Plíšková představila nový trenérský tým. Vsadila na česko-kolumbijskou dvojici

Karolína Plíšková (31) představila na startu amerického turné svůj nový trenérský tým. Českou tenistku povedou ve zbytku sezony Michal Franěk (34) a Carlos Martinez (48).

Nová spolupráce vznikla v průběhu letního kempu Akademie Karolíny Plíškové v Marbelle, kde má česká tenistka zázemí a kde se pravidelně připravuje na turnaje s někdejší ukrajinskou hráčkou Olgou Savčukovou.

"Měli jsme v té době teambuilding s trenéry naší akademie a s Karolínou začal pracovat jeden z nich – Michal Franěk. Kromě toho, že je dobrý trenér a stále skvělý hráč, tak je to také lidsky vynikající kluk a srdcař," říká o novém členovi realizačního týmu přední české tenistky manžel a manažer v jedné osobě Michal Hrdlička.

Dalším koučem, který rozšířil tým, je Kolumbijec Carlos Martinez, což je manžel a trenér česko-americké deblistky Nicol Melicharové. Už v Montrealu vedli Plíškovou Franěk a Martinez společně. "Michal Franěk bude s Karolínou až do US Open. Má ale také rodinu a další práci v akademii a tak to na dalších turnajích zase bude hlavně na Carlosovi," vysvětluje Hrdlička. Stálicí v realizačním týmu zůstávají fyzioterapeuti Martin Salvador a Haim Ganancia, fyzickou kondici dostal na starost Alberto Lledo, který se podílí i na přípravě Carlose Alcaraze.

Plíšková má po posledním grandslamu sezony startovat i v San Diegu, Guadalajaře a Tokiu. "V této fázi sezony je pro mě každé vítězství nesmírně důležité a do konce roku je ještě spousta velkých turnajů," sdělila finalistka předloňského Wimbledonu a někdejší světová jednička na twitterovém účtu TeamPliskova.

Plíškovou naposledy vedl jako trenér Sascha Bajin, spolupráce ale skončila v průběhu července. Ač jsou vždy hlavním kritériem hlavně výsledky, nebyl to jediný důvod konce. "Cítili jsme, že Kája ustoupila z cesty, kterou chtěla jít – což byl agresivní a rychlý tenis. Při tom druhém Saschově angažmá už tam nebyla taková energie jako na začátku a v dnešní době, kdy je možnost koučinku v průběhu zápasů to úplně nefungovalo," vysvětlil Hrdlička.