Přímo z New Yorku: Českým tenistům svět úspěchy přeje, říká redaktor Jaroslav Plašil

Na tenisových grandslamech je už dávno matadorem a pro rady a tipy za ním rádi chodí i kolegové ze zahraničních médií. Redaktor Českého rozhlasu Radiožurnál Jaroslav Plašil byl blízko dalšího příjemného českého vystoupení na velkém turnaji a pro Livesport Zprávy poodhalil i pohled na některá témata ze zákulisí US Open.

Český tenis je ve světě silným pojmem a podle slov muže, který objel ve své kariéře padesátku grandslamových klání, jsou v prostředí, ze kterého je často cítit velká rivalita, vnímány úspěchy českých hráček s vřelostí. "Mám pocit, že svět – ať už mí kolegové ze zahraničních médií nebo fanoušci –, českým tenistkám úspěchy přejí. Vnímám tam takový příjemný lidský faktor. Myslím, že holky působí velmi dobře na okolí," vypráví Jaroslav Plašil, který před dvěma lety obdržel od Světové tenisové federace mediální cenu Billie Jean Kingové za mnohaletý přínos tenisu v oblasti žurnalistiky.

Musíte často odpovídat zahraničním novinářům na otázky týkající se českých hráčů?

"Ano, je to běžná praxe. Děje se to často, když někdo zazáří, tak se občas někdo přijde zeptat na informace. Ať už jsou to novinky pro reportéry nebo komentátoři chtějí obohatit vysílání o cokoliv jiného."

Jsou české tenistky oblíbené třeba i jako respondentky?

"Před lety jsem se bavil s reportérkou Courtney Nguyenovou, která psala pro web WTA, a ta měla české tenistky opravdu ráda. Povídala si s nimi, brala je jako normální holky. Ono už to začalo v éře tenisu Lucie Šafářové, Barbory Strýcové, pak Petry Kvitové a Karolíny Plíškové a teď to přebírají další."

A když přejdeme k zápasům? Fandí se na tribunách Češkám?

"Možná odpovím trochu jinak: Jeden americký reportér, který má maďarský původ, mi říkal: Zrovna jsem si volal s mámou a ta byla nadšená, jak hrála Karolína Muchová. Jak jí to připomíná ten tenis, který se hrával dřív, kdy se hrálo často u sítě, kdy tenisté uměli všechny údery. Zjevně opravdu díky Karolíně ožívá tenis, který se hrál za dob jeho maminky. Jinak v Americe je těžké poznat, zda je hráčka oblíbená, když hraje proti domácí tenistce. Ale jinak si myslím, že českým tenistkám lidé fandí."

Narozdíl od Wimbledonu tentokrát české hráčky nedošly až k titulu. Byla tam ale vůbec šance?

"Myslím, že Markéta Vondroušová neměla v závěru soutěže ideální los. Číhaly na ni dvě ranařky za sebou – Keysová a pak případně Sabalenková. A tyto tenistky nedávají svými údery nikomu čas. Markéta by musela hrát fantasticky, dostat se k režii zápasu, a to bylo velmi složité. Mám ale obdiv, jak dokázala navázat na wimbledonský titul. I čtvrtfinále je skvělý úspěch, od Wimbledonu prohrála jen s velkými hráčkami a udržela si výkonnost."

Markéta Vondroušová dosáhla ve Wimbledonu na senzační úspěch. Profimedia

Co Karolína Muchová, ta byla letos v semifinále na grandslamu podruhé…

"Tam to asi bylo nadějnější, Karolíně nevadí síla úderů soupeřek. Sama říkala, že tady cítila větší šanci na titul než na Roland Garros. Ale narazila na skvělou atletku Cori Gauffovou a neměla proti ní den. Musela by předvést lepší výkon. Snad si vezme do budoucna to dobré. Má v tomto ohledu dobrou vlastnost, špatné věci zapomíná a nenese si je sebou."

Řeší se velké horko. Daniil Medveděv dokonce naznačil, že by se kvůli zdraví hráčů měly zápasy zkracovat.

"My novináři horko tolik nevnímáme, jsme v klimatizovaném prostředí – ale v New Yorku jsou to opravdu obrovské teplotní skoky, když vyjdete ven. Chodím do areálu většinou brzy, kdy ještě není nejtepleji, a vnímám, jak se už ráno potím. Ale jinak s Medveděvem, který bývá velmi bezprostřední a často i provokuje, v tomto souhlasím. Počasí, tedy teplota i vlhkost, je těžko snesitelné a je těžké v něm předvádět velké sportovní výkony, zvlášť pro Středoevropany. Možná, že Američané, kteří žijí na Floridě, to mají snazší, jako třeba Madison Keysová."

Daniil Medveděv si postěžoval na extrémní počasí a délky zápasů. Reuters

Jak je to vůbec s těžkými míči? Opravdu je to na US Open tak velké téma?

"Ano, mluví se o tom často a i Vasek Pospisil z hráčské asociace se to na to snaží upozorňovat a otevírat diskusi. Sbíhají se k němu informace od řady tenistů, kteří mají zdravotní problémy, a ti mají dost často pocit, že je to z míčků. Pro některé silové hráčky to může být výhoda, ale jinak je to problém pro všechny. Jde o zdraví. Tenisté říkají, že největší problém je, když se míče střídají turnaj od turnaje. Na americkém turné je to nyní jednotnější a asi by nejlogičtější cestou by bylo, aby na každý povrch byly míče stejné po celou sezonu – tedy na beton jiný, na trávu jiný a na antuku jiný. Ale je tam jistě i spousta dalších vlivů."

Některé zápasy na US Open narušili aktivisté a vznikly nepříjemné prodlevy. Jak to vnímají sami hráči?

"Nebylo to jen tady. Ve Wimbledonu přišli přímo na kurt a tuším, že v jednom zápase i vícekrát. Karolína Plíšková tehdy z legrace říkala: Škoda že nepřišli na můj zápas, možná by měl to nakoplo. Ale netýká se to jen tenisu. Mám pocit, že jsou to lidé, kteří se snaží řešit problém, na který nedosáhnou a volí pro ně dosažitelné a viditelné řešení – v tomto případě velké sportovní utkání."