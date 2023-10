Tennis Tracker: Bartůňková a Paulson vyhráli turnaje ITF, Zverev končil až ve tři ráno

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 1. října?

Moment dne ze zápasu Dominic Thiem – Sebastian Ofner Livesport

Moment dne WTA ze zápasu Darja Savilleová – Kateřina Sinikaová Livesport

18:38 – Petra Kvitová i na 14. letošním turnaji mimo antuku zvládla svůj zahajovací zápas. V Pekingu se na vítězství pořádně nadřela, domácí Xiyu Wang udolala 38 minut po půlnoci až po více než tříhodinovém boji 6:7, 7:5, 6:3 a poprvé od 13. března vyhrála zápas, v němž prohrála první set. Ve druhém kole se česká finalistka z roku 2014 utká s Ljudmilou Samsonovovou (h2h 1:0).

16:37 – Dominic Thiem poprvé ve čtvrtém vzájemném duelu s krajanem Sebastianem Ofnerem nezvítězil. V hale v kazašské Astaně rakouský favorit prohrál 7:5, 4:6, 2:6 a sedmadvacetiletý Ofner postupem do semifinále vyrovnal své maximum na okruhu ATP. O premiérové finále si zahraje s Francouzem Adrianem Mannarinem (h2h 0:0).

15:11 – Grigor Dimitrov na podniku ATP 500 v Pekingu porazil 6:3, 7:5 trápící se světovou čtyřku Holgera Runeho z Dánska a oplatil mu vyřazení z Wimbledonu. Ve čtvrtfinále se dvaatřicetiletý Bulhar střetne s Italem Jannikem Sinnerem (h2h 1:1).

Sestřih zápasu Holger Rune – Grigor Dimitrov Livesport

15:00 – Andrew Paulson slaví celkově sedmý triumf, z toho třetí během posledních tří měsíců. Jednadvacetiletý Čech tento týden ovládl antukový podnik ITF M25 v srbském Zlatiboru, kde ve finále zdolal 6:3, 5:7, 6:3 nejvýše nasazeného Monačana Valentina Vacherota.

14:43 – Další český neúspěch v úvodním kole turnaje WTA 1000 v Pekingu utrpěla Barbora Krejčíková. Světová jedenáctka v prvním zápase od triumfu v San Diegu prohrála jednoznačně dvakrát 2:6 s šestnáctiletou Mirrou Andrejevovou.

Sestřih zápasu Barbora Krejčíková – Mirra Andrejevová Livesport

14:34 – Linda Nosková vstoupila do turnaje WTA 1000 v Pekingu očekávanou výhrou nad domácí hráčkou ze šesté světové stovky Fangran Tian, kterou přehrála 6:4, 6:2. Ve druhém kole se osmnáctiletá Češka utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (h2h 0:1).

12:56 – Jannik Sinner postoupil do čtvrtfinále turnaje Pekingu po jednoznačném vítězství nad Jošohitem Nišiokou, když japonskému soupeři povolil pouhé dva gamy. Ital, který je v Pekingu nasazený jako číslo 6, dominoval na returnu a svému soupeři dovolil jen jedinkrát získat vlastní servis. O finále si Sinner zahraje s lepší z duelu Rune – Dimitrov.

12:27 – Linda Fruhvirtová se stala první českou hráčkou, která postoupila do druhého kola turnaje WTA 1000 v Pekingu. Fruhvirtové se v duelu s Arantxou Rusovou až výjimečně dařilo. Nizozemská tenistka si sice vypracovala devět brejkbolů, v osmi případech ale česká hráčka hrozbu ztráty podání odvrátila a i díky tomu získala první sadu poměrem 6:0. Ve druhém setu to byla Rusová, která jako první dokázala získat brejk, jenže od stavu 2:3 už zase vládla osmnáctiletá Češka. Fruhvirtová uhrála čtyři gamy v řadě, sadu získala poměrem 6:3 a postoupila mezi 32 nejlepších. Ve druhém kole ji čeká souboj s Marií Sakkariovou z Řecka.

11:47 – Carlos Alcaraz ztratil v osmifinálovém utkání turnaje v Pekingu s Lorenzem Musettim jen čtyři gamy a čeká ho duel s Casperem Ruudem. Musetti, který španělskou vycházející hvězdu loni ve finále antukového turnaje v Hamburku porazil, si sice vypracoval tři brejkboly, neproměnil však ani jediný. To Alcaraz byl v klíčových momentech ve čtyřech z pěti pokusů úspěšný.

