Pegulaová prošla do semifinále bez ztráty setu, souboj o 2. místo ve skupině degradoval déšť

Zatímco při loňském debutu na Turnaji mistryň nevyhrála jediný zápas, letos Jessica Pegulaová (29) prošla skupinou bez porážky i ztráty setu. Americká tenistka nepolevila ani s již jistým postupem do semifinále v kapse, vyřazenou Řekyní Mariou Sakkariovou (28) porazila 6:3, 6:2 a svou neporazitelnost protáhla na osm duelů. Větrný souboj o 2. místo ve skupině Bacalar mezi Arynou Sabalenkovou (25) a Jelenou Rybakinovou (24) byl opakovaně přerušován deštěm a nakonec krátce před půlnocí odložen na pátek.

Jessica Pegulaová před rokem při debutu na Turnaji mistryň na domácí půdě v texaském Fort Worth prohrála všechny tři duely ve dvouhře i ve čtyřhře, byť krátce předtím vyhrála podnik WTA 1000 v Guadalajaře a sebevědomí si zvedla ziskem své tehdy nejcennější trofeje.

Také letos se na vrchol sezony naladila triumfem, když ovládla turnaj WTA 250 v rodné zemi své maminky v jihokorejském Soulu. Na rozdíl od loňska ale na vítězné vlně pokračuje i na Turnaji mistryň, v mexickém Cancúnu si ve skupině poradila se všemi soupeřkami ve dvou setech.

Po Jeleně Rybakinové a světové jedničce Aryně Sabalenkové pokračovala ve skvělých výkonech i proti Marii Sakkariové, byť už měla jistý postup ze skupiny a mohla pošetřit síly. Bez šance na další pokračování v turnaji hrající Řekyni přehrála 6:3, 6:2 a vzájemnou bilanci vyrovnala na 5:5.

Sakkariová předchozí dvě účasti na Turnaji mistryň proměnila v semifinále, letos ale uhrála pouze jeden set. Proti Pegulaové spáchala osm dvojchyb, vyhrála jen dva z devíti gamů při svém podání a sezonu ukončila sérií pěti porážek.

"Už jsem měla jistý postup ze skupiny a byla jsem v bezpečí, ale když jdete na kurt, tak chcete vyhrát. A jsem si jistá, že ona nechtěla jet domů bez jediné výhry. Hrajeme o body a peníze, takže v sázce bylo pořád hodně," svěřila se Pegulaovou.

"Hlavně s ohledem na body. To mě nutí k tomu přistupovat jako ke stále důležitému zápasu. Byla to moje hlavní motivace a také jsem se nechtěla naladit na semifinále špatným výkonem. Takže jsem teď ráda, jak jsem to v těch šílených podmínkách zvládla," dodala.

Pegulaová, v 29 letech nejstarší singlistka na letošním Turnaji mistryň, pošesté v řadě porazila členku elitní desítky a bilanci s hráčkami TOP 10 vylepšila na 18:26. Přitom teprve během sezony 2019 se ve svých 25 letech dostala do TOP 100 a nyní je první americkou semifinalistkou Turnaje mistryň po pěti letech.

Rozhovor s Jessicou Pegulaovou Livesport

"Když jsem se loni poprvé stala hráčkou TOP 5, cítila jsem se psychicky trochu jinak. V hlavě pak máte jiné myšlenky, když se dostanete na tuhle úroveň. Před sebou mám jen pár hráček a je to něco jiného. Letos jsem se s tím ale srovnala a hraju velké zápasy mnohem lépe," řekla Pegulaová, jež letos odehrála ve dvouhře i čtyřhře dohromady už 131 zápasů.

"Snažím se na maximum využívat své zápasové zkušenosti. V každém zápasu se cítíte jinak, ale čím více situací prožijete, tím lépe se pak cítíte, když se objeví znovu," dodala rodačka z Buffala, která je v Mexiku stále ve hře i ve čtyřhře s krajankou Coco Gauffovou.

Na jméno své semifinálové soupeřky ve dvouhře si musí počkat minimálně do pátku. Na 2. místě ve skupině Chetumal mohou skončit Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Ons Jabeurová a teoreticky i Markéta Vondroušová.

Ve čtvrtek se v Cancúnu mělo rozhodnout o postupující ze skupiny Bacalar, pobřeží Karibského moře na jihovýchodě Mexika ale v těchto dnech bičuje bouře a zápas Aryny Sabalenkové s Jelenou Rybakinovou byl opakovaně přerušován a nakonec skončil nedohrán.

Sabalenková začala reprízu letošního finále Australian Open soustředěněji a dlouho se lépe vypořádávala s častými pauzami kvůli dešti. Když se zrovna hrálo, obě tenistky bojovaly se silným větrem a často si před podáním opakovaly nadhoz míčku. Přesto pětadvacetiletá Běloruska v prvním setu nečelila brejkbolu, dvakrát o rok mladší Kazašce sebrala servis a ujala se vedení.

Druhá sada byla kouskovaná ještě častěji. Světová jednička Sabalenková šla sice jako první do brejku, za stavu 2:1 ale poprvé přišla o podání, ztratila rytmus úderů a po ztrátě osmi míčků v řadě prorhrávala 3:5. Dvacet minut před půlnocí se v Cancúnu znovu silně rozpršelo a hráčky za stavu 6:2 a 3:5 definitivně zamířily do šaten.

Časový skluz má i program ve čtyřhře, ve které jeden duel nebyl vůbec rozehrán. V pátek tak bude na programu pět zápasů plus jedna dohrávka. Znovu však hrozí bouřky a již tak kritizovaným pořadatelům přibývají další vrásky na čele.

