Sinner nedal šanci ani Ruudovi, v Turíně si zahraje o premiérový triumf na Turnaji mistrů

Ital Jannik Sinner (23) na domácím Turnaji mistrů v Turíně neztratil set ani se čtvrtým soupeřem. Nora Caspera Ruuda (25) v duelu poražených finalistů posledních dvou ročníků smetl 6:1, 6:2 a postupem do devátého letošního finále obhájil loňský výsledek. O premiérový triumf na ATP Finals si světová jednička a vítěz dvou letošních grandslamů zahraje znovu po čtyřech dnech s Američanem Taylorem Fritzem (27).

Jannik Sinner prošel skupinou přes Alexe de Minaura, Taylora Fritze a Daniila Medveděva bez porážky i ztráty setu a v suverénním vystoupení pokračoval i v semifinále. Caspera Ruuda smetl 6:1, 6:2 a vzájemnou bilanci upravil na 3:0.

Třiadvacetiletý Ital na kurtu od začátku dominoval. Nastřílel 23 winnerů, udělal jen devět nevynucených chyb a po necelé hodině a čtvrt zvítězil bez ztráty podání.

"V prvních gamech na začátku obou setů jsem opravdu dobře returnoval. A když jdete hned na začátku do brejku, snažíte se pak plně soustředit na svůj servis. Za stavu 3:1 jsem odvrátil brejkboly, tak se to mohlo otočit, ale zvládl jsem to a zvýšil úroveň své hry," komentoval Sinner. "Údery jsem hrál s velkou intenzitou, takže se svým výkonem jsem opravdu spokojený a šťastný, že jsem po roce zase ve finále," dodal.

Sinner, jenž stále čelí obnovení procesu kolem březnového pozitivního testu na doping, upravil svou vynikající letošní zápasovou bilanci na 69:6, z toho 39:3 na hardu. Na 12. z 15 turnajů v tomto roce hrál minimálně semifinále a podeváté postoupil do finále.

Statistiky zápasu Jannik Sinner – Casper Ruud Livesport / Enetpulse

Letos ovládl už sedm turnajů. Na Australian Open a US Open slavil první dva tituly z grandslamů, k tomu přidal tři trofeje z akcí Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Šanghaj) a dvě z pětistovek (Rotterdamu a Halle). S předstihem si jako první Ital v historii zajistil pozici světové jedničky na konci sezony. Od poloviny srpna vyhrál 26 z 27 zápasů a finálovým duelem ukončí pátý turnaj v řadě.

Na Turnaji mistrů Sinner startuje potřetí a druhý rok po sobě prošel bez porážky až do finále. Loni v něm prohrál s Novakem Djokovičem, kterého předtím porazil ve skupině.

A také letos si střihne reprízu proti soupeři, kterého skolil ve skupinové fázi. Utká se s Taylorem Fritzem (H2H 3:1), s nímž prohrál pouze první vzájemný duel před třemi lety. Od té doby ho třikrát přehrál, letos ve finále US Open ani před čtyřmi dny v Turíně přitom neztratil jediný set.

"Ta situace je velmi podobná. Jen se budu snažit předvést maximum a uvidíme, co se stane. Oproti loňsku cítím, že jsem zkušenějším hráčem. Jako tenista jsem vyrostl a doufám, že zítra budu mít dobrý den," těší se Sinner.

Sedmadvacetiletý Fritz v prvním semifinále zdolal Alexandera Zvereva a stal se prvním Američanem ve finále Turnaje mistrů od roku 2006.