Sestřih zápasu Alcaraz – Musetti Livesport

11:34 – Nikola Bartůňková se stala vítězkou turnaje ITF 25 v italské Santa Margaritě. Finálový zápas trval jen 29 minut, česká tenistka vyhrála nad Katharinou Hobgarskou první sadu 6:0 a ve druhé německá soupeřka po prvním ztracené hře zápas skrečovala. Bartůňková vyhrála na okruhu ITF svůj třetí turnaj a podruhé triumfovala právě v Santa Margaritě.

11:27 – Sebastian Korda si po vítězství nad Nizozemcem Tallonem Griekspoorem 2:1 na sety zahraje semifinále turnaje v Astaně. Vyrovnaný zápas, ve kterém oba hráči až výjimečně podávali, a dohormady nastříleleli 23 es (11:12), rozhodl moment ve třetí sadě, kdy Američan využil druhý z brejkbolů za stavu 3:2 a následně už dopodával k vítězství.

Sestřih zápasu Griekspoor – Korda Livesport

10:18 – Aryna Sabalenková je 25. z celkově 26 světových jedniček, která zvládla svůj první zápas v roli lídryně žebříčku. Jedinou neúspěšnou novou královnou zůstává Japonka Naomi Ósakaová, jež v Dubaji 2019 nestačila na Francouzku Kristinu Mladenovičovou.

09:50 – Aryna Sabalenková v Pekingu úspěšně absolvovala premiérový zápas v roli světové jedničky. V prvním vystoupení od porážky ve finále US Open si v souboji bývalých vítězek Australian Open poradila jednoznačně 6:1, 6:2 s Američankou Sofií Keninovou a oplatila jí květnovou porážku z antuky v Římě.

09:24 – Jiří Lehečka v kazašské Astaně počtvrté v kariéře do semifinále turnaje ATP nepostoupil. V boji o něj čtvrtý nasazený Čech nestačil na o dva roky mladšího Hamada Medjedoviče, srbský mladík zvítězil 6:3, 6:4 a vyrovnal své maximum z letošního Gstaadu. O premiérové finále se utká se Sebastianem Kordou, nebo Tallonem Griekspoorem.

Sestřih zápasu Jiří Lehečka – Hamad Medjedovič Livesport

08:43 – Šestadvacetiletá Ukrajinka Anhelina Kalininová si v Pekingu proti Markétě Vondroušové připsala teprve třetí skalp hráčky TOP 10 a první v roce 2023. Letos zaznamenala celkově 22. výhru na okruhu WTA, čímž překonala své maximum během jedné sezony.

08:25 – Markéta Vondroušová v prvním zápase od porážky ve čtvrtfinále US Open, které dohrávala pod prášky tlumícími bolest levého loktu, překvapivě prohrála. V úvodním kole turnaje WTA 1000 v Pekingu nedotáhla skvěle rozehraný zápas proti Ukrajince Anhelině Kalininové a prohrála 6:1, 4:6, 1:6.

Sestřih zápasu Vondroušová – Kalininová Livesport

08:08 – Kateřina Siniaková před pár dny v Ningbu přerušila černou sérii porážek, v Pekingu ale již na šestém ze sedmi posledních turnajů končí hned v úvodním kole. S Darjou Savilleovou v čínské metropoli prohrála hladce 2:6, 2:6 a ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí na ni nedokázala najít recept. Australanka může ve druhém kole narazit na další Češku Markétu Vondroušovou, pokud wimbledonská šampionka porazí Anhelinu Kalininovou.

06:34 – Veronika Kuděrmetovová proměnila své sedmé finále v druhý titul. Šestadvacetiletá rodačka z Kazaně ovládla turnaj WTA 500 v Tokiu po výhře 7:5, 6:1 nad světovou trojkou Jessicou Pegulaovou z USA a získala první trofej z tvrdého povrchu. Více informací najdete v našem článku.

Sestřih zápasu Veronika Kuděrmetovová – Jessica Pegulaová Livesport

05:00 – Navzdory vítězství měl Alexander Zverev po zápase s Alejandrem Davidovichem ke spokojenosti daleko. Španělského tenistu sice udolal v třísetové bitvě, nicméně utkání končilo až ve 2:40 tamního času. A to se Němci moc nelíbilo, podle něj měl zápas začít na některém z volných kurtů a nečekat až na půlnoční start. "Je samozřejmě těžké hrát do tří hodin ráno. Nejsem si jistý, jestli to bylo správné rozhodnutí nechat nás na tomto kurtu. Myslím, že jsme měly kurt vyměnit. Na stadionu je tolik skvělých kurtů. Tolik příležitostí, kde jsme mohli hrát. Upřímně řečeno, nejsem si jistý, jestli jsme měli čekat až do půlnoci, abychom začali zápas," prohlásil po postupu Zverev.