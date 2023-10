Rozjetý Macháč ovládl nabitý challenger v Orléansu. Titul mu zajistil návrat do TOP 100

Rozjetý Macháč ovládl nabitý challenger v Orléansu. Titul mu zajistil návrat do TOP 100

Tomáš Macháč (22) prodal formu z Davis Cupu v triumf na kvalitně obsazeném halovém challengeru ve francouzském Orléansu. Berounský rodák ve stotisícovém městě na řece Loiře skolil čtyři nasazené soupeře včetně domácí jedničky Richarda Gasqueta, v neděli v jubilejním 10. finále zdolal 6:4, 4:6, 6:3 i britského favorita Jacka Drapera (21) a ziskem 5. titulu si zajistil návrat do TOP 100.

Tomáš Macháč se po nezdaru v kvalifikaci US Open a návratu do Evropy rozehrál do velmi dobré formy. Ve dvouhře vyhrál 11 z 12 zápasů.

V první polovině září si zahrál finále na challengeru ve francouzském Cassis, následně byl ve španělské Valencii jednou z ústředních postav suverénního triumfu českého týmu ve skupině finálového turnaje Davisova poháru, v němž si navíc připsal deblový skalp Novaka Djokoviče, a tento týden nenašel přemožitele na challengeru v Orléansu.

118. hráč světa Macháč ve městě ve středu Francie, které v 15. století osvobodila Johanka z Arku od anglické nadvlády, nebyl mezi nasazenými a ve všech pěti duelech čelil žebříčkově lépe postavenému soupeři. A pokaždé zvítězil.

Postupně zdolal čerstvého šampiona z Rennes Američana Maxima Cressyho (104. v ATP / nejvýše 31.), čerstvého šampiona ze St. Tropez Francouze Constanta Lestienneho (94. / 48.), francouzského finalistu z Rennes Benjamina Bonziho (98. / 42.), domácí nasazenou jedničku Richarda Gasqueta (64. / 7.) a v nedělním finále si poradil i s britským osmifinalistou letošního US Open Jackem Draperem (106. / 38.).

Dvaadvacetiletý Čech porazil o rok mladšího Drapera i ve druhém vzájemném střetnutí po třísetovém boji. V Orléansu zdolal levou rukou hrajícího soupeře, který patří mezi nejtalentovanější britské tenisty současnosti, ale brzdí ho časté zdravotní potíže, po 2 hodinách a 22 minutách boje 6:4, 4:6, 6:3.

V celkově 10. finále challengeru Macháč přerušil šňůru tří finálových porážek a ukončil více než rok dlouhé čekání na svůj 5. titul. Navázal na triumfy v německém Koblenzu 2020, kazašském Nur-Sultanu 2021, australském Traralgonu 2022 a polském Grodzisku Mazowieckém 2022.

Ve světovém žebříčku se berounský rodák posune na 96. místo a o jednu příčku překoná své dosavadní maximum.

Statistiky utkání. Livesport

Nyní se oba finalisté přesunou na západ Francie na challenger v Mouilleron-le-Captif. Macháč vykročí za obhajobou čtvrtfinále zápasem proti Nizozemci Gijsi Brouwerovi, Draper bude prvním soupeřem osmnáctiletého Jakuba Menšíka.

Výsledky challengeru v Orléansu