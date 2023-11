Debut bez vítězství. Vondroušová na závěr Turnaje mistryň nedopodávala bitvu s Gauffovou

Markéta Vondroušová (24) při debutu na Turnaji mistryň prohrála všechny tři zápasy. Proti Coco Gauffové (19) sice získala první set a v případě jednoznačné dvousetové výhry stále měla šanci na postup ze skupiny, Američance ale nakonec v deštěm přerušované a silným větrem komplikované bitvě vítězek posledních dvou grandslamů podlehla 7:5, 6:7, 3:6, přestože podávala na vítězství. Skupinu vyhrála bez ztráty setu Polka Iga Šwiateková (22), jež smetla Tunisanku Ons Jabeurovou (29) a zároveň pomohla k posunu do semifinále také Gauffové.

Markéta Vondroušová přišla o více než polovinu loňské sezony kvůli operaci zápěstí a v jejím závěru se rozehrávala na menších turnajích ITF či WTA 125k.

Jen o dvanáct měsíců později si čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova odbyla debut na prestižním Turnaji mistryň. I když se během roku 2023 dostala jen dvakrát přes čtvrtfinále, předváděla po celou sezonu stabilní výkony, do historie se zapsala jako vítězka Wimbledonu a zajistila si start na akci pro nejúspěšnější hráčky uplynulé sezony.

'Horkou jehlou' ušitou akci v mexickém Cancúnu si ale pořádně neužila. Nejen ji na pobřeží Karibského moře trápil silný vichr a neustálé dešťové přeháňky. A navíc prohrála všechny tři zápasy a vrací se bez vítězství.

Navzdory dvousetovým porážkám s Igou Šwiatekovou a Ons Jabeurovou měla v pátek před závěrečným zápasem ve skupině proti Coco Gauffové stále teoretickou šanci na postup do semifinále, musela by však vyhrát 2:0 na sety a zároveň minimálně rozdílem osmi gamů. A pak ještě čekat na pomoc Igy Šwiatekové v podobě její dvousetové výhry nad Ons Jabeurovou.

Vykročila k tomu parádně. V úvodu zápasu, který hned ve druhém gamu a v dalším průběhu opakovaně přerušoval déšť, se ujala vedení 3:0 s dvěma brejky v zádech. V silném větru, jenž komplikoval nadhoz míčku před servisem a nabourával rytmus tenistek při výměnách, sice o náskok přišla, přesto první set nakonec vyhrála 7:5.

I když to možná sama netušila, tak v té chvíli už nesměla prohrát ani game, aby měla šanci zajistit si místo ve vyřazovací fázi. Druhé dějství začala brejkem, ovšem brejk nepotvrdila a bylo po nadějích. Pak sice otočila vývoj z 2:5 na 6:5 a alespoň se mohla se soutěží rozloučit vítězstvím, zápas při svém servisu ale neuzavřela a v tie-breaku padla.

V rozhodujícím setu zlomená česká tenistka přišla celkově poosmé a podeváté o podání, nedostala se k žádnému brejkbolu a nakonec prohrála 7:5, 6:7, 3:6. O pět let mladší Američance, které nesrazilo 'vaz' ani 17 dvojchyb, podlehla i ve třetím vzájemném souboji.

"Byl to asi nejlepší zápas, jaký jsem tu odehrála. A to i při těch podmínkách, jaké tu byly. Jsem ráda, že jsem se cítila lépe. Předtím jsem moc nehrála, takže ty zápasy byly v tomhle všeljaké. Podávala jsem i na vyhru, takže alespoň setík," řekla Radiožurnálu Sport Vondroušová.

"Celkově to byl těžký turnaj, ale je dobré neztrácet hlavu. Byly to tři porážky, ale s holkami, které jsou v top desítce, takže to není tak katastrofální. Dnes to byl dobrý zápas. Na to, co se tu dělo s větrem a deštěm, jsem to zvládla docela dobře," dodala světová šestka.

Rozhovor s Markétou Vondroušovou po posledním zápasu na Turnaji mistryň Livesport

Vondroušová se nyní přesune do španělské Sevilly, kde by měla být lídryní výběru kapitána Petra Pály na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu a zakončit životní sezonu. Už v úterý budou české tenistky čelit Švýcarkám.

Definitivní podobu tabulce skupiny Chetumal dala večerní jednoznačná výhra Igy Šwiatekové nad Ons Jabeurovou. Polka porazila Tunisanku 6:1, 6:2 a do dalších bojů se posunula bez ztráty setu.

Šwiateková si před Turnajem mistryň zvedla sebevědomí triumfem v Pekingu a nyní natáhla svou neporazitelnost na devět utkání. Letos vyhrála 59 z 60 zápasů, v nichž získala první set.

Dvaadvacetiletá rodačka z Varšavy hraje na Turnaji mistryň potřetí a postupem do semifinále vyrovnala své loňské maximum. Před rokem v souboj o finále podlehla Aryně Sabalenkové, proti které se v semifinále postaví i letos. Polka vede ve vzájemné bilanci 5:3, ale dvě ze tří porážek utrpěla právě na Turnaji mistrů.

Letošní souboj bude mít navíc punc boje o přezimování na postu světové jedničky. Pětadvactileté Bělorusce Sabalenkové, jež o postupu z druhého místa skupiny Bacalar rozhodla v páteční dohrávce proti Jeleně Rybakinové, stačí k udržení 1. místa postoupit do finále, Šwiateková potřebuje ještě dvě výhry znamenající triumf.

První vyhraný set Šwiatekové nad Jabeurovou poslal do semifinále z druhého místa Gauffovou. Devatenáctiletá Američanka se v sobotním semifinále utká se svou deblovou partnerkou Jessicou Pegulaovou (h2h 1:2), jež vyhrála bez ztráty setu skupinu Bacalar.

Pořadí skupiny Chetumal

Gauffová s Pegulaovou mají šanci i na deblové semifinále

Gauffová i Pegulaová loni na Turnaji mistryň debutovaly a obě prohrály všechny tři zápasy ve dvouře a společně i ve čtyřhře. Nyní je čeká vzájemné singlové semifinále a navíc mají šanci dostat se spolu i do semifinále deblu, byť mají na kontě dvě porážky.

V pátek se o posledních semifinalistkách nerozhodlo kvůli deštivému počasí. Závěrečný zápas mezi párem Gauffová a Pegulaová a dvojicí Laura Siegemundová a Věra Zvonarevovová byl naposledy přerušen za stavu 6:3 a 1:1 a dohrávat se bude v sobotu v den semifinálových duelů. Američanky k postupu ze skupiny potřebují vyhrát a zároveň ve druhém setu uhrát ještě alespoň dva gamy.

Celková dotace turnaje činí devět milionů dolarů (přes 211 milionů korun), neporažená vítězka si může na konto připsat přes tři miliony. Turnaj se hraje na tvrdém povrchu, finále se uskuteční v neděli 5. listopadu.

Výsledky Turnaje mistryň