Druhá sada naopak ani jednu brejkbolovou šanci neviděla a musel ji rozklíčovat tie-break. Ve zkrácené hře měl jasně navrch Němec a stav srovnal.

Rozhodující set z velké části kopíroval ten úvodní. Dimitrov opět jako první čelil brejkbolu, ale i tentokrát ho dokázal zlikvidovat. Bulhar o několik minut později využil i svou druhou příležitost prorazit podání soupeře a náskok si pohlídal.

Dimitrov během loňské sezony po několikaletém trápení znovu nastartoval svou kariéru a vyšplhal se zpět do TOP 15 pořadí. Zkraje letošního roku ukončil v Brisbane čekání na první titul od Turnaje mistrů 2017 a postupem do svého už třetího letošního finále si zajistil návrat do elitní desítky hodnocení, v níž naposledy figuroval v roce 2018.

V Miami startuje už potřinácté v kariéře a teprve až letos se mu povedlo přejít přes osmifinále, čímž zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech devíti podnicích série Masters. Ke kompletní sbírce postupů do semifinále na těchto akcích mu chybí pouze antukový Madrid.

Zverev sice odehrál už své 17. semifinále na Masters (bilance 10:7), nicméně poslední finále hrál předloni v Madridu a na svůj šestý titul na tisícovkách čeká od Cincinnati 2021. V aktuální sezoně neuspěl v semifinálové fázi ani potřetí, na Australian Open nedotáhl náskok dvou setů proti Daniilovi Medveděvovi a v Los Cabos prohrál tříseťák s Jordanem Thompsonem. Finále absolvoval naposledy během zářijového triumfu v Chengdu.

Statistiky zápasu. Livesport

Dimitrov v neděli nastoupí proti Jannikovi Sinnerovi ke svému teprve třetímu finále na turnajích Masters. V Cincinnati 2017 porazil Nicka Kyrgiose a loni v Paříži nestačil na Novaka Djokoviče. S italským mladíkem může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2.

