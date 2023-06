Melatonin a zdřímnutí si před zápasem evidentně nefunguje, mrzelo ospalého Tsitsipase

ČTK

Stefanos Tsitsipas (24) byl v úterním čtvrtfinále Roland Garros až nečekaně slabým soupeřem Carlose Alcaraze (20) a měl pro to své vysvětlení. Do útlumu řeckého tenistu dostaly léky na spaní a jejich užití označil za velkou chybu, kterou už nebude opakovat. Ospalý a bez potřebné dávky adrenalinu podlehl světové jedničce 2:6, 1:6 a po krátkém "probuzení" 6:7.

"Jedné věci se budu chtít v budoucnu vyhnout, a to užívání melatoninu a zdřímnutí si před zápasem. Protože to evidentně nefunguje," řekl Tsitsipas.

Protože měl rozhozený biorytmus a předchozí zápasy v Paříži hrál převážně večer, snažil se před duelem s velkým favoritem Alcarazem usnout. Na doporučovaných dvacet minut. Efekt byl ale opačný.

"Divil jsem se ještě při prvním gamu, když jsem podával, proč necítím adrenalin a stres. Byl jsem klidnější než obvykle. Většinou spát před zápasem nechodím, vlastně nikdy," vyčítal si Tsitsipas, jenž hrál na Roland Garros před dvěma lety finále.

Alcarazovi po jasném vítězství nicméně vyjádřil respekt. "Nehrál nějaký super špičkový tenis. To já dovolil, aby to tak bylo. Ale hrál dobře, to zase jo," dodal Tsitsipas. Zmátořil se až za stavu 2:5 ve třetím setu a dovedl ho do tie-breaku. V něm ale prohrál 5:7.

Španělský tenista si naopak pochvaloval úroveň své hry. "Jde pořád nahoru. Řekl bych, že jsem odehrál jeden z nejlepších zápasů vůbec," uvedl Alcaraz. A těší se na očekávanou bitvu s Novakem Djokovičem, jenž může v Paříži vylepšit rekord 23. grandslamovým titulem.

"Už když byl známý los, všichni se těšili na tento zápas, na semifinále s Novakem. Já taky. Od loňska jsem se těšil na další vzájemnou bitvu. Bude to jeho už pětačtyřicáté semifinále na grandslamech, moje druhé. V tom je rozhodně mnohem lepší. Ale o tomhle nebudu přemýšlet," dodal dvacetiletý Alcaraz.