Itálie má vítěze Turnaje mistrů. Sinner v Turíně vyšperkoval parádní sezonu osmým titulem

Jannik Sinner (23) se před domácím publikem v Turíně stal historicky prvním italským vítězem Turnaje mistrů. Nejlepší tenista současnosti prošel prestižní soutěží bez porážky, jako první od roku 1986 bez ztráty setu a parádní sezonu vyšperkoval ziskem celkově osmého titulu. Ve finále složil po roce úspěšný reparát, když porazil 6:4, 6:4 Američana Taylora Fritze (27) a navázal na letošní grandslamové triumfy z Melbourne a New Yorku.

Na Turnaji mistrů po 23 letech nestartoval žádný z hráčů Big 3 a absence hvězd posledních dvou dekád využil největší favorit Jannik Sinner. Třiadvacetiletý Ital před domácím publikem v Turíně vyhrál všech pět zápasů a neprohrál ani set. Poradil si s Australanem Alexem de Minaurem, Rusem Daniilem Medveděvem, Norem Casperem Ruudem a dvakrát s Taylorem Fritzem.

O čtyři roky staršího Američana porazil před pěti dny ve skupině a nyní na něj našel recept i ve finále. Sinner zvítězil 6:4, 6:4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4:1, když prohrál pouze první střetnutí před třemi lety. Za poslední tři měsíce vyhrál všech sedm setů, v září totiž uspěl i ve finále US Open.

Sestřih zápasu

Jannik Sinner ve finále porazil Taylora Fritze Livesport

Sinner zvládl finálový zápas v hale Pala Alpitour bez ztráty podání, k čemuž si pomohl i 14 esy. První set rozhodnul brejkem za stavu 2:2, ve druhém si klíčový náskok vytvořil v sedmé hře. Jediný brejkbol odvracel v závěru úvodní sady, zaznamenal 28 winnerů a jen 14 nevynucených chyb.

Statistiky zápasu Jannik Sinner – Taylor Fritz Livesport / Enetpulse

"Je to prostě úžasné. Byl to velmi pozitivní a úžasný týden. Tohle je můj první titul v Itálii, moc to pro mě znamená a mám z toho velkou radost. Je to velmi výjimečný pocit," řekl Sinner v rozhovoru pár minut po triumfu, aniž by na sobě dal znát velké emoce.

Sinner, jenž stále čelí obnovení procesu kolem březnového pozitivního testu na doping, upravil svou vynikající letošní zápasovou bilanci na 70:6, z toho 40:3 na hardu. Na 12 z 15 turnajů v tomto roce hrál minimálně semifinále, devětkrát to dotáhl až do finále a osmkrát slavil titul. Tedy na více než polovině akcí, kterých se zúčastnil.

Na Australian Open a US Open slavil první dva tituly z grandslamů, k tomu přidal tři trofeje z akcí Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Šanghaj) a dvě z pětistovek (Rotterdamu a Halle). Od poloviny srpna vyhrál 26 z 27 zápasů a finálovým duelem zakončil pátý turnaj v řadě. Celkovou finálovou bilanci Sinner vylepšil na 18:5.

"Jen se snažím pochopit, co na jakého soupeře funguje nejlépe. A sám se snažím hrát svůj nejlepší tenis. Teď jsem jen šťastný, že jsem vyhrál," uvedl Sinner ke své současné dominanci.

Rozhovor se Sinnerem

Sinner se letos stal jako první Ital světovou jedničkou a jako první Ital v čele žebříčku sezonu zakončí. Navíc s obrovským náskokem 3915 bodů. A nyní se stal i prvním italským vítězem Turnaje mistrů, na kterém startoval potřetí. V roce 2021 po druhém utkání skupině odstoupil, loni prohrál až ve finále s Novakem Djokovičem.

ATP Finals před domácím publikem vyhrál jako teprve sedmý tenista v historii. V tomto století se to povedlo jen Australanu Lleytonu Hewittovi v Sydney 2001 a Britu Andymu Murraymu v Londýně 2016. Ovládnout Turnaj mistrů bez ztráty setu dokázal jako první od roku 1986 (Ivan Lendl).

Dlouhá a náročná sezona ale pro Sinnera ještě nekončí. Nyní se přesune do španělské Málagy, kde se s italským týmem pokusí obhájit triumf v Davis Cupu.

USA čeká na šampiona už 25 let

Sedmadvacetiletý Fritz v Turíně prohrál jen se Sinnerem. Porazil Medveděva, De Minaura a v semifinále překvapivě i dvojnásobného šampiona Alexandera Zvereva. Na Turnaji mistrů hrál podruhé a stejně jako předloni se dostal ze skupiny, letos se navíc stal prvním americkým finalistou od roku 2006 (James Blake). Již 25 let dlouhé čekání na amerického šampiona (Pete Sampras) ale neukončil.

Už postupem do finále si zajistil zakončení sezony v TOP 5, což z Američanů dokázal naposledy rovněž Blake před 18 lety. Fritz přezimuje na čtvrtém místě.

"Gratuluju Jannikovi, má za sebou úžasnou sezonu. Byl to dlouhý rok. Děkuju svému týmu za všechno, co pro mě udělal. A děkuju fanouškům za podporu. I když jsem hrál proti domácímu Jannikovi, cítil jsem velkou podporu," uvedl Fritz během slavnostního ceremoniálu.

Pořadatelé oznámili, že Turnaj mistrů se bude konat minimálně do roku 2030 dál v Itálii. Ještě příští ročník by měl hostit znovu Turín, pak by se akce měla přesunout do Milána.

