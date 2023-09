Další nezdar hned na úvod. Plíšková potřetí prohrála zápas, v němž nadělila kanára

Karolína Plíšková (31) potřetí v kariéře a podruhé během sedmi týdnů prohrála zápas, v němž získala set bez ztráty gamu. Na turnaji WTA 500 v San Diegu podlehla pět minut po půlnoci 6:7, 6:0, 3:6 Anhelině Kalininové (26) a z posledních 14 zápasů si připsala už jedenáctou porážku. Ukrajinka si ve třetím vzájemném duelu připsala první výhru a zajistila si souboj s další Češkou Barborou Krejčíkovou (27).

Karolína Plíšková se od konce dubna představila na 11 turnajích a ze 14 zápasů si připsala pouhé tři výhry včetně jedné skreče.

Nyní v San Diegu už podesáté v sezoně nezvládla hned svůj úvodní zápas v hlavní soutěži a neobhájila ani loňské osmifinále. 34. hráčka světa Plíšková podlehla 28. ženě světového pořadí Anhelině Kalininové 6:7, 6:0, 3:6 a ve třetím vzájemném souboji s o pět let mladší Ukrajinkou poprvé padla.

Jednatřicetiletá rodačka z Loun v úvodní sadě za stavu 6:5 při servisu soupeřky nevyužila dva setboly a ztratila ji za 70 minut v tie-breaku. Ve druhé ale zlepšila podání a po půlhodině hry vyrovnala na 1:1.

Lépe pak Plíšková vykročila i do rozhodujícího třetího setu a zdálo se, že obrat proti unavené soupeřce dotáhne do vítězného konce. Jenže česká tenistka nepotvrdila brejk na 2:1, prohrála čtyři gamy v řadě a kvůli dešti až do nočních hodin protažený zápas prohrála.

Sestřih zápasu Anhelina Kalininová – Karolína Plíšková Livesport

Bývalá světová jednička Plíšková včetně menších turnajů ITF a kvalifikací odehrála 58. zápas kariéry, v němž soupeřce nadělila minimálně jednoho kanára, a teprve potřetí ho nedokázala dotáhnout do vítězného konce. Poprvé neuspěla v semifinále Turnaje mistryň 2018 proti Sloane Stephensové (6:0, 1:6, 4:6) a podruhé ve Washingtonu 2023 proti Hailey Baptisteové (1:6, 6:0, 3:6).

Šestadvacetiletá Kalininová bude o první sérii dvou výher od květnového postupu do finále antukového podniku WTA 1000 v Římě usilovat proti další Češce Barboře Krejčíkové, s níž rovněž prohrává ve vzájemné bilanci 0:2.

Statistiky utkání. Livesport

Krejčíková se Siniakovou jsou ve čtvrtfinále

Sedmadvacetiletá Krejčíková měla na úvod coby čtvrtá nasazená volný los a v Kalifornii se pokusí přerušit sérii čtyř porážek. Vítězně už vstoupila s krajankou Kateřinou Siniakovou do čtyřhry, ve které nejvýše nasazené Češky porazily 7:6, 7:5 francouzsko-nizozemské duo Caroline Garciaová a Demi Schuursová a postoupily do čtvrtfinále.

Sedminásobné grandslamové šampionky Krejčíková se Siniakovou v San Diegu bojují o upevnění pozice v boji o pátý start na Turnaji mistryň.

Výsledky turnaje WTA 500 v San Diegu