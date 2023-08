Návraty snů: Raonicův servis nezrezavěl, máma Wozniacká se těší na Vondroušovou

Vítejte zpátky, tohle se vám opravdu povedlo! Fanoušci na kanadských turnajích v Torontu a Montrealu tleskali návratům Caroline Wozniacké (33) a Milose Raonice (32). Dvě výjimečné tenisové osobnosti, které největší úspěchy kariéry zapsaly už před dekádou, ukázaly, že se stále mohou měřit s nejlepšími.

Kdybyste Caroline Wozniackou hledali ve světovém žebříčku, budete pátrat marně. Ano, opravdu už její jméno z aktuálního pořadí zmizelo. O tom, že se chce vrátit, se začalo mluvit až letos v červnu. A nyní je zřejmé, že odhodlání vítězky 30 turnajů na okruhu WTA bylo velké.

Sweet Caroline

"Tři roky, osm měsíců a dvě děti", napsala na svůj twitterový účet někdejší světová jednička z Dánska. Asi bylo logické, že ji v nástupu na kurt provázel stadionový a spíše fotbalový hit Sweet Caroline. Šou to pak byla ze strany Wozniacké i při zápase. Křižným obouručným bekhendem posílala Kimberly Birrellovou pravidelně pryč z kurtu, a připravovala si tak pohodlné vítězné údery. Ať už to byl její pohyb, volba řešení nebo cit pro hru, nevěřili byste, že se na tenisové kurty vrátila po téměř čtyřech letech.

Sestřih utkání Wozniacká – Birrellová Livesport

"Jakmile jsem v první setu našla nějaký svůj rytmus, tak jsem hrála dobře. Ve druhém to trochu vázlo, takže to nebylo tak jednoduché, ale jsem ráda, že se mi nějak podařilo vyhrát," mluvila skromně. Výsledek zápasu s hráčkou druhé stovky rankingu byl ale stejně všeříkající. 6:2 a 6:2!

Do Kanady přijela parádně připravená a hned v prvním zápase si připsala do žebříčku 60 bodů, což ji ve virtuálním pořadí posunulo na 629. místo. "Je to prostě skvělý pocit, být zpátky a zase hrát," vyznala se Wozniacká, která v minulosti Canadian Open vyhrála. To se psal rok 2010.

Konečně před zraky rodičů

O nějakých 500 kilometrů dál směrem na východ se den předtím představil domácímu publiku "ztracený syn" Milos Raonic. Dlouhá léta patřil do TOP 10, v roce 2016 si zahrál i finále Wimbledonu a byl i světovou trojkou. Jenže pak začaly zdravotní trable, nejdřívě achilovka, pak zlomený palec u nohy a nakonec různá svalová zranění. Za poslední dva roky odehrál jen pět zápasů a klesl na 545. místo světového žebříčku.

Sestřih utkání Raonic – Tiafoe Livesport

Když nastupoval na kurt proti Francesi Tiafoemu, bylo znát, že kondice, ve které býval před lety, je ta tam. Jenže i když se Raonic minimálně v obličeji trošku zakulatil, tenisové umění mu zůstalo.

Světovou desítku porazil i díky 37 esům po bitvě, která se natáhla ke třem hodinám ve třech setech. Dokonce se prý naučil jedno pravidlo, o jehož existenci neměl vůbec tušení. Když Tiafoe proměnil v předlouhém tiebreaku setbol, dotkl se sítě zřejmě ještě předtím, než balónek dopadl na opačnou stranu kurtu dvakrát. Jenže sudí Američanův doběh uznal jako regulérní – důvodem prý bylo to, že sítě se dotkl až za sloupkem, který odděluje singlový a deblový kurt.

Nové pravidlo?

"Nechci k tomu teď moc říkat, musím si zjistit, jestli je můj názor správný, protože existuje spousta věcí, které nedávají smysl," kroutil hlavou Raonic. Nakonec ho ale možná právě tento sporný moment v jedné z klíčových výměn motivoval natolik, že celý zápas otočil.

A pohled na jeho hru? Stále si rád obíhá míče do forhendu a pořád si drží výjimečný servis, který na první pohled díky krátkému a suchému švihu nevypadá tak razantně. Koneckonců počet es jen podtrhuje Kanaďanovo umění. "Když bude podávat jako dnes, může porazit kohokoliv na světě," soudí respektovaný tenisový novinář José Morgado.

Milos Raonic zaznamenal vítězství číslo 375 na okruhu ATP a celá Kanada je šťastná, že mu zase může fandit. Raonice samotného těšilo hlavně to, že se na jeho zápas mohli přijít podívat blízcí. "Je to opravdu zvláštní. Dva roky jsem pořádně nehrál a v Torontu jsem byl naposledy před pěti lety. Čtyři roky mě naživo neviděli hrát moji rodiče. A teď se to všechno tak nějak protlo v jedné skvělé noci. Jsem za to neuvěřitelně vděčný," děkoval.

Souboj grandslamových vítězek

Zdá se, že Caroline a Milos vzkázali všem, že nikdy není pozdě se vrátit. Samozřejmě, další kola budou zase těžší. Raonic bude muset po vysilující bitvě s Tiafoem dokazovat, že jeho vítězství nebyla náhoda, proti Tarovi Danielovi z Japonska.

Wozniackou čeká střet s Markétou Vondroušovou. Po vítězném zápase Dánky došla řeč i na wimbledonský úspěch české tenistky. "Markéta měla formu, ve Wimbledonu hrála neuvěřitelně dobře. Cestou za triumfem si prošla několika těžkými momenty a ve finále si opravdu udržela dobré nervy," hodnotila Wozniacká svou budoucí soupeřku, která travnatý grandslam vyhrála jako nenasazená. "Nikdy není snadné hrát proti levačce. Ale nemám co ztratit a v každém případě se na kurt půjdu bavit. Uvidíme, co se stane," dodala hráčka, která má doma také jednu grandslamovou trofej – z Australian Open 2018.