Djokovič v Římě poprvé bez čtvrtfinále, matný výkon možná způsobil páteční úder do hlavy

Novak Djokovič (36) bude při celkově 18. startu na antukovém turnaji Masters 1000 v Římě chybět poprvé ve čtvrtfinále. Šestinásobný šampion letos končí překvapivě už ve třetím kole na raketě Alejandra Tabila (26), kterému podlehl možná i vinou páteční nešťastné nehody při podepisování se fanouškům hladce 3:6, 2:6 a ani na čtvrtém letošním turnaji se tak nepodívá do finále. Chilan si po životním skalpu zahraje o své největší čtvrtfinále.

Novak Djokovič na aktuálně 32. hráče světa Alejandra Tabila od začátku nestačil. Nevypracoval si jediný brejkbol, čtyřikrát přišel o podání a po 67 minutách hry prohrál 3:6, 2:6. Zápas zahájil i ukončil dvojchybou. Zaznamenal 15 winnerů a 22 nevynucených chyb, zatímco soupeř měl čísla přesně opačná.

Šestatřicetiletý Srb nenavázal na velmi dobrý výkon z úvodního vystoupení, v němž smetl Francouze Corentina Mouteta. Jeho výkon pravděpodobně ovlivnila nehoda, při níž ho v pátek při odchodu do šaten a podepisování se fanouškům trefila do hlavy tvrdá lahev s vodou. Vypadla z batohu divákovi, jenž se nakláněl k tenistovi s žádostí o autogram.

Sestřih zápasu

Novak Djokovič si nevypracoval jediný brejkbol Livesport

"Byla to nešťastná situace, nehoda. Byl to nečekaný a velmi tvrdý úder do hlavy. Asi půl hodiny jsem měl pak závratě a nebylo mi dobře. Spal jsem dobře, i když mě hlava bolela. Druhý den jsem se cítil dobře a myslel jsem si, že je vše v pořádku. Možná je, možná není. Dnes jsem se každopádně cítil jinak," řekl Djokovič na tiskové konferenci.

"Včera jsem absolvoval lehký trénink a nic jsem necítil, i když ideální to nebylo. Dnes už tpo bylo pod velkým stresem mnohem horší. Ne kvůli bolesti, ale z hlediska rovnováhy a koordinace. Byl jsem zcela jiným hráčem, než před dvěma dny. Ta neho na můj výkon vliv mít mohla, nevím. Musím podstoupit lékařská vyšetření a uvidím, co se se mnou děje," dodal.

Djokovič při předchozích 17 startech v Římě nechyběl ani jednou ve čtvrtfinále. Dvanáctkrát se prodral do finále, polovinu z nich přetavil v triumf (2008, 2011, 2014, 2015, 2020, 2022). Letos ve Foro Italico vůbec poprvé prohrál s hráčem mimo TOP 10.

Vítěz rekordních 24 grandslamů se představil na páté letošní akci, odehrál čtvrtý individuální turnaj a stále čeká na první finále. Na Australian Open vypadl v semifinále s Jannikem Sinnerem, v Indian Wells ve 3. kole s Lucou Nardim a v Monte Carlu v semifinále s Casperem Ruudem.

Šestadvacetiletý Tabilo se stal prvním Chilanem od roku 2007 (Fernando González), který porazil světovou jedničku a podruhé vkariéře (Indian Wells 2023) postoupil do osmifinále turnaje Masters 1000.

"Tohle je neuvěřitelné. jen jsem přišel na kurt, rozlížel se kolem a snažil se to všechno zpracovat. A právě teď se snažím probudit," řekl zaskočený Tabilo nečekaným skalpem. O největší čtvrtfinále si zahraje s Karen Chačanovem (H2H 0:1).

