USA má po 18 letech finalistu Turnaje mistrů. Fritz vyřadil dvojnásobného šampiona Zvereva

Taylor Fritz (27) si i podruhé na Turnaji mistrů zahrál semifinále a letos dokázal svůj předloňský výsledek ještě vylepšit. Dvojnásobného německého šampiona Alexandera Zvereva (27) zdolal 6:3, 3:6, 7:6, vyhrál s ním čtvrtý vzájemný duel po sobě a jako první Američan od roku 2006 postoupil do finále ATP Finals.

Taylor Fritz ve skupině prohrál jen s Jannikem Sinnerem a díky výhrám nad Daniilem Medveděvem a Alexem de Minaurem postoupil stejně jako při svém jediném předchozím startu v roce 2022 do semifinále. Zatímco předloni ztroskotal na raketě Novaka Djokoviče, tentokrát našel recept na jiného vícenásobného šampiona Alexandera Zvereva.

Sedmadvacetiletý Američan zdolal německého vrstevníka 6:3, 3:6, 7:6 a po osmifinále Wimbledonu, čtvrtfinále US Open a Laver Cupu ho porazil již počtvrté v řadě. Celkovou vzájemnou bilanci upravil na 7:5, z toho 6:2 na tvrdém povrchu.

Taylor Fritz zdolal Alexandera Zvereva Livesport

Fritz vstoupil do utkání skvěle a první set získal po brejku na 4:2, kdy jako první hráč na turnaji sebral Zverevovi podání. Ve druhé sadě však převzal iniciativu šampion z let 2018 a 2021 a vyrovnal.

Ve třetím setu Fritz odvrátil všech pět brejkbolů. Tři za stavu 2:2 a 0:40, další dva pak za stavu 5:5. A když ani on sám šance na brejk v osmé hře nevyužil, rozhodnout musel tie-break. V něm americký tenista odskočil do vedení 2:0, byl suverénní na servisu a vítězství si už sebrat nenechal.

Rozhovor s Fritzem

Rozhovor s Taylorem Fritzem Livesport

"V prvním setu jsem hrál fantasticky, ale pak se to vyrovnalo. On mě brejknul a bylo těžké se pak při jeho servisu dostat k šancím. Ve třetím setu už to bylo více o výměnách, snažil jsem se být agresivní a měl jsem namále. Jsem šťastný, že jsem to zvládnul," pochvaloval si Fritz.

"Věřím své hře. Jsem schopný hrát proti elitním soupeřům a čím častěji proti nim hraju, tím více si proti nim věřim i na velkých akcích. A doufám, že to bude pokračovat," dodal finalista letošního US Open.

Posledním Američanem ve finále Turnaje mistrů byl v roce 2006 v Šanghaji James Blake. Posledním americkým vítězem byl v roce 1999 Pete Sampras.

Fritz si zároveň zajistil zakončení sezony v TOP 5, což se povedlo naposledy rovněž Blakeovi před 18 lety. A pokud v Turíně nezvítězí Ruud, přezimuje na čtvrtém místě.

Ve druhém semifinále se večer utkají poražení finalisté posledních dvou ročníků - domácí světová jednička Jannik Sinner a Nor Casper Ruud.

Výsledky Turnaje mistrů v Turíně