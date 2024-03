Alcaraz letos Sunshine Double nezkompletuje, v Miami ho ve čtvrtfinále přehrál Dimitrov

Devět zápasů neporažený šampion z Indian Wells Carlos Alcaraz (20) znovu po půl roce nestačil na Grigora Dimitrova (32). Ve čtvrtfinále turnaje Masters 1000 v Miami španělský vítěz z roku 2022 prohrál 2:6, 4:6 a přišel o šanci stát se osmým mužským majitelem Sunshine Double. Zkušený Bulhar si cenným skalpem zajistil semifinálový souboj s Alexanderem Zverevem (26), německý finalista z roku 2018 ve čtvrtfinále zastavil přemožitele dvou členů TOP 10 Maďara Fábiána Marozsána (24).

Carlos Alcaraz dorazil do Miami jako čerstvý šampion z Indian Wells a měl šanci stát se osmým tenistou, který vyhraje oba prestižní březnové podniky Masters 1000 během jedné sezony. Ovšem desátou z celkově 12 překážek překonat nedokázal.

Nad síly dvacetiletého Španěla byl ve čtvrtfinále už podruhé během necelého půl roku o dvanáct let starší Grigor Dimitrov. Zatímco v prvních třech vzájemných duelech neztratil set, loni na podzim proti zkušenému Bulharovi neudržel vedení v Šanghaji a nyní s ním prohrál i na další tisícovce na Floridě.

Sestřih zápasu

Grigor Dimitrov porazil Carlose Alcaraze podruhé v řadě Livesport

Alcaraz od úvodu překvapivě nestíhal a rychle prohrával 2:6 a 1:4. Pak sice zaznamenal první brejk a vyrovnal na 4:4, jenže po již čtvrtém ztraceném servisu pro něj turnaj skončil nečekanou porážkou 2:6, 4:6.

Statistiky zápasu Carlos Alcaraz – Grigor Dimitrov Livesport

"Hrál úžasný tenis, téměř perfektní, pokud nemůžu říct přímo perfektní. Nemohl jsem najít řešení. Nedokázal jsem najít způsob, jak mu to na kurtu znepříjemnit. Z jeho strany to byla skvělá hra," chválil Alcaraz svého přemožitele.

"Bylo to šílené. Mluvil jsem se svým týmem a říkal jim, že nevím, co mám dělat. Neznám jeho slabinu, neznám nic. Jsem teď frustrovaný, protože ze mě udělal třináctiletého kluka," usmíval se dvacetiletý Španěl na tiskové konferenci a rozesmál Dimitrova. "To je skvělý komentář," vybuchl smíchy Bulhar.

"Proti němu musíte odehrát to nejlepší, co ve vás je. Vstoupil jsem do zápasu velmi soustředěný a bylo mi jasné, co musím udělat," komentoval Dimitrov, který se šestnáctkrát vydal k síti a dvanáctkrát slavil zisk fiftýnu.

"Někdy je jednoduchost geniální. Ale někdy je to těžké provést, obzvlášť proti takovému soupeři. Ale byl jsem schopen lépe číst jeho hru a diktovat tempo. Byl to celkově skvělý zápas a jsem šťastný, že jsem ho ukončil ve dvou setech," dodal.

"Myslím, že jsem hrál dobrý tenis. Asi jsem měl o trochu dříve změnit svou hru, ale stejně mám pocit, že on hrál skvělý tenis. V Šanghaji jsem dobře nehrál, tady jsem hrál mnohem lépe než ve druhém a třetím setu v Šanghaji. Ale ani zdaleka to nestačilo," uznal Alcaraz, který může přijít o post světové dvojky. V případě miamského triumfu ho může sesadit Jannik Sinner.

"Musím teď pár dnů počkat a uvidím, co dál. Teď není čas být skleslý. Sezona začala, je před námi spousta turnajů. Musím potrénovat, fyzicky se cítím stoprocentně fit, abych si trénink užíval a těšil na další turnaj," dodal španělský mladík, jenž by se měl od 7. dubna představit na antukovém Masters v Montě Carlu.

