Zamilovaný Tsitsipas přechod na trávu nezvládl, Gasquet slaví 600. výhru na okruhu ATP

Luboš Zabloudil

Světová pětka Stefanos Tsitsipas (24) rychlý přechod z antuky na trávu nezvládl. Ve Stuttgartu nejvýše nasazený Řek nestačil na francouzského veterána Richarda Gasqueta (36), který zvítězil 7:6, 2:6, 7:5 a zaznamenal jubilejní 600. vítězství na okruhu ATP.

Stefanos Tsitsipas minulý týden prohrál jednoznačné čtvrtfinále na French Open s Carlosem Alcarazem a následně se na sociálních sítích nadšeně chlubil svou novou partnerkou, kterou je Španělka Paula Badosaovou.

"Nula grandslamových titulů, ale láska vše překoná," napsal k jedné z mnoha společných fotografií s tenisovou kolegyní. "Paula není jen moje partnerka, je to i moje spřízněná duše. V životě jsem potkal mnoho žen, ale žádná mě tak nepřitahovala jako ona. Je krásná. Naše mysl je v souladu, je to duchovní spojení," svěřil se zamilovaný Tsitsipas.

Ale zatímco v osobním životě má důvod k radosti, na kurtu dnes prožil zklamání. Ve Stuttgartu se devět dní po porážce na pařížské antuce představil letos poprvé na trávě a svůj první přípravný duel před Wimbledonem nečekaně prohrál.

Pátý hráč světa v Německu nestačil na Richarda Gasqueta. 24letý Řek prohrál s o dvanáct let starším Francouzem na zeleném pažitu podobně jako před pěti lety v Hertogenboschi, tentokrát po třísetovém boji 6:7, 6:2, 5:7.

Tsitsipas přitom získal první tři gamy zápasu a v tie-breaku měl setbol, ale nevyužil ho. Druhou sadu hladce získal, jenže ve třetí nevyužil za stavů 1:1 a 3:3 šance na brejk a v závěru po boji přišel navzdory odvrácení čtyř mečbolů podruhé o podání a tím i celý zápas.

Tsitsipas tak ani ve Stuttgartu neukončí téměř rok dlouhé čekání na titul, který slavil naposledy loni na konci června právě na trávě na Mallorce. Od té doby si zahrál pětkrát ve finále, ale pokaždé prohrál a navíc neuhrál ani set.

Gasquet, jenž v neděli oslaví 37. narozeniny, se stal po Rafaelu Nadalovi, Novaku Djokovičovi a Andym Murraym čtvrtým aktivním hráčem, který má na kontě 600 výher. Na tuto metu dosáhl jako první Francouz a celkově 28. tenista v historii.

"Je to pro mě velký úspěch. Je to neuvěřitelné, protože jsem už 20 let na okruhu. Jsem šťastný, je to pro mě vysoké číslo a budu se snažit přidat ještě nějaké další výhry," řekl Gasquet v pozápasovém rozhovoru.

Gasquet, jenž na začátku sezony vyhrál turnaj v Aucklandu, porazil hráče TOP 10 poprvé od loňského května. Na trávě to dokázal teprve potřetí v kariéře a poprvé od Wimbledonu 2015.

"Stefanos je jedním z nejlepších hráčů. Byl to velký zápas. Musel jsem hrát skvěle, abych ho porazil. Za pár dní mi bude 37 a nikdy nevíte, co se může stát. Takže si to teď jen užívám," dodal.

Vstup do přípravy na Wimbledon naopak zvládl osmý hráč světa Taylor Fritz. Americký vítěz dvou turnajů ATP na trávě potvrdil roli favorita proti Aslanu Karacevovi, kterého porazil 7:6, 6:3, a z posledních 10 duelů na zeleném pažitu si připsal 9. výhru. Ve čtvrtfinále narazí na Maďara Mártona Fucsovicse, kterého letos už dvakrát porazil.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Stuttgartu