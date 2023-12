Ještě jsme nerozhodli, odmítá WTA, že by přidělila pořadatelství Turnaje mistryň Saúdské Arábii

Ještě jsme nerozhodli, odmítá WTA, že by přidělila pořadatelství Turnaje mistryň Saúdské Arábii

Vedení ženského tenisového okruhu WTA se ohradilo proti spekulacím médií, podle kterých by se měl Turnaj mistryň od příštího roku konat v Saúdské Arábii. Pro agenturu Reuters asociace uvedla, že o pořadateli ještě nerozhodla.

Letošní ročník závěrečného podniku sezony se uskutečnil v říjnu v Cancúnu, kterému ho WTA přidělila pouhé dva měsíce před startem. Turnaj se poté od začátku potýkal s řadou nedostatků a stal se proto terčem ostré kritiky.

Řada médií včetně BBC nyní uvedla, že příští ročník by se měl uskutečnit v Saúdské Arábii. To však představitelé WTA odmítli. "Ještě jsme nerozhodli, jednáme s řadou uchazečů. A jako vždy spolupracujeme s hráčkami a děláme všechno pro lepší budoucnost ženského tenisu," uvedli.

Fanoušci v mexickém Cancúnu. Reuters

V Saúdské Arábii se letos uskutečnil Turnaj mistrů tenistů do 21 let a bude se tam hrát až do roku 2027. Země také hostí závody formule 1 a financuje i lukrativní golfový okruh LIV, kvůli čemuž čelí kritice lidskoprávních organizací. Podle nich si tzv. sportswashingem snaží vylepšit image kvůli dlouhodobému porušování lidských práv a svobod.