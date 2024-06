Draper slaví premiérový titul z turnaje ATP, britský talent se dočkal na trávě ve Stuttgartu

Jack Draper (22) na třetí pokus uspěl ve finále turnaje ATP a získal premiérový titul. Britský tenista slaví na trávě v německém Stuttgartu, kde zdolal 3:6, 7:6, 6:4 italského šampiona z let 2019 a 2022 Mattea Berrettiniho (28).

Jack Draper prohrál s wimbledonským finalistou z roku 2021 Matteem Berrettinim první set a v tie-breaku druhé sady byl dva míčky od porážky. K mečbolu ale zkušenějšího Itala nepustil a vynutil si třetí dějství. V něm v šestém gamu odvrátil brejkbol a sám pak svým jediným brejkem rozhodl o svém vítězství.

Draper si finále zahrál potřetí v kariéře a opět absolvoval třísetový souboj. Ale zatímco loni v listopadu v Sofii podlehl Francouzi Adrianu Mannarinovi a letos v Adelaide neudržel vedení proti českému tenistovi Jiřímu Lehečkovi, ve Stuttgartu si už trofej uniknout nenechal.

Sestřih zápasu

Sestřih zápasu

"Je to neuvěřitelné. Byl to opravdu těžký zápas a jsem moc šťastný, že jsem získal svůj první titul. Je za tím hodně práce a těžkých momentů hlavně v posledním roce. Bylo to nahoru dolů," řekl nový šampion, jenž ve čtvrtfinále vyřadil i obhájce titulu Francese Tiafoea.

Ve světovém žebříčku se Draper posune na 31. příčku, o čtyři pozice překoná své maximum, předstihne Camerona Norrieho a poprvé se stane britskou jedničkou. Příští týden v Queen's Clubu si s Norriem zahraje poprvé společnou čtyřhru.

Rozhovor s Jackem Draperem

Rozhovor s Jackem Draperem

Osmadvacetiletý Berrettini ve 14. finále marně usilovat o celkově 9. titul a nedokázal navázat na travnaté triumfy právě ze Stuttgartu (2019 a 2022) a Queen's Clubu (2021 a 2022). Letos se kvůli různým zdravotním potížím představil na teprve pátém turnaji, ale už potřetí to dotáhl do finále. V dubnu na antuce v Marrákeši dokonce triumfoval.