Vítěz pěti podniků Masters Alcaraz v posledních třech letech buď v Indian Wells, nebo v Miami triumfoval, ale vyhrát oba turnaje během jednoho roku nedokáže ani letos. Zkompletovat prestižní Sunshine Double dokázalo dosud jen sedm tenistů - Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer a Novak Djokovič.

Vítěz Turnaje mistrů 2017 Dimitrov se v posledních měsících vrací na svou nejlepší úroveň. Na začátku sezony v Brisbane ukončil šestileté čekání na 9. titul, vyhrál 6 z 8 posledních duelů s hráči TOP 10 a v roce 2024 má skvělou bilanci 19:4. Více výher letos zaznamenal pouze Sinner.

Dimitrov startuje v až dosud nepříliš oblíbeném Miami potřinácté v kariéře a teprve letos si poprvé zahrál čtvrtfinále. Minimálně do semifinále se dostal na osmi z devíti tisícovek, jediný titul slavil v Cincinnati 2017. V žebříčku ATP se bývalý třetí hráč světa posune na 11. místo a už jen jedna výhra ho dělí od návratu do TOP 10. V té figuroval naposledy v roce 2018.

Dvaatřicetiletý Bulhar bude o své jubilejní 20. finále a třetí na turnajích Masters 1000 bojovat proti Alexanderu Zverevovi (H2H 1:7). O šest let mladšího Němce porazil pouze v roce 2014 v Basileji, od té doby s ním prohrál sedm soubojů v řadě.

Zverev v Miami stále neztratil set. Na Floridě si poradil s Félixem Augerem-Aliassimem, loňským čtvrtfinalistou Christopherem Eubanksem, semifinalistou posledního ročníku Karenem Chačanovem i s nebezpečně rozjetým Fábiánem Marozsánem.

Nejlepší Němec v žebříčku byl od začátku lepším hráčem a v utkání trefil 20 vítězných úderů a spáchal jen 10 nevynucených chyb. V obou setech čelil vždy jednomu brejkbolu, s oběma hrozbami si poradil a sám využil tři ze sedmi nabídnutých šancí.

Sestřih utkání

Zverev proti Marozsánovi proměnil po vynikajícím returnu hned první mečbol. Livesport

Úvodní dějství zakončil brejkem za stavu 5:3, k němuž mu Maďar pomohl dvojchybou. Druhá sada byla podstatně vyrovnanější, nicméně Zverev byl i v ní skálopevný na servisu a po vynikajícím returnu proměnil hned první mečbol.

Zverev se dostal i na druhém letošním podniku Masters do čtvrtfinále, před dvěma týdny v Indian Wells jasně prohrál s obhájcem titulu a pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V pátek bude usilovat o své druhé finále na Miami Open, v roce 2018 v něm nestačil na domácího Johna Isnera.

Na kontě má pět trofejí z Masters, ovšem na svůj šestý triumf na těchto akcích čeká od léta 2021 a poslední finále na prestižních tisícovkách absolvoval předloni v Madridu. Aktuální světová pětka bude bojovat o své první finále od zářijového triumfu na menší akci ATP 250 v čínském Chengdu.

Statistiky zápasu. Livesport

Marozsán se i při svém čtvrtém startu na turnajích Masters podíval do osmifinále a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum a zajistil si premiérový posun do TOP 50 pořadí.

Při svém debutu v Miami vyřadil členy TOP 10 Holgera Runeho a Alexe de Minaura a po porážce se Zverevem má s takto vysoko postavenými protivníky stále pozitivní bilanci (4:2). Na nejvyšším okruhu prohrál i své třetí čtvrtfinále.

Druhá semifinálová dvojice vznikla už ve středu. O finále si to rozdají Jannik Sinner s obhájcem titulu Daniilem Medveděvem, bude se jednat o reprízu loňského finálového souboje.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami