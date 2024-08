Tennis Tracker: Tsitsipas skončil na US Open hned na úvod, Zhang protáhla rekordní sérii proher

Stefanos Tsitsipas si zhoršil svou mizernou bilanci na US Open.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje v úterý 27. srpna?

Hlavní události

21:06 – Stefanos Tsitsipas skončil na letošním US Open, kde nikdy nepostoupil do druhého týdne, už v prvním kole a potvrdil, že se mu v tomto dějišti vůbec nedaří. Aktuálně 11. hráč světa a dvojnásobný grandslamový finalista nestačil 6:7, 6:4, 3:6, 5:7 na Thanasiho Kokkinakise. Australan si o své premiérové třetí kolo ve Flushing Meadows zahraje s Nunem Borgesem, nebo antukářem Federicem Coríou.

19:01 – Shuai Zhang zaznamenala v polovině srpna v tenise rekordní 22. porážku na nejvyšším okruhu v řadě a černou sérii trvající od loňského února nezlomila ani na US Open. Číňanka podlehla v úvodním kole 6:0, 1:6, 5:7 domácí Ashlyn Kruegerové, která se na sedmý pokus dočkala premiérového postupu do druhého kola grandslamů.

Další zprávy

21:38 – Caroline Garciaová hrála předloni na US Open semifinále, ovšem loni a také letos skončila hned v prvním kole. Bývalá světová čtyřka potvrdila trápení a v úvodním kole letošního ročníku prohrála jasně 1:6, 4:6 s outsiderkou a 92. hráčkou pořadí Renatou Zarazúaovou. Pro Mexičanku se jedná o premiérový skalp TOP 30 a na svou první účast ve třetím kole grandslamů bude útočit proti dvojnásobné finalistce a bývalé světové jedničce Caroline Wozniacké (H2H 0:0).

21:16 – Naomi Ósakaová přehrála v úterním šlágru grandslamových vítězek snadno 6:3, 6:2 loňskou čtvrtfinalistku Jelenu Ostapenkovou a připsala si své první vítězství na US Open po třech letech. Bývalá světová jednička a dvojnásobná šampionka bude soupeřkou loňské semifinalistky Karolíny Muchové (H2H 1:1) ve druhém kole. Více informací najdete v článku.

20:14 – Tomáš Macháč uhájil stoprocentní bilanci českých mužů v letošním ročníku US Open. Rodák z Berouna si poradil 7:5, 6:1, 6:3 s veteránem Fabiem Fogninim a při svém čtvrtém startu v tomto dějišti poprvé postoupil do druhého kola posledního grandslamu sezony. O vyrovnání svého maxima na majorech bude usilovat proti Corentinovi Moutetovi, nebo Sebastianovi Kordovi. Více informací najdete v článku.

20:08 – Iga Šwiateková rozhodně nebude spokojená se svým výkonem v úvodním kole letošního US Open. Předloňská šampionka strávila na kurtu dvě hodiny, utkání nedopodávala a musela proti lucky loserovi Kamille Rachimovové likvidovat v tie-breaku druhé sady tři setboly v řadě. Rusku nakonec zdolala 6:4, 7:6 a v dalším kole nastoupí proti Darje Savilleové, nebo kvalifikante Eně Šibaharaové.

20:04 – Hubert Hurkacz ještě nikdy nepřekročil druhé kolo na US Open, zatímco na všech ostatních grandslamech byl ve druhém týdnu. Další šanci prolomit tuto bariéru bude mít v letošním ročníku, který odstartoval vítězstvím 6:3, 7:6, 7:6 nad kvalifikantem Timofejem Skatovem. V dalším kole se Polák, jenž se před pár týdny velmi rychle vrátil po operaci menisku, potká s Jordanem Thompsonem (H2H 0:0).

20:00 – Hynek Bartoň přehrál v portugalském Portu dvakrát 6:2 Ivana Gachova, navázal na zvládnutou kvalifikaci a zahraje si o své první kariérní čtvrtfinále na challengerech. Dvacetiletý Čech se v dalším kole střetne s Nikolásem Sánchezem (H2H 0:0).

19:56 – Danielle Collinsová letos ukončí kariéru a parádní formu z předchozích měsíců evidentně ztratila. Třicetiletá Američanka totiž ztroskotala při svém posledním startu na domácím US Open hned v prvním kole po porážce 6:1, 5:7, 4:6 s krajankou Caroline Dolehideovou, přestože vedla o set a brejk. Dolehideová má ve druhém kole grandslamů bilanci 0:2 a na vylepšení svého maxima na podnicích velké čtyřky zaútočí proti Saře Erraniové (H2H 0:0).

19:33 – Andrew Paulson vyhrál v prvním kole na challengeru v Itálii po bezmála tříhodinovém boji a setech 7:6, 4:6, 6:3 bitvu s domácí nasazenou dvojkou a 135. hráčem pořadí Stefanem Napolitanem a připsal si svůj žebříčkově nejcennější skalp. O postup do čtvrtfinále si zahraje s argentinským kvalifikantem Valeriem Aboianem (H2H 0:0).

19:13 – Jakub Menšík výrazně zvýšil své šance na to, že na US Open obhájí loňskou účast ve třetím kole. Talentovaný český teenager totiž v úvodním kole překvapil hladkou výhrou 6:2, 6:4, 6:2 nad nasazenou devatenáctkou a bývalým semifinalistou Félixem Augerem-Aliassimem. V dalším zápase proti Tristanovi Schoolkateovi, nebo Tarovi Danielovi bude naopak favoritem. Více informací najdete v článku.

