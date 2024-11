Alcaraz potvrdil halovou zranitelnost. Letos vstoupil do Turnaje mistrů porážkou s Ruudem

VALERIO PENNICINOGETTY IMAGES EUROPEGetty Images via AFP

Carlos Alcaraz (21) zahájil i svůj druhý start na Turnaji mistrů porážkou a opět potvrdil trápení v halových podmínkách. Letos v Turíně španělský favorit překvapivě nestačil poprvé v kariéře na Nora Caspera Ruuda (26), kterému vinou spousty nevynucených chyb a zřejmě i nachlazení podlehl 1:6, 5:7. Ve skupině Johna Newcomba narazí ještě na Alexandera Zvereva a Andreje Rubljova.

V prvním setu Carlos Alcaraz nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů, trefil jen šest winnerů a spáchal 15 nevynucených chyb. A tak Casperu Ruudovi stačilo zahrát pouze šest vítězných úderů, aby po 35 minutách hry získal úvodní sadu hladce 6:1.

Před startem druhé sady se resetoval a díky agresivní hře odskočil do vedení 5:2. Jenže zdravotně nebyl stoprocentně fit, znovu začal chybovat, prohrál pět her po sobě a o pět let staršímu Norovi podlehl 1:6, 5:7. V předchozích čtyřech vzájemných duelech přitom ztratil jediný set.

Sestřih zápasu

Carlos Alcaraz prohrál s Casperem Ruudem Livesport

"Jen jsem chtěl odehrát dobrý zápas a soustředit se na každý úder. Nikdy předtím jsem ho neporazil a jsem moc rád, že se mi to podařilo zrovna tady," pochvaloval si loňský finalista Ruud.

"Tohle je pro mě jedno z největších vítězství v sezoně. Mám z toho samozřejmě radost. Už jsem sice Carlose viděl hrát lépe než dnes, ale i tak jsem musel využít své šance," dodal trojnásobný grandslamový finalista, jenž přerušil sérii čtyř porážek. Domníval se, že španělského soka trápilo nachlazení. "Viděl jsem ho posmrkávat, takže asi nebyl stoprocentně fit."

Rozhovor s Ruudem

Rozhovor s Casperem Ruudem Livesport

Přestože Alcaraz ve druhé sadě přidal na agresivitě, nastřílel 19 winnerů a celkově na vítězné údery vyhrál 25:16, doplatil na výrazně vyšší počet zbytečných chyb (26:10). Z posledních čtyř zápasů na hlavním okruhu potřetí prohrál, kromě Ruuda nestačil ani na Uga Humberta a Tomáše Macháče.

Čtyřnásobný grandslamový šampion Alcaraz na Turnaji mistrů debutoval loni a svůj zahajovací zápas rovněž prohrál. Před rokem ale získal alespoň set proti Zverevovi a následně po dvousetových výhrách nad Rubljovem a Daniilem Medveděvem postoupil do semifinále. V něm nestačil na Novaka Djokoviče.

Statistiky zápasu Carlos Alcaraz – Casper Ruud Livesport / Enetpulse

Španělský mladík opět potvrdil, že v indoorových podmínkách je nezranitelnější. Individuální halové turnaje příliš nevyhledává a ještě se na nich nedostal do finále. V letech 2021 a 2022 měl shodnou zápasovou bilanci 5:3 a v posledních dvou sezonách ji má pasivní - loni 2:3 a letos zatím 1:2.

