Olympijské taháky, čtvrtek 1. srpna: Další tanec Murrayho i pokus gymnastek vyrovnat Čáslavskou

Na olympijských hrách v Paříži se ve čtvrtek 1. srpna bude rozdávat 20 sad medailí. Gymnastický víceboj jednotlivkyň bude i bitvou dvou posledních olympijských vítězek a krajanek Simone Bilesové (27) a Sunisy Leeové (21). Tenista Andy Murray (37) se bude pokoušet o další prodloužení kariéry a v plaveckém bazénu se čeká další zlato teenagerky Summer McIntoshové (17) i další rekordní zápis ikonické Katie Ledecké (27).

Sportovní gymnastika

Víceboj jednotlivkyň

18:15, Paříž, hala Bercy

Finále ženského gymnastického víceboje nabízí souboj dvou posledních vítězek olympiády, kterým v průběhu pařížských her směle konkuruje brazilská naděje a stříbrná z Tokia Rebecca Andradeová. Vítězkou kvalifikace se stala navrátivší se ikona Simone Bilesová a její forma napovídá, že by mohla aspirovat na zisk svého již šestého zlata. Pokud by se jí to podařilo, zařadila by se na historické třetí místo ve sbírání nejcennějších kovů mezi gymnastkami a před ní by zůstaly jen Věra Čáslavská (7) a Larisa Latyninová (9).

Zlato na poslední olympiádě získala po psychickém kolapsu Bilesové její krajanka Sunisa Leeová, která kvalifikaci zvládla jako třetí nejlepší. V jejím případě půjde o jedinečný moment. Pokud by se jí podařilo obhájit tři roky staré vítězství, stala by se po dlouhých 56 letech po již zmíněné Věře Čáslevské první ženou, která by v této obtížné disciplíně vyhrála na dvou po sobě jdoucích olympiádách. Také Bilesová by v případě triumfu měla z této disciplíny druhé zlato, víceboj vyhrála už v Riu 2016.

Tenis

Taylor Fritz, Tommy Paul – Daniel Evans, Andy Murray, čtvrtfinále

18:00, Paříž, Roland Garros, kurt Suzanne Lenglenové

Poslední turnaj Andyho Murrayho v kariéře je jedna velká emotivní party. Britský tenista sice těsně před losem odstoupil z dvouhry, společně s Danielem Evansem ale ve čtyřhře předvádí, jak dokáže být tenis nádherný. Víra, bojovnost a touha, to jsou vlastnosti, kterými se Murray prezentoval po celou svou kariéru a v Paříži při svém posledním tanci jen svými výkony i zázračnými koncovkami dokazuje, že ani jedno neztratil.

Murray společně se svým krajanem už byli dvakrát hodně blízko vyřazení. V prvním kole ale utekli z pěti mečbolů, ve druhém pak ze dvou. Jejich nesmrtelnost ale tentokrát prověří silná americká dvojice Taylor Fritz a Tommy Paul. Pokud zápas britskému páru vyjde, bude z toho postup do semifinále. Pokud ne, nastane velké loučení. I proto tento duel organizátoři zařadili na konec programu na kurtu Suzanne Lenglenové.

Plavání

200 m motýlek, ženy

4 x 200 m volný způsob ženy

20:30, 22:03 Paříž, Aquatics Centre

Vycházející, ale už hodně jasně zářící plavecká hvězda Summer McIntoshová už stihla ve svých 17 letech získat na na své první olympiádě dvě medaile a ve čtvrtek bude usilovat zřejmě o dvě další. Mladičká Kanaďanka ukázala své schopnosti na trati 200 metrů motýlek už ve středečních eliminacích, kde nakonec v semifinále uplavala s výjimkou Regan Smithové zbytku pole o více než sekundu. Na začátku plaveckého večera tak může přidat druhé zlato (to první získala na dvojnásobné trati).

Program medailových disciplín ale nabízí McIntoshové i účast v klání, které se může zapsat do historie díky ikoně Katie Ledecké. I když se o složení štafet v závodu na 4 x 200 metrů volný způsob bude rozhodovat až v průběhu čtvrtečního dne, dá se předpokládat, že si ani jedna z nich nenechá ujít boje o další cenný kov. McIntoshová by byla rozhodně kanadskou oporou, i když by do závodu nastoupila jen hodinu a půl po svém prvním závodu. To Ledecká by se v případě medaile stala nejúspěšnější ženou historie olympijských plaveckých soutěží se 13 medailemi. Na zlato si ale rozhodně brousí zuby Austrálie s hvězdnou dvojicí Ariadne Titmusová, Mollie O’Callaghanová.