18:48 – Loňská semifinalistka Karolína Muchová vstoupila do letošního ročníku US Open vítězstvím 6:3, 7:5 nad domácí outsiderkou Katie Volynetsovou, bývalé světové osmičce ale stále hrozí propad hluboko do druhé stovky pořadí WTA. Další krůček k vyrovnání loňského výsledku a zažehnání propastného žebříčkového propadu se pokusí udělat proti vítězce souboje grandslamových šampionek mezi Jelenou Ostapenkovou a Naomi Ósakaovou. Více informací najdete v článku.

18:44 – Jiří Veselý v květnu nečekaně triumfoval na pražské Štvanici, ale jinak se mu v aktuální sezoně vůbec nedaří. Bývalý 35. hráč světa prohrál v úvodním kole na challengeru ve španělském Manacoru 4:6, 4:6 s nasazenou dvojkou Yannickem Hanfmannem a zhoršil si letošní bilanci na 8:21.

14:11 – Jonáš Forejtek si vyšlápl v portugalském Portu po setech 6:2, 4:6, 7:5 na nasazenou jedničku a 156. hráče světa Oriola Rocu ze Španělska a bude usilovat o svou třetí letošní čtvrtfinálovou účast na challengerech. Bývalý šampion juniorského US Open bude ve druhém kole čelit kvalifikantovi Danielovi Cukiermanovi (H2H 0:0).

06:11 – Aryna Sabalenková i posedmé v kariéře zvládla své úvodní vystoupení na US Open. Za obhajobou loňského finále světová dvojka vykročila vítězstvím 6:3, 6:3 nad Australankou Priscillou Honovou a po triumfu na tisícovce v Cincinnati protáhla svou neporazitelnost na 6 zápasů a 12 setů. Ve druhém kole na ni čeká Italka Lucia Bronzettiová (H2H 1:0). Více informací najdete v článku

05:55 – Novak Djokovič na úvod posledního grandslamu sezony přehrál 6:2, 6:2, 6:4 moldavského kvalifikanta Radu Albota a celkově 89. výhrou na US Open vyrovnal historicky druhého Rogera Federera. V dalším utkání čtyřnásobný srbský šampion narazí na krajana Lasla Djereho (H2H 2:0), proti kterému loni cestou za titulem musel otáčet stav 0:2 na sety. Více informací najdete v článku

05:04 – Dánský mladík Holger Rune potřetí ze čtyř startů na US Open skončil hned na raketě prvního soupeře. Letos patnáctý hráč světa v úvodním kole nestačil na domácího Brandona Nakashimu, kterému podlehl 2:6, 1:6, 4:6 a prohrál i druhý vzájemný duel na hlavním okruhu.

04:30 – Lulu Sunová na US Open senzační jízdu do čtvrtfinále Wimbledonu nezopakuje. Třiadvacetiletá Novozélanďanka, jež si v sobotu v mexickém Monterrey zahrála své premiérové finále na okruhu WTA, v úvodním kole prohrála s Italkou Luciou Bronzettiovou první set (3:6) a utkání kvůli zranění skrečovala.

04:25 – Bývalá světová jednička Viktoria Azarenková na úvod US Open, před kterým laborovala se zraněním nohy, porazila po pomalejším rozjedu 3:6, 6:1, 6:1 ukrajinskou kvalifikantku Julii Starodubcevovou. Ve druhém kole si trojnásobná běloruská finalistka zahraje s Francouzkou Clarou Burelovou (H2H 1:0).

04:21 – Šampionka z roku 2017 Sloane Stephensová dohrála na domácím US Open znovu po roce hned v prvním kole. S Francouzkou Clarou Burelovou prohrála 6:0, 5:7, 5:7, přestože vedla 6:0 a 4:1 s dvěma brejky v zádech a ve druhé i třetí sadě podávala na vítězství.

04:16 – Světová dvanáctka Emma Navarrová na třetí pokus vyhrála zápas v hlavní soutěži domácího US Open. Do letošního ročníku třiadvacetiletá Američanka vkročila drtivým vítězstvím 6:1, 6:1 nad Ruskou Annou Blinkovovou, které oplatila loňskou porážku ze Štrasburku. Ve druhém kole se střetne s Nizozemkou Arantxou Rusovou.

04:12 – Wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková svůj první zápas od olympiády na pařížské antuce zvládla. Na úvod US Open česká čtvrtfinalistka z roku 2021 porazila 7:6, 6:2 z kvalifikace rozehranou Španělku Marinu Bassolsovou a již překonala svůj loňský výsledek. O postup do třetího kola se utká s Rumunkou Elenou Ruseovou (H2H 2:0). Více informací najdete v článku

04:09 – McCartney Kesslerová si dva dny po premiérovém triumfu v Clevelandu debut na domácím US Open svou druhou výhrou na grandslamech neosladila. V úvodním kole pětadvacetiletá Američanka prohrála hladce 2:6, 3:6 s nasazenou Ukrajnkou Martou Kosťukovou.

03:35 – 32letý Argentinec Diego Schwartzman na svém posledním US Open na tři výhry z kvalifikace nenavázal. Bývalý osmý hráč světa, který po únorovém domácím turnaji v Buenos Aires ukončí kariéru, v úvodním kole prohrál 7:6, 2:6, 2:6, 1:6 s francouzským veteránem Gaëlem Monfilsem a ani na osmý pokus se nedočkal první letošní výhry v hlavní soutěži.