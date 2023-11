Pegulaová prosvištěla do finále Turnaje mistryň. Déšť spláchl souboj o titul až na pondělí

Američanka Jessica Pegulaová (29) v semifinále Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu smetla 6:2, 6:1 krajanku a deblovou partnerku Coco Gauffovou (19) a ani se svou čtvrtou soupeřkou neztratila set. O svůj nejcennější titul si nejstarší účastnice letošní soutěže singlistek zahraje až v pondělí, neboť druhé semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Igou Šwiatekovou bylo ve čtvrtém gamu přerušeno kvůli dešti a sama je stále ve hře i ve čtyřhře po boku Gauffové. V deblu ještě není rozhodnuto ani o semifinalistkách.

Jessica Pegulaová před rokem při debutu na Turnaji mistryň na domácí půdě v texaském Fort Worth prohrála všechny tři duely ve dvouhře i ve čtyřhře, byť krátce předtím vyhrála podnik WTA 1000 v Guadalajaře a sebevědomí si zvedla ziskem své tehdy nejcennější trofeje.

Také letos se na vrchol sezony naladila triumfem, když ovládla turnaj WTA 250 v rodné zemi své maminky v jihokorejském Soulu. Na rozdíl od loňska ale na vítězné vlně pokračuje i na Turnaji mistryň, v mexickém Cancúnu si se všemi soupeřkami poradila ve dvou setech.

Po světové čtyřce Jeleně Rybakinové z Kazachstánu, jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska a devítce Marii Sakkariové z Řecka pokračovala ve skvělých výkonech i v semifinále proti Coco Gauffové. O deset let mladší krajanku, s níž ve stále ve hře i ve čtyřhře, smetla v další větrné loterii přerušované deštěm 6:2, 6:1 a vyhrála i třetí vzájemný zápas mimo trávu.

Sestřih zápasu Jessica Pegulaová – Coco Gauffová Livesport

"To počasí bylo šílené. Oceňuji, že jste všichni přišli a zaplnili stadion. Podmínky jsou drsní, ale když nám fandíte, tak to v tomtpo časí oceníme ještě více," komentovala Pegulaová, v 29 letech nejstarší singlistka na letošním Turnaji mistryň.

"Ona i v tom větru hrála dobře, já ne. Obě jsme měly stejné podmínky, ale ona se s nimi vypořádala mnohem lépe," litovala jednoznačné porážky Gauffová, jež zahrála jen šest winnerů a spáchala 25 nevynucených chyb.

Pegulaová porazila členku elitní desítky posedmé v řadě a bilanci s hráčkami TOP 10 vylepšila na 19:26. Přitom teprve během sezony 2019 se až ve svých 25 letech dostala do TOP 100 a nyní je první americkou finalistkou Turnaje mistryň po pěti letech. Poslední americkou šampionkou byla v roce 2014 Serena Williamsová.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou Livesport

Pegulaová postoupila do svého největšího a celkově 10. finále, z toho už pátého v této sezoně. Ve sbírce má čtyři trofeje, dvě znich získala v letošní sezoně. Ty nejcennější slavila na tisícovkách v Guadalajaře 2022 a Montrealu 2023.

"Na konci roku se mi daří propojit své umění. Odvedla jsem dobrou práci, když jsem se po loňském nespěchu dokázala resetovat. Nebylo příjemné opouštět Fort Worth s bilancí 0:6. Jsem ráda, že se stoly otočily. Postup do finále posílil mé sebevědomí," pochvalovala se Pegulaová.

Rodačka z Buffala letos odehrála ve dvouhře i čtyřhře dohromady už 132 zápasů. V roce 2023 vyhrála všech 51 zápasů, v nichž získala první set. Uzavřít sezonu bez porážky v duelech, v nichž vedly 1:0 na sety, dosud dokázaly pouze dvě tenistky - Viktoria Azarenková v roce 2012 (60:0) a Lindsay Davenportová v roce 2001 (53:0).

Na jméno finálové soupeřky si Pegulaová musí počkat do neděle. Druhé semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Igou Šwiatekovou, mezi kterými se může rozhodnout o pozici světové jedníky na konci sezony, bylo za stavu 1:2 a 30:30 při podání Bělorusky přerušeno kvůli dešti a odloženo na druhý den.

"Ve finále favoritkou? To si nemyslím, Aryna i Iga jsou (v žebříčku)přede mnou. I když teď hraju skvělý tenis, budu outsiderem," uvedla Pegulaová.

Finále odloženo na pondělí

Nepřízeň počasí a absence střechy letošní Turnaj mistryň o jeden den prodlouží. Pořadatelé v sobotu krátce před půlnocí oznámily, že singlové finále se odehraje až v pondělí. V neděli by se v mexickém Cancúnu mělo rozhodnout kromě druhé finalistky ve dvouhře také o posledních semifinalistkách soutěže deblistek, finalistkách i šampionkách.

Jedna dvojice ve čtyřhře tak v neděli může odehrát hned tři zápasy během jednoho dne a jednou z hráček by mohla být právě Pegulaová. Společně s Gauffovou nastoupí v 12:30 (18:30 SEČ) k dohrávce posledního zápasu ve skupině proti Lauře Siegemundové a Věře Zvonarevové (stav 6:3 a 1:1) a pokud duel dotáhnou k vítězství 2:0 na sety, případně uspějí ve třech setech a ve druhé sadě získají alespoň tři gamy, postoupí do odpoledního semifinále a večer by je teoreticky mohlo čekat i finále.

Deblová semifinále a finále proloží singlové dohrávka mezi Sabalenkovou a Šwiatekovou.

Krejčíková se Siniakovou mohou odletět

WTA až v noci ze soboty na neděli zároveň rozhodla, že Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou už nemají šanci postoupit ze skupiny, což přitom bylo jisté už v pátek po jejich druhé porážce. České tenistky se tak se zbytečným zpožděním mohou vydat na cestu z Cancúnu přes Toronto do španělské Sevilly, kde je už v úterý čeká zápas Billie Jean King Cupu proti Švýcarkám.

Výsledky Turnaje mistryň v Cancúnu