Menšík po pařížském vyřazení: Byl to boj sám se sebou a hlavně se tam neuvařit

Tenista Jakub Menšík (18) v dnešním druhém kole dvouhry na olympijských hrách hodně bojoval s vedrem. Teploměry v areálu Roland Garros ukazovaly až 37 stupňů Celsia. Po porážce s Američanem Tommym Paulem (27) českým novinářům řekl, že se na kurtu pekl zaživa.

Osmnáctiletý Menšík na svou první olympiádu přijel bezprostředně po semifinále na turnaji v Umagu. První kolo vyhrál, dnes na devátého nasazeného Paula nestačil. "Byly to náročné podmínky. I ty okolnosti po mém náročném programu, co mám za sebou. Byl to hlavně boj sám se sebou a hlavně se tam neuvařit," řekl Menšík.

První set byl ještě poměrně vyrovnaný, ale ve druhé sadě český reprezentant fyzicky odešel. "Můj výkon šel rapidně dolů, ale pro všechny je to stejné. Je to cenná zkušenost do příště. Fyzická kondice je strašně důležitá, tenis je pohybový sport, a když nemáte na to se pohybovat na sto procent, tak je těžké hrát s kýmkoliv," popisoval několik desítek minut po zápase, po němž potřeboval čas na vzpamatování.

Výhni nešlo uniknout, sluníčko bylo na kurtu i všude jinde. "Snažil jsem se využít všechny chladící prostředky, ručníky, led, dodržovat pitný režim. Bylo i pravidlo, že je na záchod pět minut, a kdyby byla rozhodující sada, tak je deset minut. Dneska extrémní podmínky, využíval jsem každou volnou chvilku, abych se zchladil a mohl nastoupit na kurt. Byl to veliký extrém," konstatoval nadějný český tenista.

Prostory jsou chlazeny alternativně

Na antuce situaci komplikují dlouhé výměny. Vedra tenisté zažívají i jinde. "V Austrálii bylo stejné počasí, stejný pařák a bylo to tam ještě horší, že to na vás sálalo ještě zespoda ze žhavého betonu," vzpomínal Menšík.

Na olympijských hrách je to komplikovanější tím, že na pokojích v olympijské vesnici není klasická klimatizace, francouzští pořadatelé chladí prostory alternativně. "Je tam větrák, o to je to náročnější. Nemáte se kde zchladit, jen možná tady v areálu, jinak ve vesnici není klima nikde. A oproti turnaji, kde je zázemí lepší, je to něco jiného. Být na olympiádě je kouzlo, ale není to takový luxus jako na jiných turnajích," řekl Menšík. Česká výprava má pro olympioniky připravené mobilní klimatizace, které si mohou do pokojů zapůjčit.

Navzdory skromnějším podmínkám si Menšík olympijský debut užil. "Je to svátek sportu a je to fakt super tady být a být toho součástí. I když ty podmínky nejsou, jaké jsou na těch nejlepších turnajích ATP okruhu, prostě sem člověk nejel, že by jel do luxusu. Určitě zkušenost obrovská a zážitek taky skvělý," pochvaloval si.

Šňůrku s akreditací měl plnou odznáčků. Radši ji držel v ruce, aby ho netížila na krku. Sbíral především ty z exotičtějších zemí, nejčastěji ve vesnici cestou do jídelny. "Mám třeba Nauru. Díval jsem se, že je to ostrov někde za Austrálií v Tichém oceánu. Má to rozlohu dvacet kilometrů čtverečních, žije tam deset tisíc obyvatel a je tady jeden sportovec. Takže jsem uloupil odznáček," prozradil Menšík.