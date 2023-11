Jak Šwiateková dobyla Cancún. Tři kanáry, čtyři dvojchyby rivalky i poděkování za podmínky

Přišla a své soupeřky vyřídila s naprostou dominancí. Pokud Iga Šwiateková (22) přilétala do Cancúnu v nejisté situaci a jako dvojka žebříčku WTA, z finále sezony se vrací znovu jako jasně nejlepší tenistka světa. Během pěti zápasů neztratila jediný set a navzdory podivným podmínkám hrála fantastický tenis.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka ziskem šestého titulu v sezoně a sedmnáctého v kariéře potvrdila svou výbornou formu v závěru roku. Před Cancúnem vyhrála Šwiateková turnaj v Pekingu. "Jsem moc šťastná a také jsem na sebe hodně pyšná. Nebyl to lehký týden, ale svým způsobem odrážel celou sezonu. Mám radost, že jsem se tu se vším dobře vyrovnala a využila jsem zkušenosti z minulých let, abych tady předvedla dobré výkony," pochvalovala si polská tenisová hvězda.

Tenistky se v Cancúnu musely vyrovnat s náročnými klimatickými podmínkami, deštěm a větrem, kvůli nimž se turnaj dohrával o den později. Navíc si například Aryna Sabalenková nebo Markéta Vondroušová stěžovaly na nebezpečný povrch na nově zbudovaném kurtu. Šwiateková ale vzala situaci jako výzvu a naopak se je snažila přetavit ve svou výhodu.

"Tyhle komplikované podmínky mi svým způsobem pomohly zaměřit se na práci nohou, na údery. Zkrátka jsem měla jiné věci na práci, než myslet na pozici světové jedničky. A ve finále jsem se soustředila jen na ty správné věci," pochvalovala si po posledním utkání, v němž smetla Jessicu Pegulaovou.

Klíčové momenty

Šwiateková – Vondroušová 7:6, 6:0

V prvním utkání působila Polka dlouho velmi nejistě a vyráběla spoustu chyb. I díky tomu vedla česká tenistka 5:2 a podávala. Jenže právě v té chvíli se Šwiateková obdivuhodně zvedla, čtyřmi získanými hrami otočila skóre, a hlavně získala psychickou převahu. Vondroušová sice ještě vybojovala tie-break, to však byl její poslední game zápasu. Ve druhé sadě už Polka jasně vládla.

Turnaj mistryň: Šwiateková – Vondroušová Livesport / WTA

Šwiateková – Gauffová 6:0, 7:5

Vypadalo to na spanilou jízdu, Šwiateková začala proti Gauffové tak, jak skončila v úvodním duelu s Vondroušovou, tedy kanárem. Ve druhém setu však Američanka hru vyrovnala a měla dvakrát výhodu brejku. V závěru sady ale přišel její kolaps. Za stavu 5:4 a 15:0 udělala čtyři dvojchyby, přišla o náskok a do konce zápasu získala jen jediný fiftýn. "Věděla jsem, že to nebude snadné, Coco se nikdy nevzdává. Podmínky na konci byly hodně záludné, jsem šťastná, že jsem přežila a příliš jsem neriskovala," popsala vítězka větrnou loterii.

Šwiateková – Sabalenková 6:3, 6:2

Semifinálový duel byl rozehraný už v sobotu, ale ve čtvrtém gamu (za stavu 2:1 a 30:30) byl kvůli dešti přerušen. Právě tento moment ale zřejmě pomohl Šwiatekové získat převahu. Hned první dva míčky po návratu na kurt Polka vyhrála a získala brejk a následně první sadu dovedla k vítězství. Ve druhém setu rozhodla přetahovaná za stavu 1:1, po které Sabalenková podruhé ztratila svůj servis a následně odpadla psychicky. Běloruská hráčka končila utkání s pouhými 6 vítěznými údery a 18 nevynucenými chybami.

Důležitá čísla

1

Jen jedinou hru povolila Šwiateková americké soupeřce Jessice Pegulaové v rozhodujícím utkání turnaje. Jedná se o historický rekord, žádné jiné finále nebylo ze strany vítězky tak dominantní. Polka překonala výkony, které předvedly Martina Navrátilová (v roce 1983 s Chris Evertovou 6:2 a 6:0) a Kim Clijstersová (v roce 2003 s Amélií Mauresmovou 6:2 a 6:0).

20

Jen tolik gamů ztratila nová šampionka v průběhu celého finálového turnaje od zavedení současného formátu Turnaje mistryň v roce 2003. Třem soupeřkám uštědřila potupného "kanára". Doposud byla nejvíce suverénní vítězkou Serena Williamsová, která v roce 2012 také neztratila ani set, ale soupeřky proti ní uhrály 32 her.

68

Tolik vítězství zapsala Iga Šwiateková v roce 2023. Je to nejvyšší počet od chvíle, kdy byla naprosto dominantní hráčkou Serena Williamsová. Ta v roce 2013 nasbírala dokonce 78 vítězství. Polka o jednu výhru překonala svůj loňský výkon (67), přesto loni získala 8 trofejí, tedy o dvě více než v roce 2023.

Iga Šwiateková se zároveň stala nejmladší vítězkou Turnaje mistryň od roku 2011, kdy v Istanbulu triumfovala tehdy jednadvacetiletá Petra Kvitová a zakončí podruhé za sebou rok jako světová jednička. Varšavská rodačka přiznala, že na návrat na trůn myslela od září, kdy ji z něj po 75 týdnech sesadila Běloruska Aryna Sabalenková. "Měla jsem to hodně v hlavě, ale nechtěla jsem, aby mě to tentokrát tolik ovlivňovalo. Samozřejmě se to dělo, protože je těžké na něco takového nemyslet, ale věděla jsem, že jak vyjdu na kurt, musím se soustředit na jiné věci," uvedla Šwiateková.

Letošní vítězka Roland Garros porazila v Mexiku mimo jiné všechny ostatní letošní grandslamové šampionky. Ve skupině zdolala wimbledonskou vítězku Vondroušovou i šampionku US Open Coco Gauffovou, v semifinále pak vyřadila vítězku Australian Open a tehdejší světovou jedničku Sabalenkovou.